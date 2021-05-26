На общей аудиенции в среду 26 мая Папа Франциск продолжил цикл своих катехез о молитве

Ситуациям, когда может показаться, что Бог не слышит наших молитв, Папа Франциск посвятил свою катехезу в ходе традиционной общей аудиенции, прошедшей в среду 26 мая во Дворе Святого Дамасия в Ватикане.



Святейший Отец отметил, что порой, когда мы молимся, наши мольбы выглядят не выслушанными, а то, о чём мы просили – для себя или для других людей – так и остается не исполненным. Если же намерение нашей молитвы является благородным, например, когда мы просим о выздоровлении кого-то близкого или чтобы не было войны, то «неэффективность» такой молитвы и вовсе кажется нам чем-то вопиющим. Кто-то, пережив такой опыт, вообще перестает молиться. «Если Бог – наш любящий Отец, почему же Он не слышит нас? Он, который обещал дать детям Своим всё, чего бы они ни попросили, почему не отвечает нам в данном случае?».



Желая сформулировать ответ на эти и подобные вопросы Преемник Святого Петра сослался на Катехизис Католической Церкви, который предостерегает от «магических» интерпретаций отношений с Богом, как если бы не мы, а Он должен был служить нам. В таком случае мы «гневаемся на Бога», если что-то происходит вопреки нашим желаниям. «Иисус, руководствуясь высшей мудростью, вложил в наши уста молитву Отче наш, которая учит нас молиться именно об исполнении воли Божией, а не нашей, относительно мира. Самое лучшее – предоставить полную свободу действий Ему: ‘да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя'», – сказал Папа и напомнил слова апостола Павла, утверждавшего, что мы сами не знаем о чём должно молиться, но это Дух возносит за нас угодную Небесному Отцу молитву: «Молясь, следует быть смиренным, чтобы то, что исходит из наших уст, было по-настоящему словами молитвы, а не пустословием, которого Бог не принимает. Ведь нам случается молиться и вовсе в ложных интенциях: например, о победе над врагом в войне, не спрашивая о том, что думает Бог об этой войне. Легко написать на своих знаменах ‘с нами Бог’, уверяя самих себя, будто Бог с нами, вместо того, чтобы разобраться, действительно ли мы с Богом. В молитве именно Бог должен изменить нас, а не мы Бога. Нам необходимо смирение: я иду молиться, но Ты, Господи, измени мое сердце, чтобы я просил о полезном, о том, что поспособствует моему духовному здоровью».



«Но вот, люди молятся с искренним сердцем, молят о схождении благодати, присущей Царству Божию, или мама молится за своего больного ребенка, и все эти молитвы, как кажется, остаются без ответа. Почему же Бог не слышит их? Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обратиться к Евангелию, – продолжил Предстоятель Вселенской Церкви. – При жизни Иисуса множество уязвленных духовно и по плоти людей молило Его об исцелении. Кто-то просил за парализованного друга, отцы и матери приводили к Нему больных детей… Сколько же возносилось преисполненных страдания молитв! Бесчисленный хор вопиял: ‘Господи, помилуй нас’. При этом мы видим, что в каких-то случаях Иисус реагировал немедленно, а в иных как бы медлил, так что могло показаться, будто Бог не отвечает. Например эпизод с женщиной-хананеянкой, молившей об исцелении дочери: ей пришлось долго взывать, чтобы быть услышанной. Или эпизод с паралитиком, которого четверо друзей положили перед Иисусом. Иисус сначала отпустил Ему грехи и лишь потом исцелил от физической немощи. Итак, мы видим, что в каких-то ситуациях помощь не приходит мгновенно, и в жизни каждого из нас наверняка был такой опыт».



Далее Понтифик предложил задуматься об истории исцеления дочери Иаира: Наставник согласился заняться ее выздоровлением, но по дороге отвлекся на другое исцеление, а тем временем пришла весть, что девочка умерла. «Кажется, всё было кончено, но Иисус сказал безутешному отцу: ‘Не бойся, только веруй!’. Иными словами ‘продолжай верить’. Именно верой стоит молитва. Иисус тогда пробудил девочку от сна смерти. Но какое-то время Иаиру предстояло ходить во тьме, руководствуясь одним только огоньком веры». Так и молитва Иисуса в Гефсиманском саду на первый взгляд осталась неуслышанной. «Сын молил ‘да минует Меня чаша сия’, но оказалось, что именно эту чашу Ему и предстоит выпить до дна. Однако и в этом случае дело не завершилось Великой Субботой, а на следующий день имело место Воскресение. Зло бесчинствует в предпоследний день, а день последний принадлежит исключительно Богу. Как раз в последний день будут удовлетворены все наши желания, касающиеся вечного Спасения. Так научимся же терпеливо и смиренно ожидать излияния благодати Божией, ожидать последнего дня. Сплошь да рядом самым скверным бывает предпоследний день, на этот день выпадают самые тяжкие страдания. Но Господь жив, и в последний день Он устраивает всё по-Своему», – сказал Папа Франциск в заключение.



По материалам Vatican News