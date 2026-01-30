Папа Лев XIV высоко оценил работу Департамента вероучения

Святейший Отец принял на аудиенции участников пленарной сессии Департамента вероучения. Подробности передает русская служба Vatican News.

Выразив признательность префекту, руководству и официалам ватиканского ведомства, призванного «содействовать Папе Римскому и епископам в возвещении Евангелия во всем мире», Папа Лев остановился на самых значимых плодах работы департамента последних лет, — документах, посредством которых вносится «ясность в доктрину Церкви».

Святейший Отец назвал в связи с этим доктринальное пояснение Gestis verbisque 2024 года, в котором приводятся четкие инструкции для случаев, когда есть сомнение в действительности преподанных Таинств; декларацию Dignitas infinita о достоинстве человека, которому сегодня особенно угрожают войны и экономика прибыли; Нормы для процессов распознавания предполагаемых сверхъестественных феноменов, позволившие внести ясность в такие вопросы, как духовный опыт, связанный с Меджугорьем; документ Antiqua et nova, разработанный в сотрудничестве с Департаментом образования и культуры и предлагающий обширный анализ соотношения между ИИ и человеческим интеллектом; доктринальное пояснение Mater Populi fidelis о некоторых титулах, относящихся к Богородице; доктринальное пояснение Una caro о значении брака как эксклюзивного союза и взаимной сопричастности мужчины и женщины.

Папа с одобрением отозвался о теме нынешней пленарной сессии Департамента вероучения: она посвящена столь насущному в наше время вопросу передачи веры. Это размышление важно потому, что сегодня «растет число тех, кто больше не воспринимает Евангелие как основоположный ресурс своей жизни, прежде всего среди новых поколений».

Наконец, Святейший Отец отметил еще один важный аспект служения департамента:

«Принимать и сопровождать, со всяческой доброжелательностью и рассудительностью, епископов и старших настоятелей, на которых возложены судебные разбирательства по преступлениям, находящимся в компетенции этого департамента. Речь идет о крайне деликатной сфере служения, где необходимо действовать таким образом, чтобы всегда были учтены и соблюдены требования справедливости, истины и милосердия».