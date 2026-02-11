Обнародована тема VI Всемирного дня бабушек, дедушек и всех пожилых людей

В воскресенье 26 июля 2026 г. во Вселенской Церкви будет отмечаться VI Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей. Для этого события Папа Лев XIV выбрал тему из Книги пророка Исаии: «Я не забуду тебя» (49,15)».

Комментируя решение Папы, Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни подчёркивает: «Святейший Отец стремится подчеркнуть, что любовь Бога к каждому человеку никогда не ослабевает, даже в уязвимости преклонного возраста».

Стих из книги ветхозаветного пророка задуман как послание утешения и надежды для всех бабушек, дедушек и пожилых людей, особенно для тех, кто живёт в одиночестве или чувствует себя забытым. В то же время «это призыв к семьям и церковным общинам не оставлять их без внимания, признавая в них драгоценное присутствие и благословение».

Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, учреждённый Папой Франциском в 2021 году, отмечается ежегодно в четвёртое воскресенье июля. Он представляет собой возможность проявить к пожилым людям близость Церкви и оценить их вклад в семьи и общины. В этом году дата совпадает с праздником святых Иоакима и Анны, воскресеньем 26 июля, и Святейший Отец призывает отметить этот день Евхаристией в кафедральном соборе каждой епархии.

Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни просит поместные Церкви, объединения и церковные общины по всему миру найти способы достойно отметить этот день в местном контексте. В своё время департамент предоставит для этого специальные пастырские материалы.



Источник: русская служба Vatican News