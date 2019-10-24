Моя первая миссия: путешествие в Якутию

Рассказывает прихожанка Московского кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Марина Клейн:

Может ли обычный человек, не имеющий особых навыков, стать миссионером? Оказывается, да – были бы желание и готовность. Я работаю редактором, люблю читать, веду веб-проект о католической литературе, по мере сил помогаю в своем приходе. Коротко говоря, жизнь вполне себе заурядная. Но минувшим летом мне неожиданно выпал шанс отправиться в далекие края, чтобы принести туда свое свидетельство.

*

В Якутию я попала практически случайно. Робко мечтала стать миссионером в неопределенном будущем, и в один прекрасный майский день подошла к настоятелю Кафедрального собора в Москве, чтобы спросить, с кем можно переговорить по этому поводу. Надеялась получить указания, чему надо научиться, в каком направлении следовать, и после этого обдумать, по силам ли мне это дело.

Но отец Владимир просто сказал: «Хочешь на миссию? Ну так я тебя отправлю на миссию. В Якутию поедешь?» Я опешила. «Когда?» – «В июне». Ничего себе поворот. Однако я согласилась, почти не раздумывая. Не каждый день получаешь такое предложение. Ведь это и возможность сделать что-то хорошее, и незабываемый опыт, и испытание, и, чего таить, настоящее приключение.

Как выяснилось, никаких фантастических способностей от меня не требуется. Нужно было поехать в отдаленное село и помогать в детском лагере – учить ребят английскому, играть с ними, о Христе свидетельствовать главным образом своей жизнью. Я волновалась – по образованию я, вообще-то, теолог, а не преподаватель английского. Но меня быстро успокоили, что справлюсь, ведь времени у нас немного, не до масштабных программ, и цель – заинтересовать детей, разговорить их.

*

Перелет в Якутск стал пока самым долгим в моей жизни – почти семь часов! По прибытии меня встретили и доставили прямиком в церковь, где уже была подготовлена отличная комната. Второй сюрприз ожидал рядом, в Доме молодежи. Прямо передо мной приехала группа волонтеров из Словакии, а еще в Доме был замечательный Иммануэл из Бурунди. Сразу стало оживленно и интересно.

Настоятель прихода, отец Петер, рассказал, что здесь, в Якутске, у них тоже будет лагерь, и они были бы очень благодарны, если бы я немного задержалась и помогла им в бурную первую неделю. Разумеется, я согласилась. Но едва успела привести в порядок пару комнат, куда вскоре должны были прийти дети, как меня вместе с другими волонтерами позвали на прогулку. Мы посмотрели город, побывали на Ысыахе, традиционном якутском празднике лета. В общем, нам сразу устроили «инкультурацию». Местный прихожанин, Николай, всюду нас водил и подробно рассказывал о житье-бытье якутов, их традициях, истории, и буквально влюбил нас в свою родину.

Потом закипела работа. Ребята из Словакии поехали в Алдан, ремонтировать салезианский дом, а мы занялись лагерем. Дети приходили утром, мы играли с ними, водили их на прогулки, учили английскому. Последние опасения развеялись – это оказалось совсем несложно, а готовить программу для каждого урока – увлекательно. После четырех часов, когда детей забирали домой, мы обсуждали прошедший день и планировали следующий. Моим мнением живо интересовались, поощряли высказывать замечания и идеи. Это стало отличной подготовкой перед поездкой в село.



Вскоре и мне пришло время отправиться в Алдан. На автобусе туда ехать что-то около десяти часов, и дорога не самая простая – переправа через Лену, тряска, достойная экстремальных аттракционов. В Алдане меня встретили столь же тепло, как и в Якутске. Там я немного передохнула, а потом мы с отцом Йозефом и отцом Яном направились к цели нашего назначения – селу Угоян.



Путь туда – маленькое приключение. Сначала надо добраться до реки, а оттуда – на моторной лодке, иначе никак. У меня был соблазн назвать дорогу из Якутска в Алдан бездорожьем, но по сравнению с дорогой к реке это почти идеальная трасса. Нас бросало из стороны в сторону, ВАЗик, казалось, того и гляди развалится на части от суровых препятствий. Но обошлось. Зато путь на лодке был необыкновенным. Пейзажи вокруг – сплошное загляденье.

*

В Угояне нас поселили прямо в школе, где проходил лагерь. Если в Якутске и Алдане было всё, что душе угодно, то тут уже почувствовалась жесткость условий. Душ и ванна в этом селе – вещи мифические. Удобства на улице; летом это еще можно пережить, но страшно представить, каково зимой, при -50. Больницы фактически нет – один врач на всё село. В магазинах не разгуляешься: хлеба часто не купить. Но мы радовались тому, что имели: воде из-под крана (только холодной) и электричеству. Ведь могло и этого не быть.

Как и в Якутске, дети приходили утром и уходили после обеда, но, что и говорить, это были совсем другие дети, без оков городской цивилизации и строгих родителей. Пришлось очень скоро научиться останавливать драки и успокаивать плачущих малышей. Уроки английского и прочие занятия – отдельная история. Заставить детей сидеть хотя бы пять минут было решительно невозможно даже при помощи местных вожатых. Приходилось мириться с постоянным движением и говорить на предельной громкости.



В моей группе было 14 человек, со второго по пятый класс. В Угояне английский преподают со второго класса, однако уровень у всех детей был примерно одинаковый – почти нулевой. Мало-мальский словарный запас имела всего пара ребят, но даже они говорили еле-еле, в основном односложно отвечали на вопросы, читали с ошибками. При этом дети совсем не глупые. Как оказалось, им приходится учить целых четыре языка – якутский, русский, английский и эвенкийский. На последнем уже мало кто говорит, но для эвенков, населяющих Угоян, важно сохранять культурное наследие. В результате в головах у детей полная каша, и английский для них – нечто совершенно чужеродное. Дома, кстати, они говорят на якутском, так что и русский-то не у всех правильный, делают ошибки, некоторых слов не понимают.

Буквально на второй день меня попросили взять еще одну группу – старших детей, не из лагеря. Им предстояли обязательные экзамены по английскому, и они захотели позаниматься. Так что пока отец Йозеф и отец Ян, отучив своих подопечных, играли с детьми, я уходила ко второй группе – 13-14 лет. Там, конечно, было куда спокойнее, но с уровнем тоже беда. Связывать слова не умели, не говорили в принципе, не знали базовых вещей, например, простейших времён. Однако ребята молодцы, старались. Желание учиться у них есть, только вот возможностей мало. Помогать им было очень приятно: чувствовалось, что им это нужно.

Кроме этой нашей основной задачи, мы устраивали спектакли, организовывали спортивные игры, учили детей песням. Было бурно, весело и утомительно. Когда из детей бьет энергия и они в принципе не привыкли кого-либо слушаться, сил надолго не хватает. Поэтому после обеда мы как следует отдыхали, а потом отправлялись гулять, общались с местными жителями, снова играли с детьми – село маленькое, невозможно пройти две минуты по улице и не встретить кого-нибудь из них.

*

Христиан в Угояне мало, а те, кто есть – в основном наспех крещенные и не имеют точного представления, что это вообще значит. Они не знают о богослужениях, многие впервые услышали об Иисусе Христе и Библии. Почва для миссионерства самая подходящая, но очень трудная. Эвенки – язычники, при этом старшими поколениями владеет ностальгия по советскому прошлому и заветам Ленина, и одно другому не мешает. Хочется верить, что наше присутствие хоть немного изменило ситуацию. Нас с интересом расспрашивали о крестах, розариях, о священстве и о Боге.



Больше всего меня удивил сам факт того, что в России существуют такие места. Думалось, миссионерство – это для далеких заграничных земель. Оказалось, нет. И если в Якутске нет особого недостатка в информации, то в регионах с этим беда. Там не стоит вопрос различия конфессий, ведь люди в принципе не знают о христианстве.

Несомненно, что салезианцы делают важное и нужное дело. Во-первых, помогают детям и молодежи, во-вторых, своим примером показывают, что значит быть христианином. А заодно и открывают для местных жителей дальние страны: к ним часто присоединяются волонтеры, например, в прошлом году были такие из Индонезии и Африки, многие приезжают из Словакии. Только русских почему-то пока нет, и отцы шутили, что для них мой приезд – историческое событие.

Но будем надеяться, ситуация скоро изменится. Якутия огромна, работы хватит на всех!



Марина Клейн родилась в 1991 г. в Мурманске. По образованию теолог (Мурманский Государственный Технический Университет, Институт Св. Фомы). В настоящее время живет в Москве. Работает редактором, с удовольствием читает и рецензирует книги. Учится в Школе Катехизаторов.