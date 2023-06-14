14 июня. Блаженный Теофил Матулёнис, епископ и мученик. Память

Выпускник Петербургской католической семинарии и академии, узник Лефортова, Соловков, Сиблага и Владимирского централа, тайно рукоположенный епископ Теофил (Теофилюс) Матулёнис был провозглашен блаженным 25 июня 2017 года в Вильнюсе.

Будущий епископ родился 20 июня 1873 года в крестьянской семье в Российской Империи на территории современной Литвы — на хуторе Кударишки недалеко от литовского города Укмерге. Закончив гимназию, он отправился в Санкт-Петербург, где учился сначала в католической семинарии, а потом — в академии.

Священником он стал 4 марта 1900 года — в день святого Казимира, покровителя Литвы. После рукоположения во священники служил викарием в приходах на территории Латвии и Белоруссии.

В 1910-1914 годах — викарий прихода святой Екатерины Александрийской в Петербурге, администратор часовни в селе Александровском, настоятель прихода Святейшего Сердца Иисуса в Петрограде.

В марте 1923 года священник Матулёнис проходил обвиняемым по громкому делу архиепископа Яна Феликса Цепляка. Процесс был открытым, судил священников военный трибунал, который приговорил Матулениса к 3 годам заключения — мягкой мере наказания по сравнению со смертными приговорами архиепископу Цепляку (который позже был заменен на 10 лет заключения) и прелату Константину Будкевичу — его приговор был приведен в исполнение в Пасхальную ночь с 31 марта на 1 апреля 1923 года.

Отец Матулёнис отбывал заключение в Сокольнической и Лефортовской тюрьмах в Москве, а после освобождения получил в 1927 году из Рима извещение о том, что назначен епископом в помощь Ленинградскому епископу Антонию Малецкому, причем его хиротония должна быть совершена тайно.

Епископ Малецкий рукоположил его 9 февраля 1929 года, но вскоре епископа Матулёниса опять арестовали — по обвинению в «нелегальных связях с лицами, проживавшими за границей» — и приговорили к 10 годам лагерей. Так католический иерарх попал в Соловецкий лагерь особого назначения на острове Анзер, где, по свидетельству очевидцев, совершал тайные богослужения в лесу, был вновь арестован и осужден на 10 лет тюремного заключения, из которых больше года провел в штрафном изоляторе.

В сентябре 1933 года был освобождён и выслан в Литву в рамках обмена политическими заключёнными. В 1934 г. посетил Рим, где встречался с Папой Пием XI. Служил в Каунасской епархии. С 1943 г. — епископ Кайшядорский.

В 1946 году, когда Литва окончательно стала советской, епископа Матулёниса снова арестовали и приговорили к 7 годам заключения. Их он отбывал в Сиблаге и знаменитом Владимирском централе. В 1954 году по состоянию его отправили сначала в дом инвалидов, а в мае 1956 года — в Литву. Но до конца жизни католический иерарх находился под надзором органов госбезопасности СССР.

5 мая 1956 г. освобожден и получил возможность вернуться в Литву с запретом исполнять служение епископа. В 1957 г. тайно рукоположил в епископы Винцентаса Сладкявичуса, позднее ставшего кардиналом. 9 февраля 1962 г. возведен Папой Иоанном XXIII в сан архиепископа.

Скончался Теофилюс Матулёнис 20 августа 1962 года, через три дня после того, как его жестоко избили во время судебного процесса по пересмотру его уголовного дела. Был похоронен в кафедральном соборе Кайшядориса.

В общей сложности в советских лагерях он провёл почти 17 лет жизни.

Процесс беатификации служившего в России литовского епископа был открыт еще в 1990 году. Он длился 16 лет и увенчался подписью Папы Римского Франциска под декретом о его мученичестве. В Литве местный епископат принял решение провести беатификационную Мессу не в Кайшядорской епархии, где покоятся мощи мученика, а в Вильнюсе, чтобы в ней смогли участвовать больше паломников из России, Белоруссии, Латвии и других стран.

В церемонии беатификации приняли участие десятки тысяч верующих из Литвы и зарубежья, в том числе большая группа российских паломников. Верных Преображенской епархии представлял её ординарий Владыка Иосиф Верт.

Торжественную беатификационную Мессу в Литве возглавил специальный посланник Папы Франциска — префект Конгрегации по канонизации святых кардинал Анджело Амато. Стоит отметить, что церемония беатификации состоялась в Литве впервые. В свое время беатификация архиепископа Георгия Матулайтиса не могла пройти в Литве, потому что с этим не были согласны тогдашние коммунистические власти. Поэтому он был причислен к лику блаженных Папой Иоанном Павлом II в 1987 году в Риме, в ходе празднования 600-летия Крещения Литвы.

В своей проповеди кардинал Анджело Амато отметил, что даже преследователи архиепископа Матулёниса были осведомлены о его героизме. Прелат подчеркнул, что, хотя на протяжении всей жизни архиепископ Матулёнис много раз бывал заключен в тюрьму, он никогда не желал зла своим гонителям и врагам.

Длительное пребывание в тюрьме или в условиях домашнего ареста постепенно ослабляли силы Слуги Божьего, но не ослабили его волю к добру. В христианской традиции мученичество является наивысшей формой подражания Христу, невинно убиенному на Кресте. В мученике Христос пребывает особым образом. Именно Христова благодать придавала силы Теофилу Матулёнису для того, чтобы переносить унижения и лишения несправедливого и бесчеловечного лишения свободы и твердо стоять в вере. Его верность Евангелию засвидетельствовали многие, увидев в нем истинного человека Божия и святого. В лагере он проявлял благочестие и спокойствие, полностью предавая себя Божественному провидению. Даже преследователи замечали его мужество. Один из руководителей советской репрессивной системы выказывал опасения, что Ватикан зачислит Матулёниса в списки святых, — что полностью осуществилось, заметил кард. Амато.

Послание Теофила Матулёниса актуально для сегодняшнего дня потому, что мученики являются нашими «повседневными учителями воскресения». Мученик Теофилюс Матулёнис учит нас жить, молиться, страдать и трудиться во славу Божию и ради спасения душ.