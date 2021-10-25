Папа Франциск поздравил Патриарха Варфоломея в связи с юбилейной годовщиной его избрания на Константинопольскую кафедру

Папа Франциск направил поздравительное послание архиепископу Константинопольскому Вселенскому Патриарху Варфоломею по случаю 30-летия его избрания на Конcтантинопольскую кафедру. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа обращается к православному первоиеирарху с пожеланием «Χρόνια πολλά! Ad multos annos!», разделяя с ним благодарность Богу за многие благословения, дарованные ему Господом для его служения, и возносит молитву о том, чтобы «здоровье, духовная радость и обильная благодать подкрепляли каждый аспект его высочайшего служения».

Папа Франциск благодарит Бога за «глубокие узы», которые связывают его с Патриархом Варфоломеем с того самого момента, когда Папа взошел на престол Святого Петра, а Константинопольский Патриарх почтил его своим присутствием в Риме. Эти узы углублялись и последующими встречами – в Фанаре, Иерусалиме, Ассизи, Каире, на Лесбосе, в Бари и Будапеште. «Как это еще раз было подтверждено Вашим участием в недавних мероприятиях в Риме, где Ваше присутствие было столь ценным, я разделяю с Вами понимание нашей общей пастырской ответственности перед лицом безотлагательных вызовов, брошенных сегодня всему человечеству», – заверяет Святейший Отец, в особенности упоминая об обязательстве по защите творения. В обстановке пандемии и ее тяжких последствий для здоровья, для общественной и экономической жизни человечества, «Ваше свидетельство и учение о необходимости духовного обращения человечества приобретают особую важность», – пишет Папа, обращаясь к Патриарху Варфоломею I.

Папа Франциск выражает признательность Патриарху также за то, что он «непрестанно указывает на путь диалога в любви и истине» как на единственно возможный путь для примирения между верующими во Христа и для восстановления их полного единства. «С Божьей помощью это останется тем путем, по которому мы, безусловно, продолжим идти вместе, поскольку близость и солидарность между нашими Церквами – это незаменимый вклад во всеобщее братство и социальную справедливость, в которых так остро нуждается человечество».