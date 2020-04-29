На последней общей аудиенции апреля Папа Франциск завершил цикл катехез, посвященных Заповедям блаженства

На последней общей аудиенции апреля Папа Франциск завершил цикл катехез, посвященных Заповедям блаженства

Апрель 29, 2020

На общей аудиенции 28 апреля обратился к верующим с наставлением о последней Заповеди блаженства: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (Мф 5,10). Предлагаем полный текст обращения Святейшего Отца в переводе русской службы Vatican News.

Добрый день, дорогие братья и сестры!

На сегодняшней аудиенции мы завершаем обзор евангельских Заповедей блаженства. Как мы слышали, в последней из них провозглашается эсхатологическая радость гонимых за правду. Эта заповедь возвещает то же счастье, что и предыдущие: Царство Небесное принадлежит преследуемым так же, как и нищим духом; так мы понимаем, что подошли к концу единого пути, который разворачивался предыдущими возглашениями.

Нищета духом, плач, кротость, жажда святости, милосердие, очищение сердца и миротворческие деяния могут привести к преследованиям за Христа, но это преследование в конечном счете становится причиной радости и великой награды на небесах. Стезя Заповедей блаженства – это пасхальный путь, ведущий от жизни согласно миру сему к жизни по Богу, от жизни под водительством плоти – то есть эгоизма – к жизни под водительством Духа.

Мир с его кумирами, с его компромиссами и приоритетами не может одобрять такой способ существования. «Греховные структуры», часто производимые человеческим менталитетом, столь чуждые Духу истины, Которого мир не может принять, не могут не отвергать нищету, кротость или чистоту и не объявлять жизнь по Евангелию заблуждением или проблемой, то есть тем, что необходимо изгонять. Мир думает: «Это идеалисты или фанатики».

Если мир живёт ориентируясь на деньги, то любой человек, свидетельствующий, что жизнь может реализоваться в самоотдаче и в отречении, становится неудобным для алчной системы. Это слово – «неудобный» – ключевое, потому что одно только христианское свидетельство, благотворное для множества людей, которые ему следуют, мешает тем, у кого мирской менталитет, и они воспринимают его как упрёк. Когда является святость и обнаруживается жизнь чад Божиих, в этой красоте есть что-то неудобное, призывающее сделать выбор: либо поставить себя под сомнение и открыться благу, либо отвергнуть этот свет и ожесточить сердце, вплоть до исступленного противостояния (ср. Прем 2,14-15). Интересно отметить, как в преследовании мучеников враждебность вырастает до масштабов ожесточения. Достаточно взглянуть на прошлого века, на европейские диктатуры, на то, как пришли к ожесточению против христиан, против христианского свидетельства и против христианского героизма.

Но это показывает, что трагедия преследований – это также и пространство освобождения от рабства у успеха, тщеславия и мирских компромиссов. О чем радуется тот, кто отвергнут миром ради Христа? Он радуется обретению того, что драгоценнее целого мира. Ибо «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (8,36), – какая польза? Горько осознавать, что в этот самый момент многие христиане терпят гонения в разных частях мира, и мы должны надеяться и молиться, чтобы как можно скорее их страдания закончились. А их немало: сегодня мучеников больше, чем в первые столетия. Мы выражаем этим братьям и сестрам нашу близость: мы – единое Тело, и эти христиане – кровоточащие члены Тела Христова, которым является Церковь.

Однако следует тщательно избегать прочтения этой Заповеди блаженства в ключе виктимизма и саможаления. В самом деле, не всегда презрение со стороны людей – синоним гонений: чуть дальше Иисус говорит, что христиане – «соль земли», и предостерегает от опасности «потерять силу», иначе соль «уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям». Таким образом, есть и презрение по нашей вине, когда мы теряем вкус Христа и Евангелия.

Нужно быть верными смиренной стезе Заповедей блаженства, поскольку именно она делает нас Христовыми, а не мирскими. Стоит вспомнить путь святого Павла: считая себя праведным, он на самом деле был преследователем, а когда понял, что был преследователем, то стал человеком любви, радостно принимающим страдания от перенесенных гонений (ср. Кол 1,24).

Если Бог дарует эту благодать, отвержение и гонения уподобляют нас распятому Христу и, делая причастными Его страданиям, являют новую жизнь. Это и есть жизнь Христа, ради нас людей, и ради нашего спасения «презренного и умаленного людьми» (ср. Ис 53,3). Приняв Его Духа, мы сможем иметь в сердце достаточно любви к миру, чтобы не идти компромиссы с его обманами и принимать его отвержение. Компромиссы с миром – это опасность: христианин всегда чувствует искушение пойти на компромисс с миром, с мирским духом. Отказ от компромиссов, чтобы следовать путем Иисуса Христа: это и есть жизнь Царства Небесного, величайшая радость, настоящая отрада. Кроме того, во время преследований Иисус всегда рядом: Он нас сопровождает, Он нас утешает, а сила Духа Святого помогает идти вперед. Давайте не падать духом, когда жизнь по Евангелию навлекает гонения со стороны людей: на этой дороге нас поддерживает Святой Дух.

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