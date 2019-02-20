На общей аудиенции в среду 20 февраля Папа Франциск продолжил разбор молитвы «Отче наш»

В ходе традиционной общей аудиенции по средам, прошедшей 20 февраля в Зале Павла VI, Папа Франциск продолжил цикл катехез о Молитве Господней, сделав на этот раз ударение на верной и горячей любви Бога к каждому человеку.

Прежде всего, Святейший Отец заметил, что «первым шагом любой христианской молитвы является вхождение в тайну Божьего отцовства». Для ее понимания, необходимо, в первую очередь, очистить и возвысить наше представление о родительской любви. «Никто из нас не имел совершенного отца, как и мы, в свою очередь, никогда не будем совершенными родителями или пастырями», — констатировал Понтифик и продолжил: «Вот почему, говоря о Боге, как об ‘Отце’, мы невольно накладываем на Его образ образ наших отцов, которые, быть может, не нас очень любили. Здесь необходимо пойти дальше. Потому что Божья любовь — это любовь ‘Отца, Сущего на небесах’, согласно выражению, завещанному нам Иисусом. Это полнота любви, вкус коей мы можем ощутить в этой жизни лишь очень несовершенным образом. Люди — это вечные нищие в том, что касается любви. Мы — нищие в плане любви, мы постоянно нуждаемся в ней. Люди ищут такого места, где бы их наконец стали любить, но не находят его. Сколько же разочарований в дружбе и любви случается в нашем мире! Очень много…»

Ссылаясь на греческую мифологию, Папа Франциск напомнил, что в ней бог любви – это самая трагическая фигура, не сознающая своей собственной природы. «Мифология утверждает, что он — сын Пороса и Пении, то есть богатства и бедности, коему суждено носить на себе печать своего происхождения», что,в свою очередь, указывает на двойственную природу человеческой любви: она способна единовременно и ожить, и расцвести, и тут же завянуть и умереть. Безжалостную характеристику этой, пораженной врожденной немощью любви дает пророк Осия: «Милосердие ваше, словно утренний туман и роса, что быстро исчезает». Вот чем часто является по факту наша любовь: обещанием, которое трудно сдержать; порывом, который быстро иссякает и испаряется; подобием ночной росы, исчезающей сразу после восхода солнца.

Всем нам так или иначе довелось пережить опыт умирания земной любви, однако любовь Божия — совсем иная. Она адресована всякому человеку, включая и тех, кого не любили родители. Бог, Сущий на небесах, «любит нас так, как никто на этой земле не любил и никогда не сможет любить», в подтверждение чего Папа процитировал Книгу пророка Исайи: «Забудет ли женщина дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего!? Но даже если она забудет, Я не забуду тебя». «И даже если все наши земные отношения разрушатся и в наших руках не останется ничего, кроме пыли, пламенная, глубоко личная любовь Бога останется неизменной», — заверил Папа и продолжил свою мысль так: «В жажде любви, которую мы все так или иначе ощущаем, мы не взыскуем чего-то несуществующего. Напротив, эта жажда подразумевает призыв ближе познать Бога, как нашего Отца. По этой линии, в частности, шло обращение св. Августина: молодой и выдающийся ритор просто-напросто искал в тварном мире то, чего ни одно творение не могло ему дать, пока однажды не решился поднять взор ввысь. И в тот день он познал Бога, Бога, Который любит».

Далее Понтифик пояснил, что выражение «Сущий на небесах», указывает не на удаленность Бога, но на радикальное отличие Его любви,»другое измерение любви, неустанной любви, которая всегда пребывает, которая всегда будет, более того, которая всегда близко». «Поэтому, не бойтесь! Никто из нас не одинок. И если даже, к несчастью, твой земной отец забудет о тебе, если ты будешь обижен на него, тебе не отказано в фундаментальном опыте христианской любви: знании того, что ты — возлюбленное дитя Божие, что не существует абсолютно ничего, способного погасить Его пламенную любовь к тебе», — подвел итог катехезы Папа Франциск, а в заключение призвал верных к молитве за него самого и за Папу Бенедикта XVI.

По материалам Vatican News