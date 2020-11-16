Открылся портал к юбилею Достоевского — участвовать в его наполнении смогут все желающие

Интернет-проект, посвященный великому русскому писателю, создали Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, студия Артемия Лебедева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и участии музеев Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге, Старой Руссе, Новокузнецке и Омске.

Разработка и открытие портала приурочены к 200-летию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться в 2021 году. Об этом сообщает портал «Рублев» со ссылкой на сайт «Год литературы».



«Материалы сайта живут в четырех мирах»

«”Мир Достоевского” призван объединить лучшие ресурсы, имеющиеся в цифровом и в реальном мире, и дать читателям, учащимся, любителям и профессиональным исследователям наиболее полное и цельное представление о богатейшем творческом наследии и неординарной личности величайшего мыслителя России, о его окружении и связях, и о его отражении в нашем непростом времени», — говорится в описании проекта.

Создатели проекта нацелены на широкое представление материалов из коллекций российских музеев, которые, по их замыслу, заинтересуют как школьников-старшеклассников, так и профессиональных исследователей.

Представленные на сайте материалы разделены на четыре больших раздела, каждый из которых представляет личность и творчество Ф. М. Достоевского с разных ракурсов. «Материалы сайта живут в четырех мирах», — заявляют создатели. Первый из них, «Мир писателя», призван помочь пользователям составить по возможности более полное представление о времени, в котором жил и создавал свои произведения Достоевский. Рубрики этого раздела — «Жизнь, «Люди», «Личность», «Места», «Впечатления».

Здесь представлены изображения артефактов, принадлежавших семье будущего писателя, например, титульный лист книги «Сто четыре священныя истории, выбранныя из Ветхаго и Новаго Завета, в пользу юношества», план квартиры Достоевских на Божедомке в 1830-х, составленный младшим братом писателя Андреем, рассказы о местах, связанных с именем писателя, и другие публикации.

«Мир читателей» — раздел, где представлена информация о произведениях Достоевского, рассказы о различных изданиях, о многочисленных воплощениях произведений писателя на киноэкране и театральной сцене, статьи о людях, принимавших участие в издании книг Достоевского, — переводчиках, художниках-иллюстраторах и др., о наиболее выдающихся исследователях творчества писателя и самых интересных сайтах, где собрана информация о его личности и творчестве.

В разделе «Мир произведений» пользователи могут составить представление о героях романов Достоевского, погрузиться в обстановку, в которой происходили описанные в них события. Здесь читатель узнает, какой была комната Раскольникова, как выглядели дом старухи-процентщицы и полицейская контора из романа «Преступление и наказание». Здесь опубликованы рассказы о других местах, прежде всего в Санкт-Петербурге, где происходит действие в произведениях писателя, например, о Николаевском мосте, о «Канаве» — Екатерининском канале и других.

Раздел «Мир музеев» содержит информацию о литературных музеях, посвященных жизни и творчеству Достоевского. Здесь представлена информация о Литературно-мемориальном музее Достоевского в Санкт-Петербурге, Музее Достоевского в Москве, о Доме-музее Достоевского в Старой Руссе, об усадьбе Достоевского в Даровом (Московская область) — мемориальном пространстве, связанном с детскими годами жизни писателя, а также литературно-мемориальных музеях Достоевского в Омске, Новокузнецке и Семее (в прошлом — городе Семипалатинске (Казахстан), где Достоевский служил солдатом после освобождения с каторги).

Здесь же размещены изображения музейных экспонатов — портрет писателя работы Н. Гусева (1883) и скульптурный портрет работы С. Коненкова, рабочий стол писателя, книжный шкаф из квартиры Достоевских на Божедомке, диван, приобретенный писателем для подмосковной дачи в 1866 году, во время работы над «Преступлением и наказанием», автографы писателя и его визитная карточка, письменный прибор, личная ручка и даже фетровая шляпа-котелок, сохраненная А. Г. Достоевской в память о муже.



Пополнить «Мир Достоевского» новыми материалами может любой желающий

Характерная особенность проекта — в его развитии могут принять участие не только специалисты по творчеству Достоевского, но и обычные пользователи.

На сайте предусмотрена функция отправки заявки на публикацию — текста и изображений — для последующей модерации.

Проект «Мир Достоевского» доступен по адресу https://dostoevskyworld.ru. «Год литературы» отмечает, что создатели проекта не смогли разместить его по адресу Dostoevsky.ru, поскольку это доменное имя на протяжении нескольких лет занято киберсквоттерами — лицами, регистрирующими права на домены для их последующей перепродажи.

В 2019 году Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» анонсировал творческий конкурс на лучший дизайн-проект фирменного стиля юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Прием проектов-заявок был завершен 30 июня 2020 года, однако о результатах конкурса не сообщается до сих пор.

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского будет отмечаться ровно через год, 11 ноября 2021 года.