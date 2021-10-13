Общая аудиенция 13 октября. Папа: свобода христианской веры динамична

Общую аудиенцию 13 октября 2021 г. в Зале Павла VI Святейший Отец посвятил теме инкультурации Евангелия. Передает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

В цикле катехизических наставлений, посвященных Посланию к Галатам, мы выяснили – напомнил Папа – в чем именно заключена, согласно святому Павлу, сущность христианской свободы: в том, что через смерть и воскресение Иисуса Христа мы освобождены от рабства греха и смерти. Другими словами, мы свободны, потому что освобождены благодатью, из любви, которая становится наивысшим и новым законом христианской жизни.

«Сегодня я хотел бы подчеркнуть, как этот новый закон жизни открывает нас к другим народами и культурам, и в то же время открывает каждый народ с его культурой к большей свободе», – продолжил Папа. Святой Павел пишет в этом же послании, что для последовавших за Христом уже не важно быть ни иудеем, ни язычником. Единственное, что имеет значение – это «вера, действующая любовью» (Гал 5,6). Недоброжелатели Павла нападали на него за эту новизну, утверждая, что он занял такую позицию из желания угодить всем, ради этого сведя к минимуму требования религиозной традиции. «Как мы видим, критика евангельской новизны звучит не только в наше время, но и имеет за собой долгую историю», – отметил Папа. Как бы то ни было, апостол не молчит, он отвечает прямодушно и смело: «У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым!» (Гал 1,10). Подобным же образом апостол выразился в первом послании к Фессалоникийцам, сказав, что в своей проповеди он никогда не использовал «ни слов ласкательства, <…> ни видов корысти. <…> И не искал славы человеческой» (1 Фес 2,5-6).

Мысль Павла являет вдохновенную глубину: принять веру означает для него отречься, но не от самих культур и традиций, а только от того, что в них может препятствовать восприятию новизны и чистоты Евангелия, пояснил далее Святейший Отец:

«Свобода, обретенная смертью и воскресением Господа, не противоречит культуре и традициям, которые мы получили, но скорее привносит в них новую свободу, освобождающую новизну, свободу Евангелия. Освобождение, полученное нами в Крещении, облекает нас в достоинство чад Божиих. Вследствие этого – оставаясь прочно укорененными в своих культурных истоках – мы в то же время открываемся универсализму веры, которая входит в каждую культуру, распознает в ней семена истины и развивает их, доводя до полноты содержащееся в них благо».

Истинный смысл инкультурации Евангелия заключается в том, чтобы, провозглашая Благую Весть о Христе Спасителе, учитывать и стараться сохранить то ценное и истинное, что есть в культурах, продолжил Папа:

«Это нелегко! Есть много соблазнов, когда хочется навязать свою модель жизни, как если бы она была самой продвинутой и привлекательной. Сколько же ошибок было сделано в истории евангелизации из-за желания навязать одну единственную культурную модель! Иногда прибегали даже к насилию, чтобы добиться преобладания своей точки зрения. В результате этого Церковь была лишена богатства множества местных выражений, несущих в себе культурные традиции целых народов. Но это полная противоположность христианской свободе!».

Представление Павла о свободе, отметил Папа, осветила и осуществила тайна Христа, Который в Своем воплощении – как напоминает Второй Ватиканский собор – соединил Себя определенным образом с каждым человеком (Пастырская конституция Gaudium et Spes, 22). Отсюда вытекает обязанность уважать культурное происхождение каждого человека, предоставляя ему свободу, дабы он не был ограничен никакими принуждениями, продиктованными одной единственной доминирующей культурой. По своей природе Церковь открыта ко всем народам и культурам всех времен, потому что Христос родился, умер и воскрес для всех.

С другой стороны, культура по своей природе находится в состоянии непрерывной трансформации, сказал далее Папа и призвал верующих задаться вопросом, как мы должны возвещать Евангелие в этот исторический момент великих культурных перемен, когда на первый план выходят все более совершенные технологии:«Если мы будем говорить о вере так, как это делалось в прошлом, то молодежь нас не поймет. Свобода христианской веры указывает не на статичное, а на динамичное восприятие жизни и культуры». Для обладания подлинной свободой необходимо быть постоянно в движении: «Это состояние путников, находящихся в непрерывном исходе, освобожденных от рабства и направляющихся к полноте свободы», – подчеркнул Папа Франциск, завершая катехизическое наставление.