Общая аудиенция 22 мая. Папа: смирение – источник мира на земле (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду 22 мая Папа Франциск завершил цикл катехизических наставлений о добродетелях, посвятив размышления последней из них, которая не принадлежит к семи основным и богословским добродетелям, но лежит в основе христианской жизни: смирению. Передает русская служба Vatican News.

По словам Епископа Рима, смирение – великий противник самого смертоносного из пороков, а именно гордыни. В отличие от гордыни, заставляющей нас казаться больше, чем мы есть на самом деле, смирение возвращает к реальности, показывая, что мы прекрасные, но слабые существа с достоинствами и недостатками. Чтобы избавиться от демона гордыни, отметил Папа, достаточно созерцать звёздное небо, и мы ощутим тайну вокруг нас. Блаженны, кто всегда помнят о собственной малости и незначительности: они защищены от высокомерия. Свои Заповеди блаженства Иисус начинает именно с кротости: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф 5,3).

Смиренная нищета духа – это входные врата для всех добродетелей, подчеркнул Папа, отметив, что мы видим это на примере Пресвятой Девы Марии. Несомненно, Матерь Христа обладала многими добродетелями, но в Евангелии упоминается лишь одна из них – смирение. На её долю пришлось немало невзгод, тяжких времён, но всё же им не удалость пошатнуть её смирения: для Марии оно было добродетелью, подобной нерушимой скале. В малости Пречистой Девы зиждилась её непобедимая сила: именно она оставалась у подножия Креста, когда иллюзия триумфального Мессии разрушилась. Именно Мария в дни Пятидесятницы собрала учеников, которые не смогли и часа побыть наедине с Иисусом и бросили Его, когда началась буря.

«Где нет смирения, там война, раздор и разделение». Кротость и смирение спасают от лукавого и от риска стать его сообщником, подчеркнул Папа. Смирение – источник мира на земле и в Церкви, и Бог даровал нам наивысший пример этой добродетели в Иисусе и Марии, ради нашего счастья и вечного спасения.