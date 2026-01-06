Папа Лев XIV поздравил с Рождеством Восточные Церкви

После чтения молитвы «Ангел Господень» в торжество Богоявления 6 января Святейший Отец обратился со словами приветствия к различным группам верующих, подчеркнув вселенский характер праздника и важность солидарности.

Особое внимание Епископ Рима уделил общинам христиан Востока, которые 7 января будут праздновать Рождество по юлианскому календарю.

«Дорогие братья и сестры, пусть Господь Иисус дарует вам и вашим семьям безмятежность и мир!» – пожелал Лев XIV, напоминая о единстве христиан в праздновании пришествия Спасителя.

В день Богоявления, который ещё является Всемирным днем детской миссии, Папа поблагодарил тысячи детей и подростков по всему миру, которые поддерживают миссионеров и помогают сверстникам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях:

«Спасибо вам, дорогие друзья! Ваш труд – живое свидетельство веры».

Папа приветствовал участников традиционных исторических шествий, которые ежегодно проходят в Риме и других городах мира. В этом году Сицилия стала центральным регионом традиционного фольклорного кортежа в Риме, посвященного ценностям Эпифании. Лев XIV с особой теплотой упомянул верующих с острова Лампедуза, прибывших в Ватикан вместе со своим настоятелем.

Папа также поздравил польских паломников и участников масштабных «Шествий волхвов», которые сегодня проходят в Варшаве, многих городах Польши и на улицах Рима.

Завершая встречу, Святейший Отец еще раз пожелал всем верующим доброго нового года в свете воскресшего Христа.



Источник: русская служба Vatican News