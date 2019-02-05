Папа Франциск и Великий Имам подписали совместную Декларацию о мире

В ходе Межрелигиозного форума, посвященного отношениям братства между исповедниками различных религий, проходившего в Абу-Даби вечером 4 февраля с участием Папы Франциска, им совместно с Великим Имамом (Шейхом) Университета Аль-Азхар Ахмадом Мухаммадом аль-Тайибом (Египет) была подписана Декларация под названием «Документ о братстве между людьми ради мира во всём мире и мирного сосуществования», в которой, среди прочего, были решительно осуждены терроризм и насилие. Это событие является поворотной точкой в развитии христианско-мусульманских связей, оно также имеет огромное международное значение.

Во вступительной части документа, после констатации того факта, что «вера побуждает верующего видеть в другом человеке брата, коего следует любить и поддерживать», звучит призыв ко всем людям, «в сердце которых живет вера в Бога и вера в возможность всечеловеческого братства» объединиться ради общих усилий на благо мира. Далее Папа и Великий Имам заявляют о своем выборе «культуры диалога в качестве пути, взаимного сотрудничества в качестве образа жизни, взаимного познания в качестве метода и критерия». Они делают это «во имя Бога, сотворившего всех людей равными в правах, обязанностях и достоинстве», «во имя невинной человеческой жизни, на которую Бог запретил посягать», «во имя бедняков, сирот и вдов, беженцев и всех жертв войн и гонений».

Этой Декларацией «мы призываем себя самих, а также мировых лидеров, творцов международной политики и мировой экономики активнее включаться в созидание культуры толерантности, сосуществования и мира,и как можно скорее принять все меры для прекращения кровопролития, полагая конец войнам, конфликтам, уничтожению окружающей среды, культтурной и нравственной деградации», — пишут авторы, призывая религиозных деятелей, людей искусства, работников средств массовой информации заново открывать и распространять «ценности мира, справедливости, добра, красоты, братства и мирного сосуществования» и притом отмечая, что «среди важнейших причин кризиса, охватившего современный мир, — бесчувствие совести, возникшее вследствие утраты религиозных ценностей, господство индивидуализма и материалистического мышления». Отдавая должное достижениям современной цивилизации, Папа и Великий Имам в то же время отмечают ее «нравственную деградацию, что сказывается и на действиях на международной арене», утрату ею «духовных ценностей и чувства ответственности», что, в свою очередь, ввергает многих «в водоворот атеистического и агностического экстремизма, а, с другой стороны, экстремизма религиозного, как и слепого фундаментализма». Возникшие таким образом «политические кризисы, социальная несправедливость, несправедливый доступ к природным ресурсам» обуславливают распространение нищеты, заболеваемости, голода. Между тем, «перед лицом всех этих кризисов, вызвавших смерть миллионов детей, из-за голода и бедности уподобившихся скелетам, международное сообщество хранит неприемлемое молчание».

Далее в документе подчеркнута роль семьи и значимость «пробуждения религиозного чувства», прежде всего среди молодежи, ради противодействия индивидуалистическим и эгоистическим тенденциям, радикализму и слепому экстремизму. Епископ Рима и Шейх Университета Аль-Азхар напомнили своим адресатам, что Творец дал нам дар жизни, дабы мы хранили его, и в связи с этим решительно осудили «все угрожающие жизни практики, такие как геноцид, террористические акты, принудительное переселение, контрабанда органов, аборты и эвтаназия, а также политику, направленную на поощрение подобных вещей». Отмечено, что истинная религия «никоим образом не может побуждать к войне или возбуждать чувства ненависти, вражды, экстремизма, призывать к насилию или кровопролитию». Если же такое случается, то это — плод искажения религиозных заповедей или манипулирования религией в интересах политики, откуда проистекает призыв «прекратить использовать имя Божие для оправдания человекоубийства, изгнания, терроризма и гонений», ведь «Господь Всемогущий не нуждается в чьей-либо защите и не желает, чтобы Его имя использовали для запугивания людей».

В Декларации заявлено, что, поскольку свобода — это Богоданное право каждой человеческой личности, должны иметь место законодательно защищенные свободы совести, мышления, слова и действия, а плюрализм и разнообразие названы «мудрой волей Божией». В связи с этим высказывается осуждение «всем формам принуждения к принятию той или иной религии или культуры, как и навязывания единых цивилизационных образцов, которые могут быть неприемлемыми для других групп людей». Утверждается, что защита мест отправления религиозного культа — это обязанность каждого, а теракты и угрозы в их адрес обусловлены злостным искажением религиозных заповедей и являются очевидным попранием международного права. Терроризм — это не религия, хотя террористы используют в своих целях ложно интерпретируемые религиозные тексты. Следует отказаться от любой поддержки террористических движений, будь то в виде снабжения оружием, через финансирование или медийное содействие. В то же время отмечено, что корни современного терроризма следует искать «в политике голода, нищеты, социальной несправедливости, угнетения, безответственности правящих кругов».

В документе указано на необходимость трудиться ради повсеместной реализации идей гражданского равноправия, на желательность отказа от дискриминационного понятия «меньшинств», признаётся безусловное право женщины на образование, работу, политическую активность. Для этого необходимо отказаться «от всех бесчеловечных традиций и вульгарных обычаев, унижающих достоинство женщины», «стремиться к изменению законодательства, не позволяющего женщинам в полной мере осуществлять свои права». Подчеркнуто право детей расти в лоне семьи, их право на полноценное питание и образование и необходимость их защиты от каких бы то ни было посягательств, включая и посягательства в цифровой сфере.

В заключение Католическая Церковь и Исламский Университет Аль-Азхар высказывают пожелание, чтобы принятая Декларация была предметом изучения и дискуссии в школах, университетах и воспитательных учреждениях и выражают надежду, что она станет подлинным «символом объятий между Востоком и Западом, Севером и Югом».



По материалам Vatican News