Обнародовано Послание Папы на Всемирный день коммуникаций

24 января, в праздник святого Франциска Сальского, небесного покровителя журналистов, Папа Франциск обнародовал Послание на 56-й Всемирный день социальных коммуникаций. Он будет отмечаться 29 мая. В этом году его тема – «Слушать ушами сердца», сообщает Vatican News.

Папа напоминает, что в прошлом году темой Дня и темой послания была необходимость «пойти и увидеть» реальность, чтобы сообщать о ней исходя из увиденного. Теперь же Папа ставит в центр размышлений необходимость слушать: этот глагол является «решающим для грамматики коммуникации», подчеркивает Святейший Отец.

В сфере информации и коммуникации аспект слышания приобретает все большее значение, о чем свидетельствует рост числа подкастов и аудиочатов. Это подчеркивает, что слышание остается существенным аспектом человеческого общения.

Желание быть услышанными, нередко скрытое, — это вызов тем, кто призван к воспитанию и наставничеству, родителям, педагогам, пастырям, работникам сферы информации и всем, кто несет общественное и политическое служение.

Слышание – это не просто «восприятие на слух»: оно тесно связано с диалогом между Богом и человечеством. Первую заповедь Бога предваряют слова «Слушай, Израиль» (Втор 6,4). Эти слова вновь и вновь звучат в Священном Писании, а святой апостол Павел утверждает, что «вера – от слышания» (Рим 10,17). Действительно, инициатива исходит от Бога, Который говорит и Которому мы отвечаем, слушая Его. Среди пяти чувств Бог предпочитает именно слух, отмечает Папа: именно он отвечает «смиренному стилю Бога», позволяя Ему явить Себя как Того, кто, словом создав человека по Своему образу, слушает его и признает Своим собеседником. Человек же, напротив, стремится убежать от этих отношений и «замкнуть уши». Отказ слушать ведет к агрессии, как это произошло с теми, кто, услышав диакона Стефана, «затыкали уши свои» (Деян 7,57).

Итак, с одной стороны – Бог, Который всегда открывает Себя бескорыстно, с другой – человек, который должен слушать Бога, находясь с Ним «на одной волне». Иисус увещает Своих учеников задуматься о том, как именно они слушают: «Итак, наблюдайте, как вы слушаете» (Лк 8,18), — говорит Господь, рассказав им притчу о сеятеле и тем самым пояснив, что недостаточно слушать, — нужно делать это хорошо.

Все мы имеем уши, но иногда даже отличный слух мешает слушать другого человека, пишет далее Папа Франциск. Причина тому – «внутренняя глухота, и она хуже, чем физическая». Кроме того, иногда мы используем слух не для того, чтобы слушать, но чтобы подслушивать. Это характерно для эпохи социальных сетей, поясняет Папа. Искушение подслушивать ведет к использованию других людей в собственных интересах; напротив, качественная и подлинно человеческая коммуникация предполагает, что мы слушаем человека, находясь с ним лицом к лицу. Нередко, отмечает Святейший Отец, в общественной жизни люди «говорят с самими собой», заботясь не столько о том, чтобы их услышали, сколько о рейтинге. На самом деле, во многих диалогах люди не общаются друг с другом, а лишь высказывают по очереди собственную точку зрения. В этом случае мы имеет дело с «монологом на два голоса», как называл такую коммуникацию философ Авраам Каплан. Так же и в журналистике: она не может быть качественной, если не способна слушать; а чтобы слушать, нужно быть готовыми изменить собственную точку зрения, изменить собственные гипотезы и отправные точки. Для этого журналист призван вслушиваться не в один, а в разные источники, не останавливаясь на первом попавшемся, — чтобы переданная информация была достоверной и весомой. Здесь необходимо «искусство распознавания», подчеркивает Папа Франциск.

Великий дипломат Святейшего Престола кардинал Агостино Казароли говорил о «мученичестве терпения», необходимом для того, чтобы выслушивать самых сложных собеседников с целью «достичь, по возможности, наилучшего блага в условиях ограниченной свободы». Но и в менее трудных обстоятельствах, пишет Папа, необходима добродетель терпения и способность «открыться неожиданной правде».

Ссылаясь на продолжающуюся пандемию, Папа отмечает, что в этот период «накопилось большое недоверие» к «официальной» информации, что привело к «инфодемии», порождающей все менее достоверную и прозрачную информацию. Необходимо приклонить ухо и внимательно вслушаться в социальный кризис, усугубленный замедлением или даже прекращением многих видов экономической деятельности, призывает Папа Франциск.

В конце послания Святейший Отец напоминает о необходимости слушать друг друга в Церкви. Это служение «было вверено нам Тем, кто является слушателем по определению». «Нам следует слушать ухом Бога, если мы хотим говорить Его Словом», — цитирует Папа Дитриха Бонхёффера и подчеркивает: «В пастырской деятельности самое важное – это ʺапостольство слухаʺ».