На общей аудиенции в среду 22 сентября Папа Франциск подвел итоги своего визита в Венгрию и Словакию

В ходе общей аудиенции, проходившей в среду 22 сентября в Зале Павла VI, Папа Франциск поделился впечатлениями от своего завершившегося неделю назад Апостольского визита в Венгрию и Словакию.



Как известно, первым этапом путешествия Святейшего Отца была поездка в Будапешт, где он возглавил заключительную Святую Мессу Международного Евхаристического Конгресса. «Святой Божий народ в День Господень собрался вокруг тайны Евхаристии, погружаясь в которую он постоянно заново рождается и обновляется, пребывая в объятиях Креста, помещенного над алтарем, указующего то же направление, что и Евхаристия: а именно путь смиренной и бескорыстной любви, любви щедрой и уважительной ко всем – путь веры, избавляющий от суеты и приводящий к самому важному», – сказал Римский Первосвященник и добавил, что его молитвенное паломничество в сердце Европы началось со встречи с Христом Евхаристическим в Венгрии, а завершилось встречей с народным благочестием в Словакии. «Именно к этому и призван в первую очередь Божий народ: почитать Иисуса в Пресвятых Дарах, молиться, шагать, совершать паломничества, каяться и ощущать благодаря этому даруемые Господом мир и радость. Всё это имеет особую значимость для европейского континента, на котором ощущение Божия присутствия ослаблено потребительством и ‘испарениями’ подвергшегося унифицированию мышления – этим парадоксальным, но, к сожалению, реальным сплавом старых и новых идеологий». Всё по-настоящему новое, помогающее исцелиться, рождается из молитвы, евангельского свидетельства и смиренной любви. Всему этому Папа был свидетелем в ходе встреч с «верным народом, страдавшим от атеистических гонений», всё это он увидел написанным на лице «наших еврейских братьев и сестер», особенно при молитвенном воспоминании о Холокосте, поскольку «не бывает подлинной молитвы там, где нет места памяти».



Далее Папа Франциск отметил, что его путешествие было также «паломничеством к корням»: «Это корни, которые уходят в глубину истории вплоть до IX века, восходят к евангелизаторскому служению святых братьев Кирилла и Мефодия, сопровождавших мое путешествие своим постоянным духовным присутствием. Я ощутил внутреннюю силу этих корней, когда служил Божественную Литургию по византийскому обряду в Прешове в праздник Воздвижения Святого Креста. В литургических песнопениях я прикоснулся к биению сердца этого святого верного народа, закаленного многими страданиями, принятыми за веру». Предстоятель Вселенской Церкви призвал своих слушателей хранить живительную силу корней, не превращая их в «музейные экспонаты», не идеологизируя их, не инструментализируя их ради приумножения собственного престижа, власти или сохранения любой ценой своей «жесткой идентичности»: «Это значило бы предать свои христианские корни и сделать их бесплодными! Кирилл и Мефодий – это не те фигуры, о которых следует лишь помнить: они и сегодня являются для нас живым примером, которому необходимо следовать; наставниками, у которых необходимо учиться духовности и подходам истинной евангелизации, а также принципам гражданской ответственности. Путешествуя в сердце Европы, я раз за разом мысленно возвращался к образам этих предтеч Европейского Союза. Корни, если их правильно воспринимать и актуализировать, дают нам уверенность в будущем: из них произрастают полные жизни побеги надежды».



Тем самым Преемник Святого Петра перешел к обсуждению третьего аспекта своей апостольской поездки: это было «паломничество надежды». «Я видел великую надежду, сиявшую в глазах молодежи во время незабываемой встречи на стадионе в Кошице. В ситуации пандемии празднование нашей встречи само по себе стало знамением надежды. Уверенность в будущем вселяло и присутствие многочисленных молодых пар с детьми», – сказал Папа, упомянув и о значимом для молодежи пророческом свидетельстве блаженной Анны Колесаровой, словацкой девушки, ценой собственной жизни отстоявшей свое достоинство в ситуации сексуального насилия: «Это свидетельство, к сожалению, как никогда актуально сегодня, так как насилие над женщинами – это зияющая рана нашей эпохи». Свет надежды Святейший Отец усмотрел и в глазах сестер Матери Терезы и волонтеров, посвятивших себя заботам о больных и бездомных в благотворительном центре в Братиславе; и в лице представителей цыганской общины Словакии и тех, кто оказывает ей помощь.



«Дорогие братья и сестры, евангельская надежда исполняется и становится конкретной только будучи оплодотворена тем, что можно выразить словом ‘вместе’. В Будапеште и в Словакии мы были вместе с верными других обрядов Католической Церкви, вместе с братьями и сестрами из других христианских конфессий, вместе с братьями евреями, вместе с последователями иных религий, вместе с самыми немощными. Вот тот путь, на котором возможно обрести будущее надежды, – это путь, по которому мы пойдем все вместе», – сказал Папа Франциск в заключение, после чего поблагодарил всех, кто принимал участие в организации его визита в Венгрию и Словакию и попросил молиться, «чтобы семена, посеянные в ходе поездки, дали обильные всходы».



По материалам Vatican News