Папа: будущее веры проходит через христианское единство

«Выбор смиренного пути общинной жизни стоит больше, чем тысяча слов», – подчёркивает Папа Франциск в видеопослании, посвящённом началу экуменического проекта «Община на перекрестке» (The Community At The Crossing), организованному католической архиепархией и епископальной епархией Нью-Йорка. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец напоминает, что эта новая община состоит из молодых американцев разных христианских конфессий, которые решили на год погрузиться в духовную и молитвенную жизнь общины, отдав себя на служение бедным. Папа выражает надежду, что эта церковная инициатива поспособствует «возрождению стремления к христианскому единству», в котором заключено будущее веры. Даже при наличии глубоких убеждений, которые кажутся или являются несовместимыми, любовь гораздо сильнее разногласий и разделений, подчёркивает Святейший Отец, призывая христианскую молодёжь трудиться вместе для достижения единства. Иисус Христос – это более прочная связь, чем культура, политический выбор и даже доктрины, поэтому необходимо непрестанно взирать на Иисуса, отдавшего за нас Свою жизнь.

Епископ Рима благодарен Департаменту по содействию христианскому единству за импульс, который был придан этой инициативе. Отдельную признательность Папа выражает брату и другу Джастину Уэлби, архиепископу Кентерберийскому и примасу Англиканской Церкви, за поддержку американского экуменического проекта.