Папа Франциск на общей аудиенции: молясь, будем брать пример с Пресвятой Девы Марии (+ ФОТО)

Предлагаем вниманию наших читателей полный текст катехезы, произнесенной Святейшим Отцом на общей аудиенции в среду 18 ноября:

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Продолжая наш посвященный молитве цикл катехез, мы сегодня обратимся к примеру Девы Марии – Молитвенницы. Богородица молилась. Мария молилась, когда мир еще ничего не знал о Ней, когда Она была обручена мужу из дома Давидова. Мы можем представить себе юную девушку из Назарета, погруженную в молчание, в непрерывный диалог с Богом, а Бог вскоре доверит Ей величайшую миссию. Она уже полна благодати, Она непорочна с момента Своего зачатия; но Она пока еще ничего не знает о Своем удивительном и необыкновенном призвании, о том бурном море, которое Ей предстоит переплыть. Несомненно одно: Мария принадлежит к великому сонму смиренных сердцем людей, о которых не упоминают в своих книгах профессиональные историки, но именно через таких людей Бог приготовил пришествие Своего Сына.

Мария не пыталась устраивать свою жизнь по собственному разумению: Она терпеливо ожидала, пока Бог возьмет кормило Ее судьбы в Свои руки и направит Ее шаги туда, куда Он хочет. Она была всецело послушна и этой своей готовностью подготавливала великие события в нашем мире, продиктованные Промыслом Божиим. Катехизис Католической Церкви напоминает о Ее постоянном молитвенном присутствии в благом замысле Отца на протяжении всего дела Боговоплощения (ср. ККЦ, 2617-2618).

Мария молилась, когда Архангел Гавриил пришел в Ее дом в Назарете, чтобы сообщить Ей Благую Весть. Ее такая краткая, но такая объемная по своей значимости реплика «Се, Раба Господня…», о которой возрадовалось всё творение, подытоживает множество других подобных реплик, звучавших на всём протяжении истории Спасения из уст множества других людей, преданных и послушных воле Божией, чье сердце уповало на Господа: «Господи, да свершится всё то, что Ты хочешь, когда Ты хочешь и так, как Ты этого хочешь». Это сердца, открытые исполнению Божией воли. И Бог всегда отвечает таким сердцам. Сколько же верующих именно так живут своей молитвой! По-настоящему смиренные сердцем люди молятся именно так: с органическим, если можно так выразиться, смирением, с простым смирением: «Господи, да свершится всё то, что Ты хочешь, когда Ты хочешь и так, как Ты этого хочешь». Они молятся таким образом и при этом не расстраиваются, если в их жизни полно проблем: они не боятся видеть реальность такой, какой она есть, сознавая, что в смиренной любви, в любви, проявляемой в любой ситуации, мы становимся инструментами Божьей благодати. «Господи, да свершится всё то, что Ты хочешь, когда хочешь и так, как Ты этого хочешь». Такая простая молитва, но в ней мы полностью отдаем себя в руки Господа, доверяем Ему вести нас. Все мы можем так молиться, в том числе и мысленно, ничего не произнося вслух.

Молитва способна утишить наше беспокойство. Мы беспокойны, мы всегда хотим чего-то, хотим прежде, чем начнем просить об этом, причем хотим сразу же, немедленно. Такого рода беспокойство причиняет нам вред. Молитве известно, как умиротворить беспокойное сердце, известно, как сделать его открытым Богу. Беспокоясь и тревожась, я молюсь, и молитва делает мое сердце чутким к внушениям благодати, открывает его к пониманию Божией воли. В эти несколько мгновений Благовещения Пресвятая Дева Мария познала, как можно преодолевать страх: Она не боялась, хотя и предчувствовала, что Ее «да будет» чревато для Нее чрезвычайно тяжкими испытаниями. Если благодаря молитве мы поймем, что каждый новый божий день – это обращенный к нам призыв, то наши сердца достаточно расширятся, чтобы в них смог поместиться Бог, и мы с радостью примем всё приходящее от Него. Мы научимся говорить: «Чего же ты хочешь, Господи? Я всё приму. Только обещай мне, что Ты будешь сопровождать меня, будешь рядом со мной на каждом моем шагу». Это важно: просить Господа быть рядом с нами на каждом шагу нашего жизненного пути; просить, чтобы Он не оставлял нас одних, чтобы Он не покидал нас в искушениях, чтобы Он не отлучался от нас в моменты испытаний. Как раз этим обращенным к Господу прошением о благодати заканчивается молитва Отче наш, которой научил нас Сам Иисус Христос.



Мария сопровождала Своей молитвой Иисуса на протяжении всей Его жизни, Она сопровождала Его вплоть до Его смерти и воскресения; затем Она сопровождала Своей молитвой первые шаги рождающейся Церкви (ср. Деян 1,14). Мария молилась вместе с учениками, которые стали свидетелями «соблазна Креста». Она молилась вместе с поддавшимся страху, а потом горько раскаивающимся Петром. Мария была рядом с учениками, мужчинами и женщинами, из которых Ее Сыну было угодно образовать Свою общину. Мария вела себя среди них не как священник, нет! Она – Мать Иисуса, и Она молилась вместе с ними, в общине, как член общины. Она молилась вместе с ними и молилась за них. Также и в этом случае Ее молитва предвосхищала будущее – то, что только должно было еще исполниться: по действию Святого Духа Она стала Матерью Божьей, и по действию того же Святого Духа Она стала Матерью Церкви. Молясь вместе с зарождающейся Церковью, Она становится Матерью Церкви. Она духовно поддерживает адептов делающей первые шаги Церкви, ожидающих излияния Святого Духа. Она делает это в тишине, Она всегда ведет себя очень тихо. Молитва Марии безмолвна. Евангелия сообщают только об одной молитве Марии, выраженной в словах: это Ее молитва в Кане Галилейской, когда Она вступается перед Своим Сыном за бедняков, попавших в очень неприятную ситуацию на свадебном пиру. Представить только: свадебное торжество может быть ужасным образом сорвано по причине отсутствия вина. Какой конфуз! И Она молится, Она просит Своего Сына разрешить эту проблему. Само по себе присутствие Марии уже есть молитва: так Ее присутствие среди учеников, собравшихся в Сионской горнице в ожидании Святого Духа, – это молитва. Именно так Мария рождает церковь, Она – Матерь Церкви. Катехизис Католической Церкви поясняет: «в вере Его смиренной Рабы дар Бога», то есть Святой Дух, был «принят так, как Сам Бог ожидает с начала времени» (ККЦ, 2617).

Присущая Деве Марии врожденная женская интуиция была преображена и необычайно возвышена в силу Ее исключительного единения с Богом в молитве. Поэтому при чтении Евангелий нас не должно смущать то обстоятельство, что Она как будто бы время от времени исчезает из поля зрения, чтобы затем, при наступлении очередного критического момента, вновь выйти на сцену: Мария была открыта Гласу Божию, звучавшему в Ее сердце. Он-то и вел Ее туда, где возникала нужда в Ее присутствии. Это было безмолвное присутствие Матери и Ученицы. Мария присутствует, потому что Она – Мать, но Она присутствует также и потому, что Она – Первая Ученица, самым доскональным образом изучившая пути Иисуса. Мария никогда не говорила: «Пойдем, я сама обо всём позабочусь». Она говорит другое – «Делай то, что Он тебе скажет» – и при этом указывает на Иисуса. Это поведение, характерное для ученика: Она молится как Мать и молится как Ученица.

«Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем» (Лк 2,19). Такой евангелист Лука видит Матерь Господа в своем Евангелии детства. Всё, что происходит вокруг, так или иначе отражается в глубинах Ее сердца: это дни, исполненные радости, но также и самые темные моменты, когда Она, при всей Своей близости в Богу, изо всех сил мучительно пытается понять, как именно будет осуществляться Божий замысел Спасения. Всё это происходит в Ее сердце, и оно, очищенное в фильтре молитвы, внутренне преображается. Так было и тогда, когда Она принимала дары волхвов, и когда была вынуждена вместе с Младенцем спасаться бегством в Египет, и когда переживала кошмар Страстной Пятницы… Матерь хранит всё происходящее с Нею и Ее Сыном и включает всё это в Свой диалог с Богом. Некто однажды сравнил сердце Марии с блистательнейшей в своем великолепии жемчужиной, выращенной и отшлифованной смиренным послушанием воле Божией и постоянным молитвенным размышлением о тайнах Иисуса. Как бы прекрасно это было, если бы мы смогли хоть в малой степени уподобиться нашей Маме! С сердцем, открытым Слову Божьему, с пребывающим в глубоком безмолвии сердцем, с послушным сердцем, с сердцем, которое знает, как достойно принять Слово Божье и как взрастить доброе семя во благо Церкви…



Перевод «Сибирской католической газеты»

Фото — vatican.va