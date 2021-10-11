Папа Франциск: «Ваше празднование – это время, дабы со смирением и благодарностью вспомнить добро, полученное от Господа и от многих братьев и сестёр…» (+ ФОТО)

Святая Месса второго дня торжеств по случаю 30-летия восстановления структур Католической Церкви в России, в воскресенье 10 октября, открылась приветственным словом хозяина праздника – Преосвященного Иосифа Верта.

Обращаясь к апостольскому нунцию в РФ архиепископу Джованни Д’Аниелло, Владыка, в частности, сказал: «Сегодня мы приветствуем Вас, Эксцеленция, не только как нунция, но и как полномочного представителя Папы Римского, пославшего Вас на наш праздник. И поэтому в Вашем лице мы приветствуем Папу Франциска».

Архиепископ Д’Аниелло зачитал специальное приветственное послание Святейшего Отца российским католикам (русский аналог написанного по-итальянски текста читал вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Преосвященный Николай Дубинин). «Ваше празднование – это не только воспоминание о юридических актах и формальных реалиях. Скорее, это время, дабы со смирением и благодарностью вспомнить добро, полученное от Господа и от многих братьев и сестёр, которые – как истинные ‘святые по соседству’ – поддерживали вас на пути. (…) Я желаю, чтобы это празднование побудило всю католическую общину в Российской Федерации быть евангельским семенем, которое с радостью и смирением предлагает ясность и прозрачность Царства Божьего. Я желаю вам быть общиной мужчин и женщин, детей и взрослых, молодёжи и стариков, священников и мирян, людей богопосвящённых и ищущих призвания, стремящихся к единству со всеми, чтобы просто и великодушно свидетельствовать в семейной жизни и в каждой повседневной сфере о полученном даре благодати: это весьма угодно Богу и способствует общему благу всего общества. В частности, христианское свидетельство наилучшим образом проявляет себя в заботе о других, особенно о самых нуждающихся и обделённых вниманием», – пишет в своем послании Предстоятель Вселенской Церкви.

(Читайте полный текст послания Папы Франциска российским католикам)

Высокопреосвященный Д’Аниелло предстоял в этот день у алтаря, а проповедь провозгласил с амвона ординарий Епархии Святого Иосифа в Иркутске Преосвященный Кирилл Климович.

Владыка Кирилл поблагодарил всех, кто приложил усилия для восстановления структур Католической Церкви в России, и воздал должное незримому присутствию «мучеников и свидетелей веры тех времён, когда казалось, что Католической Церкви на этой земле больше никогда не будет», особым образом подчеркнув роль тех «тихих незаметных людей, которые, несмотря на запреты и репрессии, передавали веру новым поколениям, а прежде всего сами искренне молились, веруя, что это Иисус Христос Сам создал Церковь и врата ада не одолеют ее».

Кирилл Климович вспомнил в этой связи и свое детство в советской Белоруссии в атмосфере гонений, закрытых, кощунственно используемых храмов, и, вместе с тем, хранимой в простых сердцах веры. Для самого епископа Климовича таким свидетелем и наставником стала его глубоко верующая мама. Далее Владыка Кирилл предложил задуматься, что значит быть католиком в условиях современной российской действительности, напомнил о необходимости молитвы за местные призвания к священническому служению и монашеской жизни и поблагодарил тех священников и монашествующих, которые оставили свою родину, чтобы служить Народу Божию в России. Историю Католической Церкви в России ныне пишем мы сами, и нам не следует стесняться своей веры, а напротив, необходимо делать всё возможное, чтобы привести в Церковь наших родных и близких, наших детей и внуков – пусть и для них Католическая Церковь станет Домом Божиим! Таким образом мы продолжим дело тех, кто на протяжении столетий созидал Католическую Церковь в России, а тридцать лет назад приступил к ее восстановлению.

По окончании Евхаристической части богослужения апостольский нунций в Российской Федерации обратился с личным приветственным словом к участникам празднования, заверив их в своей молитве за католиков России. Сами литургические чтения совершившейся Мессы призывают нас к искреннему благодарению Бога за сотворенные Им в эти годы чудеса и подтверждению подлинности своей веры благими делами, через которые мы все реально становимся братьями и сестрами во Христе, – подчеркнул он. Посланник Преемника Святого Петра поблагодарил за служение все российские католические общины, представленные на праздновании их пастырями,монашествующими и избранными мирянами.

Приветствовал собравшихся и генеральный консул Республики Польша в Иркутске Кшиштоф Свидерек, присутствовавший в этот день на богослужении. Поблагодарив хозяина торжеств епископа Иосифа Верта за приглашение участвовать в празднике, он вручил ему подарок – икону Святого Иоанна Павла II. Кроме того, генеральный консул вручил символические подарки, связанные со 100-летием со дня рождения святого Папы-поляка, 100-летием освящения католического храма во Владивостоке и 30-летием восстановления канонических церковных структур в России, апостольскому нунцию, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, вместе с Иосифом Вертом 30 лет назад начинавшему процессы католического возрождения, и всем епископам.

Служба завершилась чтением благодарственной молитвы за 30 лет религиозной свободы при выставленных Святых Дарах, благословением Дарами апостольского нунция и хоровым исполнением гимна «Тебя, Бога, славим».

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Однако повестка празднования на этом не была исчерпана. Во второй половине дня прозвучал фундаментальный доклад Высокопреосвященного Тадеуша Кондрусевича, посвященный исторической ретроспективе католического присутствия в России, событиям 30-летней давности и сегодняшнему дню российской Католической Церкви. Прозвучали также свидетельства епископа из Караганды Евгения Зенковского и мирянина из Тамбова Константина Денисова, а после заключительного слова председателя Конференции католических епископов России архиепископа-митрополита Павла Пецци все восемь присутствовавших на торжествах архиереев преподали его участникам свое архипастырское благословение. Но об этом – в наших следующих репортажах.