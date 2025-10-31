Папа — студентам-паломникам Юбилея мира образования: «не позволяйте алгоритму писать вашу историю» (+ ФОТО)

30 октября в Зале Павла VI Святейший Отец встретился с тысячами студентов, паломников Юбилея мира образования, и поблагодарил их за готовность разделить размышления и надежды, адресованные молодёжи всего мира. По его словам, эта встреча напомнила годы, когда он преподавал ребятам математику, передает Vatican News.

Папа говорил о св. Пьере Джорджо Фрассати, канонизированном в этом году, юноше с пламенной любовью к Богу и ближним, и призвал молодёжь жить в полноте, не довольствоваться мимолётным. Было бы здорово, если бы они стали «поколением с плюсом», подарив Церкви и миру дополнительный порыв, пожелал Лев XIV, но эту мечту нельзя осуществить в одиночку: её реализует образование – «один из самых прекрасных и мощных инструментов для изменения мира». Папа напомнил о глобальном образовательном пакте, начатом Папой Франциском, призвав молодёжь стать «людьми правды» и миротворцами: истина и мир рождаются в общении умов. Лев XIV рассказал о мириадах звёзд во вселенной и сравнил с ними людей: каждый из нас звезда, но только вместе мы становимся созвездием.

Подчёркивая важность ориентиров и образования, Папа назвал путеводными звёздами и жизненными компасами родителей, учителей, священников, верных друзей. Нужно не только следовать за ними, но и самим становиться яркими свидетелями для ближних.

По словам Папы, когда одна звезда объединяется с другими, она формирует созвездие: это похоже на общину, призванную совместно ориентировать будущее. Именно образование выполняет эту функцию, объединяя людей в живые сообщества, а идеи – в «созвездия образования». Таким образом, каждый человек является «искрой Бога» и звездой, чья миссия обретает подлинный вес только в единстве. «Разумные будут сиять, как светила на тверди» (12,3), процитировал Святейший Отец пророка Даниила и подчеркнул: образование взращивает этот дар и учит смотреть ввысь, как Галилей, направивший телескоп к небу.

Рассуждая о «жизни внутренней», Епископ Рима сказал: недостаточно обладать великими познаниями, если мы не знаем, кто мы и каков смысл жизни. «Без тишины, внимания и молитвы даже звёзды гаснут».

«Можно знать многое о мире и игнорировать своё сердце: и вам, возможно, приходилось ощущать ту пустоту, ту тревогу, что не оставляет в покое. В наиболее тяжёлых случаях мы видим эпизоды лишений, насилия, буллинга, угнетения даже молодых людей, которые изолируются и не хотят больше общаться с другими. Я считаю, что за этой болью кроется и пустота, вырытая обществом, которое неспособно развивать духовные, а не только технические, социальные и моральные аспекты человеческой личности».

Пример св. Августина показывает, что покой приходит лишь в Боге: «Не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе». Желание Бесконечного, сказал Папа, – это компас, ведущий к полноте жизни.

Останавливаясь на цифровом образовании, Епископ Рима призвал студентов не позволять алгоритму писать их историю, но использовать технологию мудро, беря пример со св. Карло Акутиса, который сделал Интернет инструментом евангелизации.

«Искусственный интеллект – крупное новшество, одно из rerum novarum, то есть новых дел нашего времени, – напомнил Лев XIV. – Однако мало быть “разумными” в виртуальной среде; нужно быть человечными с другими, развивая эмоциональный, духовный, социальный и экологический интеллект. Поэтому говорю вам: учитесь очеловечивать цифровое, превращая его в пространство братства и творчества, а не в клетку для самоизоляции, не в источник зависимости или бегства от реальности. Не будьте туристами в Сети, будьте пророками в цифровом мире!»

Ещё одна из новых задач – воспитание миротворчества, подчеркнул Папа:

«Вы ясно видите, как нашему будущему угрожают война и ненависть, разделяющие народы. Можно ли изменить это будущее? Конечно! Но как? С помощью обучения безоружному и обезоруживающему миру. На самом деле, недостаточно заставить замолчать оружие: необходимо разоружить сердца, отвергнув любое насилие и грубость. Таким образом, безоружное и обезоруживающее образование создаёт равенство и развитие для всех».

«С огромным доверием я призываю вас быть миротворцами, прежде всего там, где вы живёте – в семьях, в школе, в спорте и среди друзей, протягивая руку помощи тем, кто принадлежит к другим культурам», – призвал в конце обращения Папа Римский, пожелав, чтобы взгляд молодёжи устремлялся «не к падающим звёздам, рожденным хрупкими желаниями», но гораздо выше – к Христу, «Солнцу правды» (Лк 1,78), непрестанно ведущему по дорогам жизни.