На общей аудиенции 5 февраля Папа Франциск размышлял о нищете в духе как о предпосылке свободы

В среду 5 февраля, в ходе традиционной общей аудиенции, Папа Франциск продолжил цикл катехез, посвященных евангельским заповедям блаженства, прозвучавшим в начале Нагорной проповеди Христа. Речь пошла о первой заповеди блаженства: «блаженные нищие духом».

Понтифик призвал задуматься о том, что именно в Евангелии от Матфея понимают под словом «нищие»? «Если бы евангелист использовал только одно это слово, то его значение было бы исключительно финансовым, то есть речь шла бы о людях, которые имеют мало или вообще не имеют средств для жизни и поэтому нуждаются в материальной помощи других людей. Однако же в Евангелии сказано о ‘нищих духом’, т.е. о людях, которые в глубине души чувствуют и ощущают себя бедными, нищими. Именно их Иисус называет ‘счастливыми’, так как им принадлежит Царство Небесное», – пояснил Святейший Отец и продолжил: «Но как же часто мы слышим обратное! Надо стать кем-то в жизни. Нужно сделать себе имя… Именно отсюда происходит одиночество, ощущение себя несчастным: если я должен стать и быть ‘кем-то’, то мне ничего не остается как постоянно соревноваться с другими людьми, быть снедаемым маниакальной заботой о собственном ‘я’. Если я не принимаю собственной нищеты, то начинаю ненавидеть вообще всё, что напоминает мне о моей немощи, не позволяет мне стать важным, богатым, знаменитым…». Между тем, человек обречен оставаться несовершенным и уязвимым, но его жизнь становится по-настоящему ужасной лишь в том случае, если он пытается отрицать эту свою неизбежную ограниченность. Высокомерные личности не просят о помощи и прощении, так как чувствуют себя обязанными постоянно демонстрировать свою самодостаточность. «Почему так трудно бывает извиняться? Потому, что это разрушает наше лицемерное представление о самих себе. Сводит на нет попытку жить, скрывая собственные недостатки. Если мы пытаемся так жить, то нам не избавиться от тревоги. Но Иисус подсказывает нам, что принять свою нищету – это наш счастливый шанс. Он показывает нам путь выхода из наших затруднений. Он дарит нам право быть нищими духом, поскольку это и есть путь Царствия Божия», – подчеркнул Преемник Святого Петра, обратив при этом внимание на то обстоятельство, что, как это ни парадоксально, никому из нас не нужно прилагать усилия, чтобы стать нищими духом: ведь мы и так являемся таковыми. Это есть нормальное человеческое состояние. Достаточно просто это признать.

«Царство Небесное принадлежит нищим духом. Есть те, кто владеет царствами мира сего, располагает материальными благами, живет в комфорте. Но всему этому однажды придет конец. Власть любого человека и даже власть огромных империй однажды упразднится. Очень часто мы видим в выпусках новостей или читаем в газетах: вот некие сильные и могущественные властители, руководители – еще вчера они были такими, а сегодня их нет, их власть рухнула. Богатства мира сего обращаются в ничто, как и деньги. Древние говорили, что у погребального савана карманов нет. Это правда. Я никогда не видел, чтобы за похоронным кортежем ехал грузовик, используемый при переезде: никто ничего не заберет с собой отсюда. Все материальные богатства останутся здесь», – констатировал Святейший Отец и сформулировал свой вывод: «Реально обладает благом лишь тот, кто способен ценить истинное благо больше себя самого» так, как это делал Иисус: Он приобрел абсолютную власть, пожертвовав Своей жизнью ради людей, отдав Себя людям без остатка. В этом заключается Его радикальное отличие от земных властителей, но это и есть настоящая власть, сказал Понтифик.

Итак, та нищета, которую следует принять и искать, к которой необходимо стремиться – это нищета по отношению к вещам и реалиям мира сего. Эта нищета дарит нам подлинную свободу и способность любить. «Мы призваны непрестанно стремиться к внутренней свободе, корни которой – в нашей духовной нищете», – подвел итого своей катехезе Папа Франциск.

По материалам Vatican News