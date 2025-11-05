Общая аудиенция в Ватикане 5 ноября 2025 года: «В свете Пасхи Крестный путь становится Путём света» (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду 5 ноября на площади Св. Петра Лев XIV обратился к тысячам паломников, напомнив, что Пасха Христова – вовсе не одно из событий прошлого, а сама основа христианской жизни. На каждой Евхаристии наиболее полно осуществляется обетование воскресшего Господа: «Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28,20).

Святейший Отец констатировал, что среди целой гаммы повседневных чувств человеческое сердце жаждет полноты, глубокого счастья. Св. Тереза Бенедикта Креста говорила, что человек всегда стремится вновь обрести дар бытия, чтобы воспользоваться тем, что ему даёт момент и в то же время отнимает. По словам Папы, весть о Воскресении – самая радостная и потрясающая в истории. Она заявляет о победе любви над грехом, жизни над смертью, отвечает на опыт смерти, боли, потерь и неудач. Именно пасхальным утром женщины услышали от ангела: «Он воскрес, Его нет здесь» (Мк 16, 6). С того дня Господь остаётся Живым, Тем, кто в Книге Откровения говорит о Себе: «Я есмь Первый и Последний и живой; и был мёртв, и се, жив во веки веков» (Откр 1,17-18). В Нём – ориентир среди хаоса, страха и зла «во всех его многогранных проявлениях».



«Размышляя над тайной Воскресения, мы находим ответ на нашу жажду смысла».

Пасхальное благовещение, подчеркнул Папа, – это не только радость, но и утешение, исцеление, оно питает надежду перед лицом страшных глобальных и личных вызовов. Так в свете Пасхи Крестный путь (Via crucis) становится Путём света (Via Lucis), и христиане призваны «размышлять о радости после боли, в новом свете проходя заново все этапы, которые предшествовали Воскресению».

По словам Льва XIV, «Пасха не устраняет крест, но побеждает его в чудесном поединке, изменившем историю человечества». Современный мир, переполненный крестами, жаждет рассвета пасхальной надежды, а она воплотилась в Воскресении Христа. Пасха Господня – не идея, не теория, а событие, на котором основана вера. Дух Святой постоянно напоминает об этом, дабы мы свидетельствовали о свете там, где история его не видит.

«Пасхальная надежда не постыжает». По-настоящему верить в Пасху – значит позволить ей преобразить нас и весь мир «мягкой и отважной силой христианской надежды», подчеркнул в конце наставления Святейший Отец.



Источник: русская служба Vatican News