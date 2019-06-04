Папа ответил на вопросы об отношениях с православными и о Бенедикте XVI

По завершении апостольского визита в Румынию Папа Франциск ответил на вопросы журналистов, сопровождавших его на обратном пути в Рим. Во время пресс-конференции на борту самолета Святейший Отец говорил о том, почему он не встретился с Сальвини, почему в Бухаресте католики и православные молились рядом, но не вместе, и о Папе Бенедикте, олицетворяющем живительные соки традиции.

Корреспондент румынского «Радио Мария» спросил у Святейшего Отца, какими должны быть отношения между католиками и православными, между разными национальностями, а также отношения в политике.

«Я бы сказал, что в моменты конфликтов это должны быть отношения протянутой руки. — подчеркнул Папа. — Сегодня в вашей стране высокий уровень рождаемости, и необходим процесс сближения между разными национальностями и религиозными конфессиями».

Что касается отношений между католиками и православными, Папа сказал: «У вас великий Патриарх, человек с большим сердцем… С Даниилом легко общаться, мы разговаривали как братья. Папа вновь упомянул о трех видах экуменизма – экуменизме крови, экуменизме молитвы и экуменизме служения бедным, — и добавил, что экуменизм означает «совместный путь, и не нужно ждать, пока богословы договорятся о совместной Евхаристии». Папа подчеркнул, что в отношениях между католиками и православными следует «избегать злословия: у всех нас есть недостатки».

Другой журналист обратил внимание Папы на то, что прозвучавшая в Бухаресте молитва «Отче наш» на самом деле не была совместной: «Это было немного жестко, — отметил репортер. — Вы находились вместе, но не молились вместе. О чем Вы думали, когда оставались в молчании во время молитвы ʺОтче нашʺ по-румынски?»

«Я признаюсь, — ответил Папа Франциск, — что я не оставался в молчании, а произносил «Отче наш» по-итальянски. И я видел, что большинство народа молились как по-румынски, так и по-латински. Народ идет дальше нас, предстоятелей. Мы, предстоятели, должны создавать дипломатическое равновесие, чтобы обеспечить совместный путь. Есть обычаи, и хорошо их хранить, чтобы ничего не разрушить. Но люди молятся вместе, и мы, когда находимся наедине, молимся вместе».

Корреспондент агентства Ansa задал Папе вопрос о его отношении к религиозной символике, используемой во время предвыборных кампаний, и спросил, правда ли, что Папа не желает встречаться с Сальвини.

«Я не встречался ни с кем из правительства за исключением премьер-министра Конте, который сделал запрос согласно протоколу». «Я не получал никаких запросов на аудиенцию ни от зам. премьер-министра, ни от других министров, — пояснил Папа и затем сказал: «Признаюсь в своем невежестве: я не понимаю итальянскую политику», «было бы очень неблагоразумно с моей стороны высказывать суждение о предвыборной кампании одной из партий, не располагая сведениями», — пояснил Папа и затем посвятил несколько слов коррупции в политике вообще и предупредил журналистов, чтобы они не прибавляли к этим словам больше ничего: «Не нужно завтра говорить, будто Папа обвинил итальянскую политику в коррупции». Коррупция универсальна: «Не вкладывайте мне в уста то, чего я не говорил».

«Мы должны помогать политикам быть честными, не устраивать кампаний под бесчестными знаменами клеветы, диффамации и скандалов, а нередко и ненависти и страха».

Одна из журналисток попросила Папу рассказать о его отношении к Бенедикту XVI, которого он когда-то сравнивал с «дедушкой».

«Каждый раз, когда я к нему захожу, я чувствую именно это. Я беру его за руку, и мы разговариваем. Он говорит немного, говорит медленно, но так же глубоко, как и всегда. У Бенедикта XVI проблемы с коленями, но не с головой: его ум предельно ясен, и когда я его слушаю, я чувствую себя сильнее, чувствую живительные соки корней, помогающие мне жить дальше. Я чувствую традицию Церкви, и речь идет не о музее. Традиция подобна корням, которые питают нас, чтобы мы росли, чтобы мы становились не корнями, а расцветали: дерево растет, приносит плоды, а его семена станут корнями для других. Традиция Церкви всегда находится в движении».

«Традиция не хранит пепел, ностальгию интегристов, — она не возвращается к пеплу. Традиция – это корни, которые обеспечивают рост, цветение и плодоношение дерева», — подчеркнул Папа Франциск.



Источник: Vatican News