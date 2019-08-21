На общей аудиенции в среду 21 мая Папа Франциск размышлял о сути «койнонии»

Папа Франциск на традиционной общей аудиенции по средам, прошедшей 21 августа на площади Святого Петра, продолжил цикл своих катехез, посвященных Книге Деяний Апостолов, прокомментировав ее отрывок, повествующий о глубоком духовном единении между первыми христианами, которое раскрывается через общность материальных благ: «Община верующих имела одно сердце и одну душу, и ни один не называл своим, что кому принадлежало, но всё у них было общее. (…) Поэтому и никто из них не был в нищете, ибо те, что были владельцами земель или имели дома, их продавали, приносили деньги за проданное и клали к ногам апостолов, – и раздавалось это каждому по его потребности» (Деян 4, 32.34-35).

Святейший Отец напомнил, что «христианская община рождается из щедрого излияния Святого Духа и растет благодаря закваске общности между братьями и сестрами во Христе». Итак, существует «динамизм солидарности», который и созидает Церковь как единую Семью Божью, в которой центральное место занимает «опыт койнонии». Предстоятель Католической Церкви пояснил, что греческое слово koinonia означает «отдать в общность», «создавать сообщество», «не оставаться обособленными». В ранней Церкви это, прежде всего, указывало на «участие в Теле и Крови Христовых». Таким образом, Святое Причастие приводит к общности с Иисусом, а через нее — к общению между братьями и сестрами. «И это причастие Христовых Тела и Крови, к которому мы приступаем во время Святой Мессы, — продолжил Папа, — преобразуется в братское единство, в то, что является для нас самым трудным: сделать общими материальные блага и собирать пожертвования для Материнской Церкви в Иерусалиме (ср. Рим 12,13; 2 Кор 8-9) и для других Церквей. Если вам не терпится узнать, добрые ли вы христиане, то да, необходимо молиться, стараться почаще приступать к Святому Причастию, к исповеди, но признаком подлинного обращения сердца является то, что это обращение достигает и наших карманов, то есть, когда мы материально щедры с другими людьми, помогаем тем, кто слабее, кто беднее нас».

Как отметил Понтифик, евхаристическая жизнь, молитва, проповедь апостолов и опыт общения превращают верующих в собрание людей, которые «имеют одно сердце и одну душу», не считая своим то, чем владеют, предоставляя всё это в совместное использование. «В Церкви всегда существовала эта акция со стороны христиан: отказ от избыточного, передача чего-то, что не является необходимым, тем, кто нуждается. Речь здесь не только о деньгах, но и о времени», – сказал Папа, одобрив опыт волонтерства, суть которого — в жертве своим временем, чтобы помочь тем, кто пребывает в нужде. Тем самым, по словам Святейшего Отца, общение-koinonia «превращается в новый способ формирования отношений между учениками Господними». И этот способ был настолько красноречивым, что даже язычники, глядя на христиан, говорили: «Смотрите, как они любят друг друга». «Этот способ есть любовь. Но не любовь на словах, любовь притворная, а любовь на деле, любовь в форме взаимопомощи, конкретная любовь. Отношения со Христом отражаются в отношениях между братьями и сестрами, что выливается в общность материальных благ и выражается через нее», – отметил Папа, подчеркивая, что «бытность членами единого Тела Христова делает верующих ответственными друг за друга». Мы же не всегда помним об этом, не осознавая, что равнодушие к ближнему является недопустимым.

Постановив отправить Павла и Варнаву на миссию среди язычников, Иаков, Петр и Иоанн, которые являлись «столпами» Иерусалимской Церкви, поставили им условие: «помнить о нищих». И речь идет не только о бедных с материальной точки зрения, но и о тех, кто нуждается в сочувствии и утешении. Святейший Отец заметил, что на страницах Книги Деяний Апостолов можно обнаружить как конкретные позитивные примеры такого общения и щедрости, так и отрицательный пример. В частности, Варнава имел поле, которое продал, а вырученные деньги отдал апостолам, чтобы раздать другим членам общины по необходимости. Зато некто Анания и его жена Сафира, продав землю, решили часть вырученного оставить себе, чем «прервали цепь бескорыстного взаимообмена и что имело трагические последствия». «Апостол Петр обличает подвох Анании и его жены, говоря: “Почему это сатана проник в твое сердце, чтобы обмануть Святого Духа и утаить часть цены поля? […] Ты обманул не людей, а Бога”» (Деян 5,3-4). Можно утверждать, что Анания лгал Богу в форме своего индивидуалистического интереса, в форме лицемерной совести, в форме оппортунистической, частичной и “договорной” принадлежности к Церкви», – сделал вывод Понтифик, добавив, что «лицемерие является худшим врагом» христианской общины и христианской любви. Это случается всякий раз, «когда мы лишь имитируем добрые намерения, но на самом деле преследуем собственные интересы».

Преемник Святого Петра особо подчеркнул, что дефицит искренности в общении и любви приводит к развитию лицемерия, к отдалению от истины, а тем самым мы становимся эгоистами, а пламя сопричастности-койнонии между нами гаснет. «Тот, кто так себя ведет, тот проходит через Церковь словно турист. Увы, существует немало “туристов” в Церкви, которые только проходят, но никогда не входят в Церковь. Это духовный туризм, который вроде бы дает право считаться христианином, в то время как на самом деле эти люди являются лишь посетителями катакомб. Мы не должны быть туристами в Церкви, мы должны быть братьями и сестрами», – подвел итог Папа Франциск, еще раз повторив, что жизнь, в центре которой — обеспечение собственного интереса за счет других, есть ничто иное как «внутренняя смерть». Свою катехезу Святейший Отец завершил пожеланием, чтобы Господь излил на нас Своего Духа кротости, способного преодолеть искушение лицемерием и утвердить всех нас в истине христианской солидарности, коя не сводится к одной только социальной помощи, но является безусловным выражением самой сущности Церкви, нежнейшей Матери всех людей, но в первую очередь — самых бедных и нуждающихся.

По материалам Vatican News