Папа Франциск решительно высказался против абортов и селективной пренатальной диагностики

В субботу 25 мая Папа Франциск принял на аудиенции участников международного симпозиума «Yes to Life! Забота о драгоценном даре жизни в ситуации хрупкости», организованного Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни и Фондом «Сердце в одной капле», который продвигает принятие новорожденных в ситуации крайней уязвимости. Таких детей «культура отбросов» нередко рассматривает как «несовместимых с жизнью», осуждая их на смерть, отметил в своем обращении к гостям Папа Франциск. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Ни одно человеческое существо не может быть несовместимым с жизнью: ни в силу возраста, ни по причине состояния здоровья, ни из-за качества своей жизни», — подчеркнул Папа. Ребенок – это дар, который изменяет жизнь всей семьи, и он всегда должен быть принят и окружен заботой. Когда женщина узнает о своей беременности, в ней совершается «глубокая тайна», отметил Святейший Отец. Женщина осознает присутствие, которое пронизывает все ее существо: она теперь не только женщина, но и мать. Между ней и ребенком с с самого момента зачатия устанавливается «перекрестный диалог», причем способность к коммуникации принадлежит не только женщине, но и ребенку, уникальным способом сообщающему матери о своем присутствии и о своих потребностях.

«Современные техники пренатальной диагностики в состоянии определить с самых первых недель наличие пороков развития и патологий, которые иногда могут подвергнуть серьезной угрозе жизнь ребенка и спокойствие женщины. Одно лишь подозрение о присутствии патологии и тем более уверенность в наличии болезни изменяют ход беременности, повергая женщину, а также чету в глубокую безутешность. Чувство одиночества, бессилия и страха перед страданием ребенка и всей семьи становятся безмолвным криком, мольбой о помощи во мраке болезни, исход которой никто не может точно предсказать». Но даже если медицина не может предвидеть дальнейшие события, ей досконально известно, что речь идет о маленьких пациентах, которых в некоторых случаях можно лечить фармакологически, хирургически и иными способами, которые способны «сократить чудовищную пропасть между диагностическими и терапевтическими возможностями, — уже много лет одну из причин добровольного прерывания беременности и отказа от ухода за ребенком, родившимся с тяжелыми патологиями». Папа подчеркнул роль внутриутробных методов лечения и перинатальных хосписов, оказывающих существенную поддержку семьям. Эти виды помощи должны быть доступны всем, подчеркнул Папа. Что касается врачей, то они призваны считать целью своих действий не только излечение ребенка, но и защиту драгоценного дара жизни: «Медицинская профессия – это миссия, это призвание к жизни». Особенно это относится к тем случаям, когда ясно, что на настоящем этапе развития науки речь идет о детях, обреченных на смерть сразу или вскоре после родов. В этих случаях уход за ними может показаться бесполезной тратой ресурсов и ненужными страданиями для родителей. Но это не так: забота о своих детях, напротив, помогает родителям пережить боль утраты и прежде всего пережить этот опыт не только как утрату, но и как этап пути, пройденный вместе с ребенком: «Ребенок останется в их жизни навсегда, и они смогут сказать, что любили его. Нередко те несколько часов, в течение которых мама может баюкать своего ребенка, оставляют в сердце женщины незабываемый след. Она чувствует себя – позвольте мне сказать это слово – реализованной, чувствует себя матерью».

Страх перед социальной неприязнью по отношению к инвалидности часто побуждает выбрать аборт, называя его превентивным, констатировал Папа. Однако учение Церкви недвусмысленно: «Человеческая жизнь священна и неприкосновенна, и необходимо всеми силами отговаривать от использования пренатальной диагностики с селективными целями, поскольку это является выражением бесчеловечного евгенического менталитета». Папа привел традиционное возражение: «Вы, католики, не принимаете абортов, но это проблема вашей веры». Но вера тут ни при чем: это общечеловеческая проблема, и понять это помогут два вопроса. Первый вопрос: допустимо ли уничтожать человеческую жизнь, чтобы решить некую проблему? Второй вопрос: допустимо ли нанимать киллера, чтобы решить проблему? «Ответ за вами, — сказал Папа. – Не нужно ссылаться на религию, когда речь идет о человеке».

Аборт – продолжил Папа – ни в коем случае не может быть ответом, которого ждут матери и семьи. Нельзя отрицать практические, духовные, человеческие трудности, с какими приходится сталкиваться родителям детей с патологиями. Но как раз эти трудности должны побудить к более активному пастырскому ответу, который поможет родителям больных детей. Необходимо создавать пространства, места, «сети любви», посвящать время сопровождению семей с проблемами. Папа рассказал трогательную историю, которая произошла в его прежней епархии: 15-летняя девочка с синдромом Дауна забеременела, и родители через суд собирались направить ее на аборт. Судья спросил девочку, что с ней произошло. Оказалось, что родители внушили ей, будто в ней поселилось животное, пожирающее ее желудок. Тогда судья объяснил ей, что внутри нее находится ребенок. Девочка обрадовалась, и аборт не был авторизован. Она родила дочь, которая затем стала адвокатом и каждый год в день своего рождения звонила тому судье, чтобы отблагодарить его за свою жизнь. «Аборт никогда не может быть тем ответом, которого ждут женщины и семьи», — вновь подчеркнул Папа Франциск.

Во время аудиенции в зале плакали младенцы, и этот шум Папа назвал «хвалой Бога». Он отметил, что именно с такой мыслью нужно воспринимать крик ребенка, даже если он слышен в церкви: «Никогда не выгоняйте ребенка потому, что он плачет», — сказал Папа Франциск.