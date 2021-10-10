Папа Франциск поздравил российских католиков

10 октября – в день, когда Католическая Церковь в России торжественно празднует 30-летие восстановления своих структур, – Папа Франциск направил духовенству и мирянам страны специальное приветственное послание.

Дорогие братья и сёстры,

по случаю 30-летия учреждения апостольских администратур для католиков латинского обряда в вашей возлюбленной стране я с радостью духовно присутствую среди вас – через моего представителя, Его Высокопреосвященство монсеньора Джованни д’Аниелло, – в желании подтвердить церковное общение, которое объединяет нас во Христе. Я выражаю всем вам свою молитвенную близость и признательность за ваше свидетельство веры и милосердия.

Ваше празднование – это не только воспоминание о юридических актах и формальных реалиях. Скорее, это время, дабы со смирением и благодарностью вспомнить добро, полученное от Господа и от многих братьев и сестёр, которые – как истинные ‘святые по соседству’ – поддерживали вас на пути. Это также благоприятный повод предложить вам самим по благодати возрастать согласно Евангелию и стремиться быть общинами, всё более послушными Слову Божьему, оживлёнными надеждой и поддерживаемыми утешительной силой Святого Духа; быть открытыми, в послушании наивысшей заповеди любви, к встрече и солидарности со всеми, в особенности с братьями и сёстрами Православной Церкви.

Церковное самосознание постоянно нуждается в таких сильных моментах, как тот, который вы сейчас переживаете, чтобы обновить и очистить себя и, в частности, избавиться с Божьей помощью от любого искушения самореференции и самовосхваления, дабы лучше присвоить те же чувствования, которые были во Христе Иисусе (см. Фил 2,5). В Нём, Который сделался для нас слугой и возлюбил нас до конца (см. Ин 13,1), возрождается наш личный и общинный образ действий; с Ним мы можем стать, как того желал апостол Павел, ‘утешенными надеждой, терпеливыми в скорби, постоянными в молитве, принимающими участие в нуждах братий, ревнующими о странноприимстве’ (см. Рим 12,12-13).

Я желаю, чтобы это празднование побудило всю католическую общину в Российской Федерации быть евангельским семенем, которое с радостью и смирением предлагает ясность и прозрачность Царства Божьего. Я желаю вам быть общиной мужчин и женщин, детей и взрослых, молодёжи и стариков, священников и мирян, людей богопосвящённых и ищущих призвания, стремящихся к единству со всеми, чтобы просто и великодушно свидетельствовать в семейной жизни и в каждой повседневной сфере о полученном даре благодати: это весьма угодно Богу и способствует общему благу всего общества. В частности, христианское свидетельство наилучшим образом проявляет себя в заботе о других, особенно о самых нуждающихся и обделённых вниманием.

Возлюбленные, ‘все мы одним Духом крестились в одно тело’ (1 Кор 12,13): в вашем пространстве восточно-христианской традиции важно продолжать идти вместе со всеми братьями и сёстрами христианами, не уставая просить у Господа помощи, дабы углубить наше познание друг друга и шаг за шагом приближаться к единству. Молясь обо всех и служа тем, с кем мы разделяем одно человечество, которое Иисус неразрывно соединил с Собой, мы заново откроем себя как братьев и сестёр в общем паломничестве к цели того единства, на которое указывает нам Бог во время каждого евхаристического священнодействия.

Будем же едиными во Христе: да поможет нам Святой Дух, излитый в сердца наши, чувствовать себя детьми Отца, братьями и сёстрами между собой и со всеми. Пусть Пресвятая Троица, неиссякаемый источник любви, преумножит нашу сплочённость и стремление содействовать ей во всех сферах. По заступничеству Пресвятой Богородицы и святого Иосифа я преподаю каждому из вас своё благословение, с особой мыслью о больных, прося и вас молиться обо мне».



Рим, базилика Святого Иоанна на Латеранском холме, 16 сентября 2021 г.,

литургическая память свв. Корнилия и Киприана

+ ФРАНЦИСК