На общей аудиенции 10 апреля Папа Франциск прокомментировал прошение молитвы «Отче наш» о прощении грехов

Перед Богом все мы грешники, нуждающиеся в Его прощении, — подчеркнул Папа 10 апреля с.г. в ходе традиционной общей аудиенции, продолжая свой цикл катехез, посвященных молитве «Отче наш». После прошения о хлебе насущном Иисус предлагает следующее прошение: «Прости нам долги (грехи) наши, как и мы прощаем должникам нашим». «Точно так же, как мы нуждаемся в хлебе, мы нуждаемся и в прощении. Нуждаемся ежедневно», — отметил Понтифик.

«Молящийся христианин прежде всего просит Бога, чтобы были прощены его проступки, его грехи, его плохие поступки. Это первая истина любой молитвы: даже если бы мы были совершенными, были бы безупречными и святыми, были бы людьми, которые никогда не спотыкаются, мы всё же навсегда оставались бы детьми, всем обязанными своему отцу. Каков самый опасный для христианина подход? Это высокомерие! Это нравственная позиция человека, который стоит перед Богом и думает, будто может с Ним должным образом рассчитаться, всё расставить по местам», — сказал Папа и вспомнил в этой связи евангельскую притчу о превозносящем себя самого в молитве фарисее и смиренном мытаре, ощущавшем себя недостойным даже просто войти в храм и всецело предавшем себя Божьему Милосердию. И именно мытарь «пошел оправданным в дом свой более, нежели тот», именно он был прощен и спасен. Почему? Потому что осознал и признал свою немощь, свои грехи, — пояснил Святейший Отец.

Далее он заметил, что существуют грехи видимые и невидимые, грехи явные и грехи сокрытые, гнездящиеся в сердце, оставаясь при этом незамеченными. Самый худший из такого рода грехов — это как раз высокомерие или гордыня. Ею могут заразиться в том числе и очень религиозные люди. Грех гордыни провоцирует разделение между братьями, он побуждает нас считать себя лучше других, больше того, считать себя почти равными Богу. Между тем, перед Богом все мы грешники и у нас есть все основания «ударять себя в грудь», как это делал тот пришедший в храм мытарь. Здесь следует вспомнить слова апостола Иоанна: «если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя» (1 Ин 1,8). «Мы все являемся должниками, в первую очередь потому, что нам в этой жизни так много было дано. Это и сама жизнь, и наши родители, и пережитая нами дружба, да и само чудо творения… И даже если нам теперь приходится переживать трудные дни, мы не должны забывать, что любая жизнь — это благодать, это чудо, сотворенное Богом из ничего», — констатировал Папа и продолжил:

«Вторая причина, по которой мы являемся должниками, состоит в том, что даже если мы способны любить, никто из нас не может быть этим обязан только своим собственным силам. Если мы можем по-настоящему любить, то только с помощью Божьей благодати. Никто из нас не излучает собственного света. Mysterium lunae (‘таинство луны’) не только определяет идентичность Церкви, но имеет прямое отношение к жизни каждого из нас. Что значит это ‘таинство луны’? Луна светит не сама по себе, а отражает солнечный свет. Так и мы сами не излучаем свет: свет, который в нас, есть отражение Божией благодати, Божьего света. Если ты любишь, так это потому, что кто-то из тех, кто рядом, улыбнулся тебе, когда ты был еще ребенком, кто-то научил тебя отвечать на улыбку улыбкой. Если ты любишь, так это потому, что кто-то рядом пробудил тебя для любви, помог тебе понять, что именно в любви заключен смысл жизни». С другой стороны, сталкиваясь с историей людей, наделавших в жизни немало ошибок, например, с историей заключенных или наркоманов, нам следовало бы задаться вопросом: А не стоит ли за всем этим тяжкий опыт отсутствия любви, опыт ненависти и одиночества, опыт, который этим людям приходится носить в душе? В этом суть mysterium lunae: мы любим, в первую очередь потому, что нас любили, мы прощаем, потому что сами были прощены. Но если кто-то так и не был просвещен светом солнца, то ему не остается ничего иного как быть холодным, подобно земле зимой».

«Но как же не распознать в этой всегда опережающей нас цепочке любви провиденческое присутствие Божие? Никто из нас не любит Бога так, как Он любит нас. Достаточно просто встать перед Распятием, чтобы увидеть эту ужасающую несоразмерность! Это Он возлюбил нас, это Он всегда любит нас первым», — воскликнул Папа Франциск, а в заключение призвал верующих не переставать считать себя должниками Бога и просить Его о милосердии.

По материалам Vatican News