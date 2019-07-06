Папа Франциск обратился к руководству Украинской Греко-Католической Церкви

В пятницу 5 июля в Ватикане началась двухдневная встреча, на которую Святейший Отец пригласил руководство Украинской Греко-Католической Церкви: Верховного Архиепископа Киевского и Галицкого Блаженнейшего Святослава (Шевчука), членов Постоянного Синода и митрополитов УГКЦ, а также глав дикастерий Римской Курии, компетентных в отношении Украины. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к украинским иерархам Папа Франциск поблагодарил их за визит и рассказал, что он начинает и заканчивает каждый день «по-украински» – перед иконой Пресвятой Богородицы, которую ему перед отъездом из Буэнос-Айреса подарил нынешний Верховный Архиепископ, Блаженнейший Святослав Шевчук.

Папа отметил, что Украина уже более пяти лет живёт в сложной и деликатной ситуации: она «изранена конфликтом, который многие называют ‘гибридным’, состоящим из военных действий, виновники которого маскируются». За этот конфликт «наивысшую цену платят самые слабые и малые»; он усугубляется «пропагандистскими фальсификациями, разного рода манипуляциями и даже попытками привлечения религиозного аспекта».



Епископ Рима поблагодарил иерархов за их верность Господу и Преемнику Святого Петра, которая на протяжении веков нередко стоила крайне дорого. Папа вознёс молитву, дабы Господь сопровождал действия всех политических лидеров ради общего блага и мира, а также утешил тех, кто потерял близких из-за войны, кто был ранен физически и духовно, был вынужден покинуть дом и работу, отправившись на поиски лучшего будущего в другом, далёком месте.

Главная задача Церкви в такой непростой ситуации – свидетельствовать о христианской надежде, подчеркнул Папа. Эта надежда, укрепляемая светом Воскресшего Христа, светит во тьме и умеет преодолевать все несчастья в силе Святого Духа. Великими свидетелями надежды были христиане-грекокатолики, пострадавшие от гонений, принявшие мученическую смерть: они отвергли мирскую логику ответного насилия и «написали своей жизнью самые светлые страницы веры».

Святейший Отец призвал украинских иерархов уделять главное внимание в их деятельности молитве и духовной жизни, проявляемой в кротости и в полном доверии Богу. «Люди, которые приближаются к Церкви, нуждаются лишь в небесах на земле». Папа сравнил «ночь конфликта» на Украине с Гефсиманским садом, в котором Господь просил учеников бодрствовать и молиться, избегая агрессивности: «Не сон, не меч, не бегство, а молитва и полная отдача самих себя – вот ответы, которые Господь ожидает от Своих. Лишь эти ответы являются христианскими и только они спасают от мирской спирали насилия».

Папа Франциск отметил важность близости и отцовского внимания пастырей к вверенной им пастве: «Пусть Церковь будет местом, где черпается надежда, где дверь всегда открыта, где люди получают утешение и ободрение». Нельзя ни перед кем закрываться, посматривать на часы и отправлять домой тех, кто хочет быть услышанным, подчеркнул Папа: пастыри должны не только говорить о Боге, но прежде всего давать людям Бога и самих себя.



В пастырской заботе Украинской Греко-Католической Церкви важное место занимают Божественная Литургия, духовность и катехизация, а также милосердная, безусловная любовь. Епископ Рима напомнил о специальном благотворительном проекте, который он начал в 2016 году, попросив поместные Церкви Европы помочь жителям Украины, наиболее пострадавшим от военного конфликта на востоке страны. Поблагодарив всех, кто на разных уровнях способствовал этой гуманитарной акции, Папа выразил желание, чтобы за ней – почти завершённой – последовали и другие гуманитарные проекты: «Очень важно быть близкими ко всем, быть конкретными, не допуская, чтобы тяжёлая ситуация страданий канула в полное забвение. Нельзя забывать о страдающем брате, откуда бы он ни пришёл. Нельзя забывать о страдающем брате».

Папа Франциск подчеркнул, что существенную роль в жизни Украинской Греко-Католической Церкви играет соборность: «Быть Церковью – это значит быть общиной, которая идёт вместе. Недостаточно иметь Синод, нужно быть Синодом. Церковь нуждается в интенсивном внутреннем общении: в живом диалоге между пастырями, между пастырями и верующими. <…> Каждый день необходимо создавать Синод, стремясь идти вместе не только с теми, кто думает, как мы, но и со всеми, кто верит в Иисуса».



По словам Папы Франциска, соборность оживляют три аспекта. Прежде всего, это готовность к восприятию опыта и предложений собратьев-епископов и священников, независимо от их возраста и положения в иерархии. Вторым аспектом является взаимная ответственность: нельзя быть равнодушными к ошибкам или проступкам других, защищать своё доброе имя любой ценой, потому что милосердная любовь нуждается в истине и прозрачности, «в той парресии, которая очищает Церковь и помогает ей идти дальше». Третий аспект соборности – это вовлечение мирян: «как полноправные члены Церкви, они также призваны выражать своё мнение и вносить предложения. Их – участников церковной жизни – нужно не только принимать, но выслушивать».

Соборность, подчеркнул Папа Франциск, ведёт также к расширению горизонтов, к жизни, обогащённой собственной традицией в лоне Вселенской Церкви: этому также служат добрые отношения с Церквами других католических обрядов, с некатолическими общинами, с другими поместными Церквами, а также с департаментами Римской Курии. «Единство в Церкви будет тем более плодотворным, чем более реальным будет взаимопонимание и единство между Святейшим Престолом и поместными Церквами. Уточню: чем больше взаимопонимания и единства будет между всеми епископами и Епископом Рима. Разумеется, это ‘не должно повлечь за собой уменьшения осознания ими собственной подлинности и самобытности’ (Orientale lumen, 21), а должно формировать её в рамках нашей католической, то есть вселенской, идентичности. Будучи вселенской, она находится под угрозой и может быть повреждена привязанностью к различным видам партикуляризма: партикуляризму церковному, партикуляризму националистическому, партикуляризму политическому».



В заключение обращения к иерархам Украинской Греко-Католической Церкви Святейший Отец пожелал, чтобы эти два дня саммита в Ватикане стали «сильными моментами для обмена мнениями, взаимного выслушивания и свободного диалога, постоянно оживляемого поиском добра, в духе Евангелия. Пусть они помогут нам лучше ходить вместе».