Папа Франциск обратился с Рождественским посланием «Граду и миру»

В полдень 25 декабря Папа Римский Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным рождественским посланием, и после чтения молитвы «Ангел Господень» преподал торжественное апостольское благословение Urbi et Orbi – «Граду и миру». В своем слове на Рождество Господне 2021 года Святейший Отец сказал:

Сестры, братья, «чем был бы наш мир без терпеливого диалога множества чистых и щедрых сердцем людей, стремящихся сохранить связь семьи и общества?» (Энциклика Fratelli tutti, 198). В наше время пандемии мы еще больше осознаем это. Наша способность к социальным отношениям подвергается серьезному испытанию; растет тенденция к уходу в себя, к одиночеству, к отказу выходить, встречаться, делать что-то вместе. Точно так же на международном уровне есть риск нежелания вести диалог, риск того, что сложный кризис подтолкнет к коротким путям, в обход более длинных путей диалога; на самом же деле только диалог дает возможность уладить конфликты и получить взаимную и долгосрочную пользу.

И действительно, в то время как вокруг нас и во всём мире звучит весть о рождении Спасителя, источника истинного мира, мы всё еще видим множество конфликтов, кризисов и противоречий. Кажется, что они никогда не заканчиваются, и мы их уже почти не замечаем. Мы настолько привыкли к тому, что огромные трагедии проходят беззвучно, и рискуем остаться равнодушными к крикам боли и отчаяния многих наших братьев и сестер.

Вспомним о сирийском народе, живущем более десяти лет в условиях войны, вызвавшей множество жертв и неисчислимое количество беженцев. Вспомним об Ираке, которому всё еще трудно восстановиться после долгого конфликта. Услышим плач детей, доносящийся из Йемена, где в обстановке всеобщего молчания мирового сообщества уже много лет продолжается чудовищная трагедия, несущая смерть каждый день.

Вспомним о сохраняющейся напряженности между израильтянами и палестинцами, которая длится без поисков решения и ведет ко всё более серьезным социальным и политическим последствиям. Давайте не будем забывать о Вифлееме, – о месте, в котором увидел свет Иисус: этот город переживает трудные времена; экономические проблемы, вызванные пандемией, не позволяют паломникам добраться до Святой Земли, что негативно сказывается на жизни населения. Вспомним о Ливане, страдающем от беспрецедентного кризиса, экономические и социальные условия которого вселяют большую тревогу.

Но вот, в непроглядном мраке ночи засиял знак надежды! Ныне «Любовь, что движет солнце и светила» (Рай, XXXIII, 145), как говорит Данте, стала плотью. Он пришел в человеческом облике, разделил наши драмы и пробил брешь в стене нашего безразличия. В ночной стуже Он протягивает к нам Свои ручки: этот Младенец нуждается во всём, но Он пришел одарить нас всем. Мы просим Его дать нам силы открыться для диалога. В этот праздничный день мы умоляем Его пробудить в сердцах всех людей стремление к примирению и братству. К Нему мы обращаем нашу мольбу.

Иисусе-Младенец, даруй мир и согласие Ближнему Востоку и всему миру. Поддержи тех, кто занимается оказанием гуманитарной помощи людям, вынужденным бежать из отчизны; утешь афганский народ, который уже более сорока лет страдает от конфликтов, вынудивших многих покинуть страну.

Царь народов, помоги политическим властям умиротворить сообщества, потрясаемые напряженностью и конфликтами. Поддержи народ Мьянмы, где нетерпимость и насилие нередко затрагивают также христианскую общину и места поклонения, и омрачают мирный облик этого народа.

Будь светом и поддержкой для тех, кто верит и работает, даже идя против течения, в пользу встречи и диалога, и не дай метастазам злокачественного конфликта распространяться в Украине.

Князь Мира, помоги Эфиопии найти путь к примирению и миру через искренний диалог, который ставит нужды народа на первое место. Услышь крик народов региона Сахель, подвергающегося насилию со стороны группировок международного терроризма. Обрати Свой взор на народы стран Северной Африки, страдающие от раздоров, безработицы и экономического неравенства; облегчи страдания многих братьев и сестер, страдающих от внутренних конфликтов в Судане и Южном Судане.

Соделай, дабы благодаря диалогу, взаимному уважению и признанию прав и культурных ценностей всех людей в сердцах народов американского континента возобладали добродетели солидарности, примирения и мирного сосуществования.

Сыне Божий, утешь жертв насилия над женщинами, которое свирепствует в это время пандемии. Дай надежду детям и подросткам, ставшим жертвами издевательств и насилия. Дай утешение и ласку пожилым людям, особенно самым одиноким. Даруй спокойствие и единство семьям – главному месту воспитания и основе общества.

Боже-с-нами, даруй здравие больным и вдохнови всех людей доброй воли на поиск наилучших решений для преодоления кризиса здравоохранения и его последствий. Соделай сердца щедрыми, дабы наиболее нуждающиеся слои населения могли получить необходимое лечение, особенно вакцины. Вознагради всех, кто проявляет заботу и самоотверженность в уходе за членами семьи, больными и немощными.

Дитя Вифлеема, пусть поскорее вернутся домой из недавних конфликтов все гражданские и военные пленные и те, кто был заключен в тюрьму по политическим причинам. Не дай нам оставаться равнодушными к судьбе мигрантов, беженцев и перемещенных лиц. Их глаза просят нас не отворачиваться, не предавать человечность, которая нас объединяет, поставить себя на их место и не забывать их трагедии.

Вечное Слово, ставшее плотью, побуди нас заботиться о нашем общем доме, который также страдает от пренебрежения, с которым мы часто к нему относимся, и призови политические власти найти эффективные соглашения, чтобы будущие поколения могли жить в среде, уважающей жизнь.

Дорогие братья и сестры, трудностей нашего времени много, но надежда сильнее, ибо «Младенец родился нам» (Ис 9, 5). Он – Слово Божье, и Он стал Младенцем, способным только плакать и нуждающимся во всём. Он пожелал научиться говорить, как каждый ребенок, чтобы мы научились слушать Бога, нашего Отца, слушать друг друга и вести диалог как братья и сестры. Христе, рожденный ради нас, научи нас ходить с Тобой по путям мира. Желаю всем счастливого Рождества!

Источник: Vatican News