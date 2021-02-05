Папа Франциск обратился с видеопосланием по случаю Всемирного дня общечеловеческого братства

В ходе виртуальной встречи по случаю Всемирного дня общечеловеческого братства Папа Франциск обратился с видеопосланием к участникам торжеств, проходящих в Абу-Даби.

«Сестры и братья: именно это слово – сестры и братья»: так Папа начал свое приветствие, обращаясь в первую очередь к верховному имаму Аль-Азхара Ахмеду Аль-Тайибу, своему «товарищу по вызовам и рискам в борьбе за братство» и выражая ему благодарность за то, что он стал для Его Святейшества спутником в разработке Декларации о человеческом братстве, подписанной и обнародованной два года назад там же, в Абу-Даби. «Ваше свидетельство очень мне помогло, потому что это было отважное свидетельство», – продолжил Папа, подчеркнув, что теперь «желание братства закрепилось в действительном братстве». Папа благодарит также других участников праздника – шейха Мохаммеда ибн Зайда, который «поверил в этот проект», и судью Абделя Салама.

«Либо мы братья, либо мы разрушим друг друга, – сказал далее Папа. – Братство означает протянутую руку, братство означает уважение. Братство означает слушать с открытым сердцем. Братство означает твердость в собственных убеждениях: не может быть настоящего братства, если мы торгуем собственными убеждениями». Мы братья потому, что рождены от одного Отца, подчеркнул Понтифик и отметил: «Наступил момент, чтобы слушать, наступил момент искреннего приятия». Необходимо понять, что если мы не признаем друг друга братьями, то мы будем врагами: «Нельзя сказать, что есть братья и не братья. Скажем прямо: либо братья, либо враги. Безразличие – это тончайшая форма вражды. Чтобы быть врагами, необязательно вести войну, – достаточно не обращать внимания. Это уже превратилось в технику, и достаточно использовать эту технику, отвести взгляд, смотреть в другую сторону, как будто другого не существует».

Папа Франциск нашел особые слова для лауреатов премии «Зайед» за человеческое братство, которыми стали генеральный секретарь Антониу Гутерриш и Латифа ибн Зиатен, основавшая миротворческое объединение для молодежи после того, как ее сын погиб от руки террориста. Обращаясь к ней, Святейший Отец сказал: «Ты поставила на карту свою жизнь ради улыбки, ради того, чтобы не держать зла, чтобы с помощью боли утраты – а ведь только мать знает, что значит потерять сына, – с помощью этой боли найти мужество и сказать ʺвсе мы братьяʺ, посеять слова любви. Спасибо за твое свидетельство. Спасибо за то, что ты – мать своего сына и мать для многих юношей и девушек, а сегодня ты стала матерью этого человечества, которое слушает тебя и учится: либо мы идем по пути братства, либо всё теряем».

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Источник: Vatican News