На общей аудиенции в среду 16 июня Папа Франциск размышлял о молитве Иисуса

«Молитва была одной из самых очевидных характерных черт Иисуса. Иисус молился и молился много. На протяжении всего Своего земного служения Иисус Христос часто погружался в молитву. Этот Его непрестанный диалог с Отцом был пылающим средоточием всей Его экзистенции», – этими словами Папа Франциск начал свою очередную катехезу на общей аудиенции в среду 16 июня. Ею завершается посвященный молитве цикл, начатый Святейшим Отцом 6 мая.

Папа подчеркнул, что своей кульминации в плане страстности и напряжения молитва Иисуса достигла на Кресте. «События Страстей являются средоточием всего христианского благовестия: эти последние часы, пережитые Иисусом в Иерусалиме, являются квитэссенцией Евангелия не только потому что евангелисты отвели их описанию столько много места, но также и потому, что смерть и Воскресение – подобно зарнице – проливают свет на всю прежнюю жизнь Иисуса. Он не был гуманистом, сочувствующим людям в их страданиях и немощах, Он был Кем-то несравненно большим. Он был не просто добр, Он принес Спасение, причем не эпизодическое – на время избавляющее меня от болезни или отчаяния, – но полное мессианское Спасение, благодаря которому становится возможным окончательное торжество жизни над смертью».

Преемник Святого Петра отметил, что в дни, предшествующие Своей последней Пасхе, Иисус был постоянно погружен в молитву. «Он драматически, будучи охвачен смертельным борением, молится в Гефсиманском саду. И именно в этот момент Иисус обращается к Богу, называя его Авва, ‘папочка’. Это слово на арамейском языке – который был родным языком Иисуса – выражает интимную близость и доверие. Ощущая сгущение тьмы вокруг, Иисус преодолевает это ощущение кратким возгласом: Авва, ‘папочка'». Иисус молился и на Кресте, «погружаясь в мрачное молчание Бога». «Но и тут на Его устах опять появляется слово ‘Отче’. Это самая сильная молитва, какая только может быть, ибо как раз на Кресте Иисус становится нашим абсолютным Заступником: Он молится за других людей, Он молится за всех, даже за тех, кто Его осудил. При этом никто, кроме несчастного разбойника, не встал на Его сторону. Все были или против Него или, в лучшем случае, взирали на происходящее с равнодушием. ‘Отче, прости им, ибо не знают, что делают’ (Лк 23,34). В разгар этой драмы, претерпевая мучительнейшие физические и духовные страдания, Иисус молится словами псалмов. Вместе со всеми бедняками мира, особенно с теми, кто всеми забыт и покинут, Он произносит горестные слова из 22-го псалма: ‘Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?’. Он остро ощущал Свое одиночество и молился… Молитва Иисуса сильна, молитва Иисуса исключительна. Она призвана стать примером для нашей молитвы. Иисус молился обо всех людях, Он молился также и обо мне и о каждом из вас. Каждый из нас может утверждать: ‘Иисус за кресте молился за меня лично'», – сказал Епископ Рима, добавив, что «даже претерпевая самые сильные страдания, мы можем быть уверены, что мы – не одни».

Завершая свою катехезу, Папа Франциск призвал слушателей никогда не забывать о том, «что мы не только сами молимся, но также были ‘вписаны’, были включены в диалог Иисуса с Отцом и восприняты в единство Святого Духа. ‘Иисус молится за меня’: каждый из нас может вложить это утверждение в свое сердце, помнить об этом даже в самые неприятные моменты своей жизни». По жизни следует шествовать бесстрашно, прославляя Бога и сознавая, что Иисус молился за нас Отцу и продолжает делать это всегда.

По материалам Vatican News