Обнародовано расписание богослужений Святейшего Отца на ближайшие месяцы

В апреле Папу Льва XIV ожидает десятидневная апостольская поездка по африканским странам: он посетит Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею. Апостольский визит будет продолжаться с 13 по 23 апреля, сообщает Vatican News.

26 апреля в 9 часов Папа возглавит Мессу с рукоположением новых пресвитеров в соборе Св. Петра, а 2 мая в 17 часов — хиротонию новых епископов в Латеранском соборе Св. Иоанна.

8 мая, в первую годовщину своего избрания на Папский престол и в праздник Пресвятой Богородицы Розария, Лев XIV отправится с пастырским визитом в Помпеи и Неаполь. В 10 часов 30 минут он совершит праздничную Мессу в святилище Помпейской Богоматери.

Святую Мессу Пятидесятницы в воскресенье 2 мая Папа совершит в Ватиканской базилике в 9 часов.

С 6 по 12 июня Папу вновь ожидает апостольское путешествие: он посетит Испанию. 20 июня Святейший Отец отправится с пастырским визитом в Павию, где в 17 часов будет предстоятельствовать на богослужении Вечерни.

29 июня, в праздник небесных покровителей Рима святых Петра и Павла, в Ватиканской базилике Папа возглавит Святую Мессу с возложением паллиев на новых архиепископов-митрополитов. Богослужение начнется в 9 часов 30 минут.

4 июня Святейший Отец вновь совершит пастырский визит, на этот раз на Лампедузу, где состоится Святая Месса в 10 часов.