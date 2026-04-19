Папа – католикам Анголы: будьте «преломленным хлебом» для общества (+ ФОТО)

Апрель 19, 2026

Утром 19 апреля, во второй день апостольского визита в Анголу, совершил Святую Мессу в жилом районе Киламба под Луандой, в которой приняли участие около 100 тысяч паломников. Святейший Отец призвал верующих не становиться «узниками прошлого» и преодолеть последствия гражданской войны через личную встречу с воскресшим Христом. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди, вдохновленной евангельским чтением о путниках в Эммаус, Лев XIV провел прямую параллель между разочарованными учениками и историей ангольского народа. «В сердцах двух учеников, покидающих Иерусалим, я вижу отражение истории Анголы – страны прекрасной, но израненной», – отметил Святейший Отец, напомнив о долгой гражданской войне, оставившей шлейф вражды, расколов и нищеты. Самая серьёзная опасность для народа – это «паралич разочарования». Подобно странникам на пути в Эммаус, люди могут продолжать идти, но оставаться застывшими в боли трехдневной давности, не видя выхода.

«Благая весть – в том, что Господь жив! Он идет рядом по дорогам страдания, открывая наши глаза».

Епископ Рима подчеркнул важность чистоты веры и призвал католиков Анголы быть бдительными по отношению к традиционным формам религиозности, которые, уходя корнями в местную культуру, порой смешиваются с магией и суевериями.

«Это не помогает на духовном пути. Держите взгляд прикованным к Иисусу, Который открывается прежде всего в Слове и Евхаристии. Именно здесь мы побеждаем смерть, которая нас осаждает, и начинаем жить как воскресшие».

Размышляя о моменте, когда ученики узнали Христа в преломлении хлеба, Лев XIV призвал Церковь Анголы стать «преломленным хлебом» для общества. Это означает не только литургическое служение, но и конкретную солидарность там, где слышен крик о помощи.

«Анголе нужны епископы, священники, монашествующие и миряне, имеющие в сердце желание отдать свою жизнь друг другу», – сказал Святейший Отец. Он перечислил главные вызовы современности: коррупцию, социальное неравенство и апатию молодежи. Исцелить эти раны может только «новая культура справедливости и сотрудничества».

В конце проповеди Папа обратился к многочисленной молодежи, призвав не бояться строить будущее и становиться «протагонистами новой человечности». «Вы можете рассчитывать на молитву Папы Римского!» – заверил Лев XIV и вверил жителей Анголы материнскому покрову Богородицы Мушима (Nossa Senhora da Muxima), чей титул на языке кимбунду означает «Сердце».

