На общей аудиенции в первую среду мая Папа Франциск начал новый цикл катехез, посвященный молитве

На традиционной общей аудиенции в среду 6 мая Папа Франциск инициировал новый катехетический цикл, посвященный молитве. Он подчеркнул, что молитва – это «дыхание веры» и ее наиболее сущностное выражение. Молитва – это вопль, исходящий из сердца верующего, которым он вверяет себя Богу.

В качестве примера человека молитвы Папа указал на слепого нищего Вартимея из Евангелия от Марка (Мк 10, 46-52), просившего милостыню у дороги на окраине Иерихона. Услышав, что Иисус должен пройти мимо, он сделал всё возможное, чтобы встретиться с Ним. Понтифик заметил, что Вартимей попал на страницы Евангелия как человек, «вопящий во всё горло». По шуму вокруг он понял, что Иисус приблизился, а поскольку он был один и никто не собирался помогать ему, он использовал «единственное свое оружие – голос». Вартимей стал громко кричать: «Иисус, Сын Давида, помилуй меня!».

«Его надоедливый, несмолкающий крик выглядел неприличным, и многие упрекали его, приказывали умолкнуть: ‘Веди себя пристойно, не делай так’. Но Вартимей не умолкал, а наоборот, еще сильнее кричал: ‘Иисус, Сын Давидов, Иисус, помилуй меня!’. Подобное упрямство свойственно тем, кто взыскует благодати и всё стучится, стучится в двери Божьего Сердца. При этом выражение ‘Сын Давидов’ очень важно: этот титул равнозначен титулу ‘Мессия’. Это исповедание веры, вышедшее из уст всеми презираемого человека», – подчеркнул Святейший Отец.

И молитва Вартимея достигла Сердца Иисуса: Господь велел позвать слепца, а те, кто прежде требовали от него умолкнуть, привели его к Учителю. Иисус спросил, чего он хочет, и тогда вопль Вартимея преобразился в прошение: «Чтобы мне прозреть!». Христос ответил: «Иди, вера твоя спасла тебя». Иными словами, Он воздал должное силе веры этого бедного, больного, презренного человека. Эта вера была достойна, чтобы привлечь милосердие Бога, Божие всемогущество. Далее Преемник Святого Петра отметил, что основой молитвы является смирение и осознание своей реальной нужды, а также алкание близости Бога.

«Вера, как мы это видим на примере Вартимея, есть крик; а неверие – это попытка заглушить крик, как это делали люди, приказывавшие Вартимея умолкнуть. Эти люди не были людьми веры. Стремление заглушить вопль веры – это своего рода ‘круговая порука’. Вера является протестом против тяжелого положения вещей, причин которого мы не понимаем. Неверие – это ограничение терпением той ситуации, к которой мы приспособились. Вера – это надежда на спасение; неверие – привыкание к угнетающему нас злу», – сказал Понтифик.

Он также обратил внимание на достойную уважения настойчивости Вартимея. Вокруг него были люди, убеждавшие его, что просить не имеет смысла, что его крик останется без ответа, что он всего лишь создаёт бесполезный и раздражающий шум. Но Вартимей так и не замолчал, а в итоге получил всё то, чего желал. Предстоятель Вселенской Церкви отметил, что в сердце каждого человека может прозвучать такой голос – голос, который окажется сильнее любой негативной аргументации. Это спонтанный вопль, вопрошающий о смысле нашего земного паломничества. Он особенно актуален, когда мы ощущаем себя находящимися во тьме и взываем: «Иисус, помилуй нас». Притом, – продолжил Папа, – горизонт такого вопля на самом деле является весьма широким: апостол Павел утверждал, что «вся тварь совокупно стенает и мучается доныне» (Рим 8,22). Итак, всё творение взывает об окончательном исполнении тайны милосердия. Молятся не только христиане: христиане разделяют вопль молитвы со всем человечеством, и это вопль «нищего перед Богом», – подвел итог Папа Франциск.

По материалам Vatican News