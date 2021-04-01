Папа Франциск написал письмо Джулиану Ассанджу

Папа Франциск написал письмо Джулиану Ассанджу

Апрель 01, 2021

Папа Римский Франциск написал личное основателю  Джулиану Ассанджу.

«Сегодня утром после тяжелой ночи Джулиан проснулся и получил доброе, личное письмо от Папы Франциска, которое принес к двери его камеры тюремный священник, — написала в Твиттере невеста Ассанджа Стелла Моррис 28 марта, в Вербное воскресенье. — Наша семья выражает благодарность всем католикам и другим христианам, борющимся за его свободу».

При этом содержимое письма не уточняется, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Crux.

находится в лондонской тюрьме Белмарш, куда был помещен в 2019 за нарушение условий освобождения под залог. Срок заключения закончился в том же 2019 году, но Ассанджу было отказано в освобождении специальным решением суда. В январе 2021 суд отклонил запрос об экстрадиции Ассанджа в . Тем не менее, журналист останется в тюрьме на время, отведенное представителям американской прокуратуры для подачи апелляции.

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