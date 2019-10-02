Папа Франциск открыл Чрезвычайный месяц миссий

1 октября – в день литургической памяти святой Терезы Младенца Иисуса, покровительницы миссий во всём мире – Папа Франциск возглавил богослужение Вечерни в базилике Святого Петра, открыв тем самым Чрезвычайный месяц миссий, приуроченный к 100-летию Апостольского послания Maximum illud Бенедикта XV о миссионерской деятельности Католической Церкви в мире. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

О проведении миссионерского месяца Епископ Рима объявил ещё в августе 2017 года, пояснив это необходимостью «укрепить пыл благовестия Церкви ad gentes». На богослужении в ватиканской базилике Слово Божье переплеталось со свидетельствами трёх миссионеров – мирянки из Азии, африканского священника и монахини из Океании. В ходе молебна Святейший Отец благословил большую группу миссионеров, отправляющихся в Бразилию, Южный Судан, Конго, Казахстан, Камбоджу, Тайвань, Бангладеш и Кыргызстан.

В своей проповеди Папа Франциск призвал Церковь всегда быть открытой реальности, не искать для себя «защищённых оазисов», но всегда оставаться «солью земли и закваской для мира». Упомянув притчу из Евангелия от Матфея, в которой хозяин вручает на хранение слугам своё имущество, Папа напомнил, что Бог доверил нам величайшие блага: нашу собственную жизнь, жизнь других людей и множество разных даров для каждого из нас. Эти дары и таланты являются вовсе «не тем, что нужно хранить в сейфе», а настоятельным призывом: Господь просит нас смело и креативно использовать эти таланты, дабы они приносили обильные плоды. Чрезвычайный месяц должен стать импульсом, побуждающим к миссионерской активности, подчеркнул Папа: христиане призваны стать не «своего рода нотариусами, заверяющими подлинность веры других людей», а миссионерами. Для этого требуется жить как свидетели, «показывая своей жизнью то, что мы действительно знаем Иисуса».

Вернувшись к притче, Святейший Отец обратился к образу «осторожного раба», с которым хозяин обошелся весьма сурово: этот слуга не творил зла, но и не делал добра, будучи виновен в грехе бездействия. Подобный грех можно совершить по отношению ко всей нашей жизни, которую мы получили её не для того, чтобы «закопать ее в землю», а для того, чтобы «поставить на кон»: не беречь её лишь для себя одного, а дарить другим. Кто живет с Иисусом, тот знает: мы имеем ровно столько, сколько отдаём другим. Жить в бездействии – значит отказаться от своего призвания, ибо пассивность противоречит миссии. По словам Епископа Рима, мы грешим бездействием, то есть не выполняем свой миссионерский долг, всякий раз, когда «строим из себя жертву», напоказ демонстрируя, что никто нас не любит и не понимает; когда мы только то и делаем, что жалуемся, что всё идёт не так; «когда мы принимаем жизнь как бремя, а не как дар; когда в её центре оказываемся мы сами со своими проблемами, а не наши братья и сёстры, ожидающие любви». Процитировав Второе Послание к Коринфянам – «доброхотно дающего любит Бог» – Понтифик подчеркнул, что Господь хочет видеть Свою Церковь постоянно находящейся в пути, хочет видеть Церковь миссионерскую: такая «Церковь не тратит время на плач о том, что не получается, о верующих, которых у неё больше нет, о ценностях прошлого, которых больше не существует. Церковь не ищет тихих и безопасных оазисов, но хочет стать солью земли и закваской для всего мира». Примером такой живой Церкви служат святая Тереза Младенца Иисуса, святой Франциск Ксаверий и преподобная Полин Жарико, – все они являют собой образец миссионерского посвящения, указывая нам путь. Папа Франциск предложил верующим задаться вопросом: как много мы молимся о распространении Евангелия и что сделали для этого лично? «Господь просит тебя принести себя в дар там, где ты есть, таким, каким ты есть, даря себя тем, кто рядом с тобой; не влачить жизнь, а дарить её; не оплакивать себя, а осушать слезы страждущих. Смелее, Господь ожидает от тебя многого. Он также ожидает, что у кого-то из-нас найдется мужество отправиться туда, где больше всего недостаёт надежды и достоинства, – туда, где слишком много людей всё ещё остаются лишенными евангельской радости».

Рядом с миссионерами постоянно активен Святой Дух, ибо именно Он – движущая сила миссии, сказал в заключение Папа Франциск: «Иди, Господь не оставит тебя одного; свидетельствуя, ты увидишь, что Святой Дух пришел раньше тебя, чтобы расчистить тебе путь. Смелее, братья и сёстры; смелее, Матерь-Церковь: обрети свою плодовитость в радости миссии!».