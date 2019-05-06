Папа Франциск в Болгарии: я приехал, чтобы утвердить католиков в вере

Утром 5 мая начался 29-й зарубежный визит Папы Франциска. Свою первую речь в ходе Апостольской поездки в Болгарию Святейший Отец произнес во время встречи с властями, общественными организациями и дипломатическим корпусом на площади им. Атанаса Бурова в Софии.

Отметив, что Болгария является «местом встречи между различными культурами и цивилизациями», Святейший Отец передал приветствие Его Святейшеству Патриарху Неофиту, иерархам и всем верным Болгарской Православной Церкви, и тепло приветствовал духовенство и верных Католической Церкви: «Я приехал, чтобы утвердить их в вере и ободрить на повседневном пути христианской жизни и свидетельства».



Говоря о вызовах, стоящих перед болгарским обществом, Папа прежде всего упомянул эмиграцию. После прекращения тоталитарного режима более двух миллионов граждан этой страны уехали в поисках новых возможностей и работы. Обращаясь к президенту, Папа похвалил усилия властей, направленные на создание благоприятных условий для молодежи, чтобы она могла инвестировать свои силы и достойно жить на родине. «Пусть у этой земли, границы которой обозначены великим Дунаем и берегами Черного моря, ставшей плодородной благодаря смиренному труду многих поколений и открытой для культурного и торгового обмена, ставшей частью Евросоюза с солидными связями с Россией и Турцией, будет возможность обеспечить своим детям будущее надежды», — сказал в заключение речи Святейший Отец.

Затем Папа Франциск встретился в софийском Синодальном дворце с Патриархом Неофитом и членами Священного Синода Болгарской Православной Церкви.

После приветственного слова Патриарха Епископ Рима обратился к православным иерархам, отметив, что эта встреча окрашена радостью Пасхального воскресенья, называемого «Воскресеньем апостола Фомы» (по Юлианскому календарю). Апостол исповедует веру в Воскресшего, касаясь Его ран, и эти болезненные раны на протяжении веков открывались между христианами на теле Господнем – Его Церкви. «Но, возможно, если мы вместе коснёмся нашими руками этих ран, если исповедаем, что Иисус воскрес, и провозгласим Его нашим Господом и Богом; если, признаваясь в своих грехах, погрузимся в Его раны любви, то сможем заново обрести радость прощения и предвидеть тот день, когда с Божьей помощью будем праздновать Пасхальную тайну при одном алтаре». На этом пути, отметил Папа, нас поддерживает множество христиан, пострадавших в Болгарии за имя Иисуса, особенно во время гонений минувшего века: речь идёт о «экуменизме крови». Верные свидетели Пасхи, братья и сёстры разных конфессий, объединены на небесах Божьим милосердием, и теперь они взирают на нас как на семена, посаженные в землю, дабы приносить плоды.



Святейший Отец напомнил о плодотворных встречах и сотрудничестве двух Церквей на протяжении последних десятилетий и выразил уверенность, что «с Божьей помощью и во время, назначенное Провидением, эти контакты окажут положительное влияние на многие другие аспекты нашего диалога». В то же время мы призваны вместе свидетельствовать о Господе, в частности, служить самым бедным и отверженным: то есть продвигать «экуменизм бедных», подчеркнул Папа Франциск.

Наши общие святые Кирилл и Мефодий призывают к смелому благовестию и к братскому единству, и это — «экуменизм миссии», которая особенным образом направлена к молодёжи, соблазняемой обществом потребления. Святые Кирилл и Мефодий, отметил Епископ Рима, могут многое рассказать о будущем европейского континента: «В определённом смысле они были сторонниками единой Европы и глубокого мира между всеми жителями континента, заложив основы нового искусства совместной жизни при уважении различий, которые никак не являются препятствием к единству». Мы, наследники веры святых, тоже призваны быть творцами единства, орудиями мира во имя Иисуса. В Болгарии — на «духовном перекрёстке» — нашли признание различные конфессии и религии, и за эту доброжелательность Папа Франциск выразил благодарность лично Патриарху Неофиту и Священному Синоду. Также в наших межконфессиональных отношениях, отметил Папа, святые Кирилл и Мефодий напоминают, что «известное разнообразие в образе жизни и обычаях отнюдь не противоречит единству Церкви» и что между Востоком и Западом «различные богословские формулировки нередко, скорее, дополняют друг друга, нежели противоречат. Сколь многому мы можем научиться друг у друга!»



В конце речи Папа Франциск заверил православных иерархов и весь болгарский народ в своих молитвах и попросил молиться о нём самом, выразив уверенность, что «молитва — это дверь, открывающая все пути к добру». После встречи в Синодальном дворце Епископ Рима помолился в частном порядке перед престолом святых Кирилла и Мефодия в Патриаршем соборе, а затем отправился на площадь Александра Невского, где возглавил чтение полуденной молитве Regina Caeli («Царица Небесная»).

Во второй половине дня на площади Князя Александра I Батенберга Святейший Отец отслужил Святую Мессу, ставшую заключительным актом первого дня его пребывания на болгарской земле. Папе сослужили болгарские католические епископы и католические епископы из соседних стран, а общее число молящихся за богослужением, включая паломников, достигло 12-ти тысяч.



«Бог призывает, Бог устраивает сюрпризы, Бог любит». Эти три «чудесные реальности», коими была отмечена жизнь Иисусовых учеников, оказались в центре внимания проповеди Римского Понтифика. Комментируя рассказ святого евангелиста Иоанна о встрече Воскресшего Иисуса с учениками на берегу Галилейского озера, Святейший Отец обратил внимание на следующее обстоятельство: это событие произошло на том самом месте, на котором несколькими годами раньше Христос призвал Петра, побудив его оставить прежнее ремесло рыболова, чтобы заняться «ловлей людей». Несмотря на пережитый опыт и уже состоявшуюся встречу с Воскресшим Иисусом, Петр принял решение вернуться к прежней жизни: «Иду ловить рыбу». Прочие ученики присоединяются к нему. «Всё это выглядит так, что они делают шаг назад: Петр берет в руки сети, которые однажды оставил ради Иисуса. Ком страданий, разочарований, даже измены, превратился в настоящий камень, который совсем нелегко было убрать из сердца учеников», – отметил Проповедник, добавляя, что благая весть о Воскресении еще не укоренилась в их душах.

По словам Папы, Господь знает, насколько силен в нас соблазн вернуться к предыдущим делам. Эти Петровы сети, как и «египетский лук», о котором вздыхали иудеи в пустыне, являются в Библии символом «ностальгии по прошлому». Когда дела не идут так, как мы бы того хотели, является «коварный и опасный соблазн»: поддаться обескураживающим обстоятельствам и опустить руки. Речь здесь идет о «могильной психологии», которая превращает нас в пленников «слащавой печали, подобно моли уничтожающей нашу надежду». Тем самым, порождается самая опасная для христианской общины угроза — угроза впасть в «серый прагматизм».



«Но именно туда, к потерпевшему крушение Петру, приходит Иисус и начинает всё заново, терпеливо устремляется ему навстречу, произнося: “Симон”. Под этим именем Петр был впервые призван. Господь не ждет, пока сложится идеальная ситуация или посетит благоприятное настроение, но творит их Сам», – сказал Святейший Отец, подчеркивая, что Господь не устает призывать, и что в Иисусе «Бог постоянно старается подарить нам новый шанс». «И если мы принимаем его, то поднимаемся выше, обретаем наше лучшее будущее не в качестве возможности, но в качестве реальности. Если ориентиром нашей жизни является Иисусово призвание, то само наше сердце омолаживается».

Далее Папа указал, что Господь охотно преподносит нам сюрпризы, приглашая притом нас творить удивительные вещи. Встретив учеников с пустыми сетями, Он предлагает им попробовать порыбачить днем, побуждает «снова рискнуть». «Господь сюрпризов, – добавил Понтифик, – разбивает парализующую нас замкнутость, возвращает нам дерзновение, способное победить подозрения, уныние и страх, скрывающиеся за подходом “а так всегда было“».



В конечном же счете, Бог призывает нас и устраивает нам сюрпризы, потому что нас любит. Его языком является любовь, и по этой причине Он «просит Петра и нас перейти на этот язык», формулируя прямой вопрос: «любишь ли ты Меня?». Петр принял приглашение, он уразумел, что любить — это значит перестать помещать в центр самого себя. Вот почему он ответил: «Ты всё знаешь». Он признал себя слабым, немощным и всецело положился на Господа, на Его силу и любовь. «Господь любит нас: именно в этом заключается наша сила, которую мы призваны обновлять каждый день. Быть христианином — это значит принять призвание полагаться на то, что Божья любовь больше любых ограничений или греха. Одна из самых значительных язв, от которой мы страдаем сегодня, одно из преграждающих нам сегодня путь препятствий, проистекают не столько из недостаточного понимания того, что Бог есть любовь, сколько из того факта, что мы скатились к тому, что возвещаем Его и свидетельствуем о Нем так, что для многих людей “Любовь“ вовсе не является Его именем. Бог есть Любовь, которая любит, щедро дарит себя, призывает и устраивает сюрпризы», – подвел итог Папа Франциск.

По материалам Vatican News