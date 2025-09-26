Нунций Хорган: я приблизил Папу к страдающему народу Судана (+ ФОТО)

Апостольский нунций в Южном Судане архиепископ Симус Патрик Хорган посетил с 10-дневным визитом католические общины Судана: попечение о них является частью его миссии, отмечает русская служба Vatican News.

Прелат побывал в Порт-Судане, Атбаре, Хартуме и Омдурмане. Церковь в стране находится на грани выживания из-за вооруженного конфликта, продолжающегося с 2023 года, между армией и боевиками Сил оперативной поддержки. Война привела к гуманитарной катастрофе, а чрезвычайную ситуацию с беженцами и эвакуированными можно назвать самой тяжелой в мире. Голод, насилие, разрушения, смерть десятков тысяч гражданских лиц, прежде всего в области Дарфура: именно с такой действительностью столкнулся апостольский нунций, неся в Судан солидарность Папы Льва XIV.

В интервью Vatican News иерарх пояснил: главным его намерением было заверить суданских верующих в том, что Церковь о них не забывает. Он также рассказал, что увиденное в Хартуме было по-настоящему шокирующим: «Это был современный город с 8 миллионами жителей, город со всеми инфраструктурами, как в любом мегаполисе, – а теперь он превратился в скелет. Разрушено множество многоэтажек и небоскребов. Увидев это своими глазами, мы испытали настоящий шок. Кроме того, пострадали, конечно, храмы — в Хартуме и в Омдурмане. Мы зашли в некоторые из них, в том числе в кафедральный собор – нарядную церковь в центре города, построенную миссионерами-комбонианцами. К счастью, она все еще стоит. Но внутри – сильные разрушения, как и в других хартумских храмах. Да, с этой точки зрения – настоящий шок видеть, до чего доведен такой крупный город, чье население было изгнано войной. С другой стороны, общины начинают потихоньку возвращаться, поскольку сегодня в городе больше стабильности, — с тех пор, как он был отвоеван вооруженными силами в марте. Постепенно люди приезжают обратно, и для Церкви это главное: люди возвращаются, возвращаются общины, а значит, и мы должны быть рядом с ними, со священниками, с монашествующими, — насколько это возможно, должны помочь вновь начать приходскую жизнь и церковное апостольство».

Что касается основных нужд населения Судана, то, по словам апостольского нунция, вторым этапом помощи будет восстановление, но еще не завершился первый этап: война не закончилась, а линия фронта непредсказуема, поэтому «в первую очередь мы молимся о том, чтобы с помощью международного сообщества можно было найти политическое решение и остановить оружие».

В ходе визита в Судан иерарх посетил Порт-Судан, временную столицу страны, и встретился с временным правительством, в частности с министром иностранных дел и министром религиозных дел. «Мы пообщались открыто и с пользой, — рассказал нунций, — я сообщил им о беспокойстве Святейшего Отца и Св. Престола в связи со сложившейся обстановкой и заверил в миротворческих усилиях Св. Престола». Переговоры коснулись также будущего Судана и, в частности, новой Конституции: посланник Папы подчеркнул ценности, которые продвигает Апостольский Престол, такие как свобода вероисповедания. «Я нашел чрезвычайно открытых собеседников, хорошо осознающих роль Церкви в Судане, и мы также выразили пожелание, чтобы в будущем Судан созидался общими силами мусульман и христиан».

Архиепископ Хорган отметил, что Южный Судан, который сам по себе очень уязвим, ведь это государство возникло сравнительно недавно в результате гражданской войны, а теперь переживает правительственный кризис, — взял на себя основное бремя по приему беженцев, предоставив убежище миллиону суданцев.

В конце интервью ватиканский дипломат выразил восхищение суданскими католиками: несмотря на тяжелейшую обстановку встреча с ними была настоящим праздником, наполненным радостью, песнями и танцами, а богослужения прошли с участием большого числа верных.