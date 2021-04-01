Папа на Литургии Великого Четверга: благовестие неотделимо от креста (+ ФОТО)

Утром 1 апреля Папа Франциск возглавил при алтаре Кафедры Ватиканской базилики Божественную Литургию освящения мира и благословения елея. На литургии Великого Четверга духовенство Римской епархии обновило священнические обеты. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал Евангелие дня, котором хорошо показана перемена настроения в слушателях Иисуса: благовестие всегда связано с гонениями и крестом. Восхищение словами благодати, исходящими из уст Христа, длилось недолго в сердцах жителей Его родного Назарета. Вскоре прозвучал досадный комментарий: «Не Иосифов ли это сын?» (Лк 4,22), причём презрительная интонация была однозначной. Подобным образом, в день Пятидесятницы, некоторые отреагировали на боговдохновенную проповедь апостолов, приписав её злоупотреблению вином. Презрительные слова назаретян, отметил Папа, «содержали в себе зародыш насилия, развязанного против Иисуса». С таким же сарказмом один из распятых разбойников советовал Христу «спасти Самого Себя». Но уже за много лет до этого старец Симеон пророчествовал, что жизнь Иисуса повлечёт за собой пререкания в народе, открыв помышления многих сердец. «Слово Иисуса, – подчеркнул Святейший Отец, – властно пролить свет на содержимое человеческого сердца, которое обычно представляет собой смесь, как пшеница и плевелы. Это ведёт к духовной брани»: человек «вынужден различать и выбирать».

В евангельском эпизоде назаретяне не приняли слово Иисуса, более того, в гневе они пыталась лишить Его жизни. «Час» Господа ещё не настал, отметил Папа, но «скорость, с которой возгорелась ярость и свирепость гнева, способного моментально убить Господа, показывает, что такой час пробивает непрестанно». Обращаясь к священникам, Епископ Рима сказал:

«Час радостного возвещения и час гонений вплоть до Креста идут вместе; проповедь Евангелия всегда связана с приятием конкретного креста. Нежный свет Слова порождает ясность в открытых сердцах и смятение, отторжение у тех, кто таковыми не является. Мы постоянно видим это в Евангелии».

Так, например, посеянное доброе семя пробуждает зависть врага, и в ответ он сеет плевелы; нежность милосердного отца привлекает блудного сына, но вызывает негодование у старшего сына; щедрость хозяина виноградника к работникам последнего часа становится поводом для горьких замечаний работников, нанятых первыми; близость Иисуса к грешникам покоряет их сердца, но также вызывает презрение у тех, кто мнит себя праведником: «Таинственным образом благовестие связано с гонениями и крестом».

Поэтому, отметил Епископ Рима, священникам полезно обратить внимание на два важных момента.

Во-первых, «неудивительно, что крест присутствует в жизни Господа в начале Его служения». Он был даже до Его рождения – в беспокойстве Марии при Благовещении; в бессоннице Иосифа, хотевшего отпустить свою невесту; в гонениях Ирода и страданиях Святого Семейства, которые подобны боли многих семей, вынужденных покинуть отечество. Это открывает нам тайну креста, существовавшего прежде. Крест – вовсе не случайный или двусмысленный факт; он не зависит от обстоятельств и не подлежит обсуждению, и когда «пришёл час», Христос полностью принял его.

Во-вторых, подчеркнул Папа, в кресте есть некая неотъемлемая часть нашей человеческой ограниченности и хрупкости. Но в то же время на кресте происходит нечто, не присущее нашей слабости, – это укус змея, который, видя беспомощного Распятого, пытается отравить и опорочить весь Его труд. «Этот укус стремится оскандалить, обездвижить и обесценить любое служение и жертву любви ради других. Яд лукавого продолжает настаивать: ‘Спаси Себя Самого’». Однако этот жестокий и болезненный укус, претендующий на летальность, был побеждён триумфом Бога: Плоть Господа Иисуса, послушного воле Отца, стала ядом для лукавого, а для нас – противоядием от зла.

Епископ Рима призвал священников извлечь пользу из этих размышлений:

«В проповеди Евангелия есть крест, но это крест во спасение. Умиротворённый Кровью Иисуса, победной силой Христа Крест повергает зло и освобождает нас от лукавого. Обнимая крест с Иисусом и подобно Ему – даже прежде нашей проповеди – мы сможем различить и отвергнуть яд скандала, которым лукавый попытается отравить нас, когда в жизни неожиданно появится крест».

Святейший Отец процитировал автора Послания к Евреям: «Мы не из тех, кто отступает и гибнет» (Евр. 10,39). Мы не возмущаемся – как не возмущался Иисус, слыша, что Его слова благовестия о спасении заглушались криками и угрозами тех, кто не хотел Его слышать. Мы не уступаем – подобно Иисусу, Которому приходилось исцелять больных и освобождать узников на фоне «моралистических, законнических, клерикальных дискуссий и споров, возникавших всякий раз, когда Он совершал доброе дело». Мы не отступаем, ибо не отступал Иисус, возвращая зрение слепым «посреди людей, которые закрывали глаза, чтобы не видеть, или отворачивались». Мы не опускаем рук, потому что евангельская весть плодоносит не из-за нашего красноречия, а от силы Креста (см. 1 Кор 1,17), отметил Папа Франциск. То, как мы принимаем крест во время нашего благовестия, говорит о двух вещах:

«Страдания, причинённые нам Евангелием, не являются нашими собственными, но это ‘страдания Христовы в нас’ (2 Кор 1,5), и ‘мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа’ (2 Кор 4,5)».

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