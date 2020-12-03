Онлайн-конференция, посвященная 100-летию «Русского исхода», прошла в Брюсселе

Онлайн-конференция, посвященная 100-летию «Русского исхода», прошла в конце ноября 2020 года в Бельгии, приютившей около 10 тысяч русских изгнанников, покинувших свою родину после Октябрьской революции. Международную встречу на тему «Русская диаспора в Бельгии: уникальность судьбы и культурное наследие» организовал Российский центр науки и культуры в Брюсселе при участии Института военного наследия Бельгии (War heritage institute), Лёвенского университета (KU Leuven), Российского исторического общества, Дома русского зарубежья и других партнеров. Ученые, государственные и общественные деятели, потомки русских эмигрантов первой волны обсудили разные аспекты русского присутствия в Бельгии. Одна из тем касалась участия Католической Церкви в поддержке русских эмигрантов. Речь шла о возможности образовании детей беженцев, так как большинство школ в Бельгии были и остаются до сих пор католическими. Помощь Католической Церкви была не только духовная, но и материальная. О причинах такого отношения говорили бельгийские и русские ученые.

Прежде всего было отмечено, что большинство русских эмигрантов в Бельгии составляли белые офицеры с монархическими настроениями, которых эта страна привлекала как одна из последних монархий Европы. «Король Альберт так и не признал Советский Союз. И только после его кончины в 1934 году бельгийское правительство всё-таки признало СССР. Но к тому времени в Бельгии насчитывалось уже десять тысяч русских беженцев», – отметил бельгийский историк Даниэль Стевенс – вице-президент Фонда сохранения русского наследия, эксперт Русского зала Королевского музея армии и военной истории Бельгии.

Особенности системы образования в Бельгии

«Большинство школ в Бельгии принадлежало Католической Церкви. И шансов на нейтральное обучение было мало. К тому же, государственные школы считались не нейтральными, а атеистическими. Поэтому русские предпочитали обучать детей в христианских школах. А принятие детьми эмигрантов католичества часто было условным», – сказал профессор русской истории и культуры в Лёвенском Католическом университете Вим Куденис. Например, отметил он, правнук Александра Пушкина в 1924 году стал католиком в монастырской школе близ Брюгге, но по сути продолжал оставаться православным.

Выдающуюся роль в оказании помощи русским изгнанникам сыграл бельгийский кардинал Дезире-Жозеф Мерсье. «Кардинал Мерсье стал интересоваться судьбой русских беженцев еще в 1919 году, когда он познакомился с российским военным атташе в Бельгии Андреем Пришбиану. Он не раз выговаривал большевикам за преследование верующих. Он одним из первых выдвинул идею экуменизма как основу для разговора различных христианских конфессий на равных. Он также открыл католические школы, вузы и Лёвенский университет для поступления туда православных», – сообщил бельгийский эксперт. По его данным, лично кардинал не давал инструкций о прозелитизме, однако у рядовых католиков в провинции были свои идеи: некоторые хотели, чтобы православные школьники и студенты обращались в католичество.

Личный вклад кардинала Мерсье в заботу о русских

«Кардинал Мерсье – невероятная по популярности фигура в самой стране. У него были глубокие убеждения и четкая позиция. В отличие от своих предшественников, он с большим уважением относился к верным других конфессий, в том числе православным, – сказал доцент антверпенского отделения Католического Лёвенского университета Владимир Ронин. — Кардинал испытывал и личную симпатию, я бы сказал, социальную солидарность элит между собой: симпатию к офицерам и чиновникам царской России. Он принимал у себя в архиепископском дворце представителей старой России, дружил с отцом Петром Извольским». Извольский – брат министра иностранных дел, с 1906 по 1909 годы – обер-прокурор Святейшего Синода; в эмиграции стал священником, до 1928 года – настоятель русского Никольского храма на улице де Шевалье в Брюсселе.

Следующим шагом кардинала была финансовая поддержка – он создал благотворительный фонд «Бельгийская помощь русским». «Почему кардинал Мерсье это делал? Помимо всего перечисленного он был, конечно, и политиком. Содействовать противодействию безбожному режиму означало остановить распространение коммунистических идей в самой Бельгии. Кроме того, кардинал верил, что когда все русские изгнанники вернутся на родину, то репутация Бельгии, ее экономические и политические позиции в будущей возрожденной России необычайно укрепятся», – заметил ученый. Он процитировал переписку кардинала Мерсье, в которой отмечается, что когда изгнанники вернутся, они установят военную диктатуру и будут играть главную роль в жизни страны, и, следовательно, помощь детям офицеров – это самое разумное, что можно теперь сделать. «Естественно, у кардинала имели место и религиозные соображения. Но это не был прозелитизм в прямом понимании. Он думал, что когда русские вернутся домой, они будут благодарны бельгийским католикам и влияние католицизма в России возрастет. Он не рассчитывал превратить Россию в католическую страну, а стремился навести мосты между Церквами-сестрами», – считает Владимир Ронин.

«Русские изгнанники и их потомки сохранили о кардинале чрезвычайно светлую память. На его надгробном памятнике помещена надпись от лица русских, окончивших вузы Бельгии. И никто никогда лично его не упрекал в прозелитизме. Благотворительные католические фонды в 1920-30-е годы, безусловно, очень помогали беженцам, фактически спасали от голодной смерти, от туберкулеза, помогали финансово и студентам, и семьям с детьми, помогли найти работу, помогли, вообще, построить будущее», – убежден историк.



Признательность кардиналу Мерсье от лица эмигрантов

Очевидец условий жизни русских первой волны эмиграции, сын полковника императорской армии Александра Худокормова поделился своими впечатлениями об отношении католиков к русским беженцам. «Уместно напомнить роль бельгийского кардинала Мерсье. Он уважал русских, предоставлял возможность получать стипендии в католических университетах. Мы сами учились в католических школах. Никакого давления на нас никто не оказывал, заставляя нас переходить в католичество. И даже была некоторая симпатия к нам, православным – нас уважали за то, что мы продолжали быть верными своей вере», – сказал Александр Александрович Худокормов. Он родился в 1938 году, окончил Католический университет в городе Лёвене.

Кардинал помимо перечисленного оказывал помощь русскому детскому приюту, находящемуся в городе Льеже. «В 20-е годы Кузьмина-Караваева (мать Мария) собрала всех русских сирот, которые были в Стамбуле и перевезла их с одним добрым священником – отцом Владимиром Федоровым – в Бельгию, где основала приют. Ныне от него осталась только небольшая церковь Святого Пантелеймона», – рассказал Худокормов.

Брюсселец Николай Сергеевич Белявский, сын послереволюционных эмигрантов, посвятил научное исследование личному вкладу кардинала Мерсье в поддержку русских эмигрантов.

Среди русских студентов, получавших помощь от католического фонда, была и основательница брюссельского христианского издательства «Жизнь с Богом» Ирина Поснова. Книги издательства, работавшего с 1945 по 2000 год, – Библия, христианская литература, в частности, книги отца Александра Меня, писавшего тогда под псевдонимами А. Боголюбов и Э. Светлов, нелегально попадали в Советский Союз и пользовались там огромным спросом.

Источник: Благовест-инфо