Папа Франциск написал письмо Джулиану Ассанджу

Папа Римский Франциск написал личное письмо основателю WikiLeaks Джулиану Ассанджу.

«Сегодня утром после тяжелой ночи Джулиан проснулся и получил доброе, личное письмо от Папы Франциска, которое принес к двери его камеры тюремный священник, — написала в Твиттере невеста Ассанджа Стелла Моррис 28 марта, в Вербное воскресенье. — Наша семья выражает благодарность всем католикам и другим христианам, борющимся за его свободу».

After a hard night, Julian woke up this morning to a kind, personal message from Pope Francis @pontifex delivered to his cell door by the prison priest. Our family wishes to express our gratitude to the many Catholics and other Christians campaigning for his freedom. #Assange pic.twitter.com/QwHDDvxVqH — Stella Moris #DropTheCharges (@StellaMoris1) March 28, 2021

При этом содержимое письма не уточняется, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Crux.

Джулиан Ассандж находится в лондонской тюрьме Белмарш, куда был помещен в 2019 за нарушение условий освобождения под залог. Срок заключения закончился в том же 2019 году, но Ассанджу было отказано в освобождении специальным решением суда. В январе 2021 суд отклонил запрос об экстрадиции Ассанджа в США. Тем не менее, журналист останется в тюрьме на время, отведенное представителям американской прокуратуры для подачи апелляции.