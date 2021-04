Папа Франциск написал письмо Джулиану Ассанджу

Папа Римский Франциск написал личное письмо основателю WikiLeaks Джулиану Ассанджу.

«Сегодня утром после тяжелой ночи Джулиан проснулся и получил доброе, личное письмо от Папы Франциска, которое принес к двери его камеры тюремный священник, — написала в Твиттере невеста Ассанджа Стелла Моррис 28 марта, в Вербное воскресенье. — Наша семья выражает благодарность всем католикам и другим христианам, борющимся за его свободу».

After a hard night, Julian woke up this morning to a kind, personal message from Pope Francis @pontifex delivered to his cell door by the prison priest.

Our family wishes to express our gratitude to the many Catholics and other Christians campaigning for his freedom. #Assange pic.twitter.com/QwHDDvxVqH

