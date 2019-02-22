На встрече, посвященной защите несовершеннолетних, прозвучали первые доклады

Первый доклад в рамках начавшейся 21 февраля в Ватикане встречи «Защита несовершеннолетних в Церкви» сделал архиепископ Манилы (Филиппины) и президент Caritas Internationalis, кардинал Луис Антонио Гоким Тагле. В нем он предложил покаяться в имевших место злоупотреблениях самим епископам, прежде всего, за их равнодушие к страданиям жертв, за нежелание реагировать на неприятные «сигналы», а в некоторых случаях — и за сознательные усилия по сокрытию имевших место преступлений. Далее кардинал сосредоточился на проблеме исцеления нанесенных Церкви ран в перспективе евангельского рассказа о встрече Христа Воскресшего с учениками: им Господь продемонстрировал зияющие на Его теле раны и предложил дотронуться до них. Так и миссией всех христиан, а в первую очередь священнослужителей, епископов, является близкий контакт с ранами человечества. И здесь следует спросить самих себя: чем конкретно мы можем помочь жертвам злоупотреблений? При этом нам необходимо руководствоваться принципами христианской справедливости и христианского прощения.

Второй доклад дня принадлежал архиепископу Мальты, второму секретарю Конгрегации вероучения Чарльзу Счиклуне и был посвящен личной ответственности епископов и монашеских настоятелей за расследование случаев злоупотреблений, а главное, за их предотвращение. Иерарх дал в этой связи ряд практических советов, особым образом остановившись на канонических моментах расследования и призвав к более тщательному отбору кандидатов, готовящихся принять священный сан или принести монашеские обеты. Еще более тщательной должна быть проверка лиц, намеченных для епископской хиротонии, и эту ответственность с соответствующими ватиканскими структурами должны разделить епископы Поместных Церквей.

С заключительным докладом дня выступил архиепископ Боготы (Колумбия) Рубен Дарио Саласар Гомес. Он обратил внимание на актуальность проблемы клерикализма, в коей усмотрел одну из важных причин (наряду с личными грехами духовных лиц) имевших место злоупотреблений. Далее латиноамериканский архиепископ говорил о первоочередной ответственности епископов, которые в прошлом далеко не всегда оказывались на высоте: порой они, как наемники, а не как пастыри, призванные беречь свое стадо, обращались в бегство при появлении хищных волков. Это бегство могло приобретать различные формы, среди которых: стремление приуменьшить масштабы случившегося зла, нежелание выслушать потерпевших и считаться с нанесенным им тяжким ущербом, безответственное перемещение священников, против которых были выдвинуты обвинения, с прихода на приход, попытки «договориться» с жертвами, чтобы не было скандала, в том числе и прибегая к подкупу. Подобное поведение как раз и обнажает угнездившуюся в Церкви язву клерикализма: тренд во что бы то ни стало оправдать «своего», игнорируя свидетельства потерпевших. Между тем, никакой епископ не одинок в своем служении: коллегия епископов под предстоятельством Римского Архиерея едина во всём мире и каждый ее член вправе ожидать от собратьев надлежащей помощи. Такой помощью могло бы стать издание «Кодекса поведения», который, вкупе с «Директивами для епископов», содержали бы однозначные указания, как именно должен вести себя епископ и что делать, столкнувшись со случаем злоупотребления во вверенной ему епархии. Важным делом является также непрерывная формация епископов в свете тех изменений, что постоянно происходят в мире и Церкви. В заключение архиепископ Боготы процитировал слова св. Иоанна Павла II из его обращения к американским кардиналам в 2002: именно страдания и кризисы должны в конечном итоге привести всех нас, всю Церковь к тому, чтобы стать более святыми и ответственными.

По материалам Vatican News