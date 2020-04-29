На последней общей аудиенции апреля Папа Франциск завершил цикл катехез, посвященных Заповедям блаженства

На общей аудиенции 28 апреля Папа Франциск обратился к верующим с наставлением о последней Заповеди блаженства: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (Мф 5,10). Предлагаем полный текст обращения Святейшего Отца в переводе русской службы Vatican News.

Добрый день, дорогие братья и сестры!

На сегодняшней аудиенции мы завершаем обзор евангельских Заповедей блаженства. Как мы слышали, в последней из них провозглашается эсхатологическая радость гонимых за правду. Эта заповедь возвещает то же счастье, что и предыдущие: Царство Небесное принадлежит преследуемым так же, как и нищим духом; так мы понимаем, что подошли к концу единого пути, который разворачивался предыдущими возглашениями.

Нищета духом, плач, кротость, жажда святости, милосердие, очищение сердца и миротворческие деяния могут привести к преследованиям за Христа, но это преследование в конечном счете становится причиной радости и великой награды на небесах. Стезя Заповедей блаженства – это пасхальный путь, ведущий от жизни согласно миру сему к жизни по Богу, от жизни под водительством плоти – то есть эгоизма – к жизни под водительством Духа.

Мир с его кумирами, с его компромиссами и приоритетами не может одобрять такой способ существования. «Греховные структуры», часто производимые человеческим менталитетом, столь чуждые Духу истины, Которого мир не может принять, не могут не отвергать нищету, кротость или чистоту и не объявлять жизнь по Евангелию заблуждением или проблемой, то есть тем, что необходимо изгонять. Мир думает: «Это идеалисты или фанатики».

Если мир живёт ориентируясь на деньги, то любой человек, свидетельствующий, что жизнь может реализоваться в самоотдаче и в отречении, становится неудобным для алчной системы. Это слово – «неудобный» – ключевое, потому что одно только христианское свидетельство, благотворное для множества людей, которые ему следуют, мешает тем, у кого мирской менталитет, и они воспринимают его как упрёк. Когда является святость и обнаруживается жизнь чад Божиих, в этой красоте есть что-то неудобное, призывающее сделать выбор: либо поставить себя под сомнение и открыться благу, либо отвергнуть этот свет и ожесточить сердце, вплоть до исступленного противостояния (ср. Прем 2,14-15). Интересно отметить, как в преследовании мучеников враждебность вырастает до масштабов ожесточения. Достаточно взглянуть на гонения прошлого века, на европейские диктатуры, на то, как пришли к ожесточению против христиан, против христианского свидетельства и против христианского героизма.

Но это показывает, что трагедия преследований – это также и пространство освобождения от рабства у успеха, тщеславия и мирских компромиссов. О чем радуется тот, кто отвергнут миром ради Христа? Он радуется обретению того, что драгоценнее целого мира. Ибо «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (8,36), – какая польза? Горько осознавать, что в этот самый момент многие христиане терпят гонения в разных частях мира, и мы должны надеяться и молиться, чтобы как можно скорее их страдания закончились. А их немало: сегодня мучеников больше, чем в первые столетия. Мы выражаем этим братьям и сестрам нашу близость: мы – единое Тело, и эти христиане – кровоточащие члены Тела Христова, которым является Церковь.

Однако следует тщательно избегать прочтения этой Заповеди блаженства в ключе виктимизма и саможаления. В самом деле, не всегда презрение со стороны людей – синоним гонений: чуть дальше Иисус говорит, что христиане – «соль земли», и предостерегает от опасности «потерять силу», иначе соль «уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям». Таким образом, есть и презрение по нашей вине, когда мы теряем вкус Христа и Евангелия.

Нужно быть верными смиренной стезе Заповедей блаженства, поскольку именно она делает нас Христовыми, а не мирскими. Стоит вспомнить путь святого Павла: считая себя праведным, он на самом деле был преследователем, а когда понял, что был преследователем, то стал человеком любви, радостно принимающим страдания от перенесенных гонений (ср. Кол 1,24).

Если Бог дарует эту благодать, отвержение и гонения уподобляют нас распятому Христу и, делая причастными Его страданиям, являют новую жизнь. Это и есть жизнь Христа, ради нас людей, и ради нашего спасения «презренного и умаленного людьми» (ср. Ис 53,3). Приняв Его Духа, мы сможем иметь в сердце достаточно любви к миру, чтобы не идти компромиссы с его обманами и принимать его отвержение. Компромиссы с миром – это опасность: христианин всегда чувствует искушение пойти на компромисс с миром, с мирским духом. Отказ от компромиссов, чтобы следовать путем Иисуса Христа: это и есть жизнь Царства Небесного, величайшая радость, настоящая отрада. Кроме того, во время преследований Иисус всегда рядом: Он нас сопровождает, Он нас утешает, а сила Духа Святого помогает идти вперед. Давайте не падать духом, когда жизнь по Евангелию навлекает гонения со стороны людей: на этой дороге нас поддерживает Святой Дух.