«Миссия в цифровой среде». Документ по актуальным вопросам из Итогового доклада Первой сессии XVI Очередной Генеральной Ассамблеи Синода Епископов

Исследовательские группы по актуальным вопросам из

Итогового доклада Первой сессии XVI Очередной Генеральной Ассамблеи Синода Епископов

РАДИ СИНОДАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ: ОБЩЕНИЕ, УЧАСТИЕ И МИССИЯ

Исследовательская группа 3

МИССИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Итоговый документ

ЧАСТЬ I

ВВЕДЕНИЕ

Бог призывает каждого крещеного человека возвещать Благую Весть, вверяя это миссионерское поручение всем. В лоне нашей миссионерской Церкви на протяжении истории развивались харизмы, позволяющие воплощать эту миссию в жизнь в ответ на вызовы различных эпох и культур. В настоящий исторический момент Итоговый Документ XVI Очередной Генеральной Ассамблеи Синода Епископов (далее — «Синод»), ныне являющийся частью Ординарного Магистериума Папы, признал цифровую среду подлинной культурой с ее собственными динамикой, языками и способами взаимодействия. Действительно, как подтвердил Синод в Итоговом Документе Второй сессии XVI Очередной Генеральной Ассамблеи Синода Епископов (ИД), утвержденном Папой Франциском, «цифровая культура составляет важнейшее измерение свидетельства Церкви в современной культуре и становится новым полем миссии» (ИД, 149c). Мы призваны евангелизировать эту культуру с помощью миссионерских подходов, отвечающих ее специфике, используя ее возможности и в то же время открыто встречая ее вызовы и риски.

Продолжая путь, открытый его Предшественником, Папа Лев XIV призвал участников Юбилея цифровых миссионеров и католических лидеров мнений «обновить ваше стремление взращивать христианскую надежду в социальных сетях и онлайн-пространствах».[1] Папа Лев XIV подтвердил, что «нам нужны ученики-миссионеры, которые несут миру дар Воскресшего Господа; которые возвещают до края земли надежду, даруемую нам Иисусом (ср. Деян 1:3-8); и которые идут туда, где есть сердца, ждущие, ищущие и нуждающиеся […] Всегда ищите „страждущую плоть Христову“ в каждом брате и сестре, которых вы встречаете в сети».[2] Папа также подчеркнул, что «нам необходимо различать, как использовать цифровые платформы для евангелизации, созидания общин и противостояния ложным богам потребительства, власти и самодостаточности».[3]

В ходе обеих Синодальных Ассамблей Синод отметил растущее стремление понять, как лучше всего осуществлять миссию Церкви в этой цифровой культуре. Эта тема была сформулирована в главе 17 Объединённого Доклада Первой сессии XVI Очередной Генеральной Ассамблеи Синода Епископов (ОД) и, более подробно, в пунктах 58, 59, 113 и 149 Итогового Документа, каждый из которых был одобрен Папой Франциском.

В феврале 2024 года Папа Франциск поручил Генеральному секретариату Синода создать Исследовательскую Группу 3 для выработки конкретных рекомендаций по теме «миссии в цифровой среде» в свете главы 17 первого Итогового доклада.[4] В главе 17 подчеркивалась «важность для Церкви осуществления миссии провозглашения Евангелия также в цифровой среде, которая затрагивает все аспекты человеческой жизни и поэтому должна считаться культурой, а не только сферой деятельности».[5]

Исследовательской Группе 3 была поручена задача определить конкретные способы, с помощью которых цифровая миссия Церкви может быть верно осуществлена. Наша работа была сосредоточена на том, как Церковь уже свидетельствует и может наиболее эффективно продолжать свидетельствовать о Евангелии Иисуса Христа в цифровой культуре, где цифровая и физическая среда тесно взаимосвязаны во всех областях общественной жизни, особенно среди молодежи. Эта цифровая революция находится в самом центре эпохального сдвига, который побуждает нас правильно реагировать и осуществлять нашу евангельскую миссию в этом новом контексте.[6]

Ради исполнение этого поручения наша Группа стремилась рассмотреть вопросы[7], поставленные Генеральным секретариатом Синод[8], касающиеся того, как Церковь может учиться, адаптироваться и осуществлять свою миссию в цифровой среде. Наша Группа поделилась этими вопросами с различными группами и отдельными лицами по всему миру, отражая постоянную приверженность Церкви слушанию и диалогу.

Важно с самого начала признать, что даже с учетом этих обширных консультаций наши выводы носят предварительный характер. Церковь взаимодействует с цифровой средой с самого ее зарождения, однако для развития этого взаимодействия на всех уровнях Церкви требуется время. Поскольку цифровая культура продолжает развиваться, адаптация Церкви и ее распознание того, как жить своей миссией в ней, остается непрерывным процессом, а не завершенной задачей.

В то же время мы многое узнали в ходе наших обширных синодальных консультаций и усилий по выслушиванию. В данном отчете описываются многие современные формы выражения миссии в цифровой культуре и извлекаются из них ценные уроки, полученные на сегодняшний день. Основываясь на этих выводах, мы предлагаем конкретные рекомендации о том, как Церковь может продолжать продвигать миссию провозглашения Евангелия в цифровом мире и воплощать в жизнь эту новую главу в своей миссионерской истории. Пять тем определяют наши рекомендации:

1. Во-первых, цифровая среда — это не просто набор инструментов, которыми нужно овладеть; это культура. Ее понимание предполагает понимание того, как мы взаимодействуем друг с другом, как формируем общность и, в конечном итоге, как мы делимся Евангелием в мире, который все больше опосредован цифровыми технологиями (ср. ИД, 113).

2. Во-вторых, цифровое взаимодействие позволяет слушать, сопровождать и усиливать голоса тех, кого не слышно, и является выражением социальной миссии Церкви. Мы постоянно слышим, что цифровая среда — это место, где люди искренне ищут Бога и выражают глубокие духовные потребности (ср. ОД, 17b). Это также способ осуществления социальной миссии Церкви и новое измерение принципа преференциальной опции для бедных. Видение Папой Франциском Церкви как «полевого госпиталя», выходящего на периферии, отражается в работе миссионеров в цифровой культуре, готовых откликнуться на страдания отдельных людей. Цифровые пространства тогда могут стать местами подлинной человеческой связи, а не просто обмена информацией. В лучшем своем проявлении цифровое взаимодействие не заменяет личные встречи, а, наоборот, может к ним приводить, обогащая отношения и общины. Как подчеркивает Папа Лев, «наша миссия – ваша миссия – заключается в том, чтобы взращивать культуру христианского гуманизма и делать это вместе. В этом для всех нас заключается красота „сети“».[9]

3. В-третьих, эта цифровая культура требует той же самой осознанности, формации и миссионерского духа, которые мы привносим в любое межкультурное служение. Подобно тому, как миссионеры на протяжении всей истории изучали языки, постигали обычаи и адаптировали свои подходы, сохраняя целостность Евангелия, все крещеные призваны понимать эту новую культуру, оставаясь укорененными в истине, добре и красоте нашей католической веры (ср. ИД, 59).

4. В-четвертых, в лучшем своем проявлении цифровое взаимодействие естественным образом развивает элементы синодальности: слушание, участие и совместную ответственность. В лучшем своем проявлении онлайн-взаимодействие открывает беспрецедентные возможности для того, чтобы услышать разнообразные голоса людей разного происхождения, географических регионов и взглядов – особенно тех, кто часто остается на периферии в традиционных церковных структурах. В лучшем своем проявлении цифровая культура отражает нечто от идентичности самой Церкви как сети сетей, отражающей единство в многообразии, которое является отличительной чертой Тела Христова (ср. ИД, 149).[10]

5. В-пятых, в то же время цифровая среда создает огромные вызовы. Она формируется алгоритмами, которые могут изолировать нас в информационных пузырях и манипулировать нами; бизнес-моделями, которые монетизируют наше внимание и отслеживают наши действия; а также динамикой, которая способствует поляризации, а не общению, и может вести к нигилизму и насилию. Те же платформы, которые обеспечивают связь, могут также способствовать дегуманизации. Вот почему в цифровую эпоху мы призваны жить нашей верой зрело и молитвенно в реальных общинах, питаясь таинствами, и взращивать как межличностную, так и цифровую культуру, которая уважает человеческое достоинство, способствует подлинной встрече и свидетельствует об истине в любви. Это особенно важно для молодежи, которая часто впервые встречается с верой онлайн. Как предупреждает Папа Лев XIV, вера, обретенная только в цифровых пространствах, рискует остаться «бестелесной», так и не укоренившись в реальных отношениях или жизни Церкви, и может оставить человека «наедине с собой» в изоляции, формируемой алгоритмами.[11] Это подчеркивает, почему цифровая культура должна вести к общению, воплощению и совместной жизни.

Эти согласованные выводы являются результатом нашей синодальной работы по слушанию и диалогу со многими отдельными лицами и группами, включая епископские конференции, участников синодальных процессов, ученых и экспертов, молодежь и тех, кто осознанно вовлечен в цифровую миссию. Эта синодальная консультация привела к появлению ряда более конкретных идей и рекомендаций, которые мы обобщаем ниже.



ЧАСТЬ II

ЧТО МЫ СЛЫШАЛИ, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

1. Чему миссионерская синодальная церковь может научиться благодаря более глубокому погружению в цифровую среду?

A. Что мы услышали

Цифровая культура уже является местом, где люди живут, ищут и формируют сообщества, и к ней следует относиться как к подлинному пространству миссии.[12] Цифровые пространства «так же реальны, как и физическая среда, в которой мы также живем», и «представляют собой законное место для евангелизации, потому что, как и в любом человеческом месте, люди собираются там, чтобы устанавливать связи и находить информацию».[13]

Поступающие от представителей разных континентов сообщения решительно перекликаются с этим убеждением. Одна группа отметила, что «вместо того, чтобы рассматривать цифровые пространства как второстепенные или дополнительные, Церковь должна признать их неотъемлемой частью своей миссии, особенно в мире, где для многих людей основным способом взаимодействия является онлайн-среда».[14] Цифровая сфера — это то, во что уже погружено молодое поколение; это их естественная среда обитания.[15]

Некоторые также подчеркнули, что Церковь уже обращается к людям в цифровом мире, не дожидаясь, пока они придут к ней через институциональные каналы. «Мы должны взаимодействовать с миром, не дожидаясь, пока люди придут к нам, а идти „туда“, встречая их там, где они находятся, а сегодня они находятся в цифровых медиа».[16] Цифровая культура позволила многим верующим-католикам достичь молодых людей и других людей на экзистенциальных перифериях, что перекликается с более широким синодальным стремлением к Церкви, которая не замкнута сама на себе, а обращена вовне и ориентирована на отношения.

Цифровая среда, очевидно, также уже является пространством духовной встречи: «Люди обращаются к цифровой среде по самым разным причинам, включая поиск информации о Евангелии и о том, как найти Бога».[17] Эти онлайн-платформы — не просто инструменты для обмена информацией; это пространства, где транслируется литургия, публикуются молитвы и формируются общины на основе веры.

В то же время это не односторонняя динамика. Как отметили некоторые участники, цифровые платформы позволяют Церкви прислушиваться к нуждающимся. «Цифровые платформы обеспечивают возможность взаимодействия в реальном времени, позволяя Церкви прислушиваться к проблемам, опыту и вопросам людей. Интерактивная природа социальных сетей и онлайн-форумов может научить Церковь тому, как лучше участвовать в синодальном слушании».[18] Эти инструменты могут способствовать общению даже на физическом расстоянии: «Цифровые платформы могут способствовать формированию новых типов общин […] которые поддерживают связь в сообществе, даже когда физические встречи невозможны»[19]

Участники также подчеркнули, что цифровая культура требует институциональной ответственности, особенно в области обеспечения безопасности и защиты. В одном отчете говорится, что цифровое взаимодействие «предоставляет возможность для глобального сотрудничества в обмене ресурсами, обучении и опытом через границы, что облегчает установление универсальных стандартов защиты и безопасности, применимых к церковной общине».[20] В то же время цифровая жизнь является частью церковной жизни, и ее риски должны восприниматься серьезно, особенно те, которые затрагивают уязвимых. Это включает в себя не только такие условия, как экономический статус или положение, но и особую уязвимость тех, кто не может распознать ложь, созданную ИИ, или тех, кто испытывает на себе враждебность со стороны тех, кто стремится к разобщению.

Наконец, для многих суть вопроса заключается в том, что миссия-онлайн[21] — это не стратегия, а способ быть Церковью в наш исторический момент. «В этой среде взаимодействие двунаправленно […] Это приглашение постоянно обновляться, быть Церковью, которая выходит навстречу каждому и адаптируется, чтобы нести послание Христа во все уголки сети»[22].

B. О чем это говорит

Взаимодействие с цифровой культурой необходимо для осуществления нашей евангельской миссии и обладает огромным потенциалом для развития синодального измерения Церкви.[23] Оно позволяет выстраивать отношения между верующими и предлагает каналы для обмена мыслями, историями и опытом веры, что крайне важно для распознавания воли Божией в общении.

Это не просто открывающаяся перед нами возможность; это уже происходит. На практике миряне-католики, духовенство, монашествующие и те, кто особенно вовлечен в евангелизацию в цифровой среде, стремятся возвещать и свидетельствовать о вере, а также созидать общение на цифровых платформах. Чтобы лучше выполнять нашу миссию, Церкви следует входить в это пространство с бо́льшим смирением и осознанностью.

Многие из тех, кто активно действует в сети, говорят об особом призвании делиться своей верой и сопровождать других, и цифровая евангелизация является конкретным выражением миссионерского измерения ученичества. Эти люди наставляют в ученичестве и сопровождают через свидетельство, особенно среди молодежи и тех, кто находится в духовном поиске. Их усилия согласуются с миссией Церкви, которая заключается не в навязывании, а в сопровождении и слушании.

Эта миссия также требует духовного и пастырского формации. Церковь должна заботиться о том, чтобы ее онлайн-миссионеры[24], в частности, не оставались в изоляции или с недостаточной подготовкой, а там, где это возможно, были включены в пастырские команды, способствующие как сотрудничеству, так и подотчетности. Многие желают поддержки от епископов и пастырей не только для координации, но и для руководства и сопровождения. Это включает в себя обучение использованию рассказов (сторителлинга), образов, музыки и построения общины как одного из способов делиться верой в этой культуре. В то же время серьезной проблемой являются так называемые инфлюенсеры-католики[25], которые не стремятся к такому формированию и сопровождению, а вместо этого ищут привлечения внимания к себе, а также те, кто часто действует вне полного общения с Церковью. Их присутствие подчеркивает необходимость более четкого руководства и более активного пастырского взаимодействия в цифровой культуре.

Погружение Церкви в цифровую культуру — это также призыв к нашей социальной миссии и к солидарности. Онлайн-мир разделен на тех, у кого есть цифровые технологии, и тех, у кого их нет; цифровой доступ неравномерен и требует больших затрат как с экологической, так и с экономической точки зрения. Церковь должна способствовать цифровой инклюзивности, уделять внимание тем кто структурно исключен из цифровой среды и подходить к цифровой миссии как к вопросу справедливости.

Цифровые платформы также ставят этические и моральные вопросы, на которые необходимо отвечать с помощью распознания. Алгоритмическая предвзятость и дискриминация, “надзорный капитализм”, распространение дезинформации и враждебных настроений — это не нейтральные вопросы. Они требуют пророческого вовлечения и защиты общего блага. Это подчеркивает важность институциональных усилий по защите в интернете, особенно для детей и уязвимых групп.

Инструменты ИИ могут помогать в выполнении определенных задач, но миссия Церкви в цифровом пространстве должна в основном оставаться основанной на том, что под силу только человеку: распознавать, любить, сопровождать и молиться. «Между машиной и человеком только последний является подлинным моральным агентом — субъектом моральной ответственности, который осуществляет свободу в своих решениях и принимает их последствия».[26]

Взаимодействовать с цифровой культурой как синодальная, миссионерская Церковь — значит идти вместе с людьми там, где они живут сегодня: слушая, возвещая, формируя отношения, которые отражают Евангелие милосердия и справедливости, и, прежде всего, свидетельствуя о вере во Христа и общении Церкви.

C. Рекомендации

1. Как признал Синод, поместные Церкви должны утверждать цифровую культуру как реальное пространство для миссии, где происходят подлинные человеческие отношения.

2. Пастырям, катехизаторам и мирянам-миссионерам в цифровой среде следует интегрировать первичное возвещение (керигму) как в цифровых, так и в физических общинах, подчеркивая, что цифровая евангелизация дополняет, но не заменяет личные встречи.

3. Пастырям, катехизаторам и мирянам-миссионерам в цифровой среде также следует принять призыв «самаритянизировать» цифровые пространства своим сострадательным и внимательным присутствием, особенно по отношению к тем, кто находится на экзистенциальной периферии, включая духовно раненых, социально изолированных и экономически маргинализированных, отражая тем самым приверженность Церкви сопровождать уязвимых.

4. Епископам, пастырским советам, епархиальным цифровым командам и другим лицам следует развивать синодальное отношение, практикуя активное слушание и уважительный диалог, будучи готовыми учиться у разных голосов, включая невоцерковленных и далеких от веры.

5. Епископам, пастырским советам, епархиальным цифровым командам и другим лицам следует противостоять языку и культуре, формируемым алгоритмами, индивидуализмом и информационными пузырями, чтобы лучше инкультурировать Евангелие и вовлекать тех, кто часто исключен из цифровой среды, таких как пожилые люди, бедные и не имеющие доступа к сетям, расширяя тем самым миссию Церкви на периферии.

6. Все, кто участвует в цифровой миссии, включая епископов, клир, монашествующих и мирян, призваны являть настроенность на слушание.

7. Все, кто участвует в цифровой миссии, должны стремиться приводить людей ко Христу и Церкви, обеспечивая, чтобы их деятельность в сети носила евангелизационный характер, а не была лишь информационной, социальной, показной или направленной на них самих.

2. Как можно более системно интегрировать цифровую миссию в жизнь Церкви и ее структуры?

A. Что мы услышали

Церкви следует понимать цифровую культуру как важнейшее измерение нашей миссии, как пространство для провозглашения Евангелия, так и как среду, которую необходимо встроить в повседневную жизнь и структуру Церкви. Как отмечается в одном из докладов, «в интернете происходит множество религиозных действий: создание контента, катехизация, обмен информацией, сопровождение или ободрение людей на пути веры, совместная молитва и изучение Священного Писания».[27] Эти действия не являются чем-то второстепенным, они занимают центральное место в том, как сегодня живут и делятся верой.

Участники подчеркнули, что цифровые миссионеры не должны работать в одиночку, но должны быть признаны, поддерживаемы и формируемы своими общинами[28] «Церковь должна изменить свое мышление, чтобы видеть в цифровых платформах пространства, где может совершаться евангелизация, созидание общины и духовное образование».[29] Этот сдвиг требует большего, чем просто поощрение; он требует структурных изменений.

Многие призвали Церковь создать институциональные структуры поддержки цифровой миссии, причем один из основных докладов рекомендовал, чтобы «каждая епархия могла создать своего рода викариат для цифровой миссии».[30] Некоторые указывали на формальные требования и правила как на препятствие для участия, другие отмечали, что «одним из главных барьеров для цифрового взаимодействия внутри церковных структур является страх – страх быть ложно понятым, страх критики или совершения ошибок. Преодоление этого страха необходимо для воспитания культуры уверенной и прозрачной цифровой коммуникации».[31]

Участники предложили разработать последовательную, хорошо продуманную политику для руководства цифровым служением, при этом один из них отметил: «Церкви следует разработать четкую, доступную коммуникационную политику, которая будет определять, как епархиальные и приходские лидеры используют цифровые инструменты. Это установит четкие ожидания и обеспечит согласованность на разных цифровых платформах»[32] Многие рекомендовали меры, отражающие заботу и, в особенности, защиту уязвимых групп, подчеркивая, что «приходы и епархии должны иметь четкую цифровую политику, включая руководства для сотрудников, волонтеров и правила для онлайн-взаимодействия».[33]

Интеграция миссии в цифровую среду также требует общих ресурсов. Один из участников рекомендовал Церкви «использовать свои коллективные знания, таланты и ресурсы для создания виртуальной библиотеки с учебными пособиями, руководствами и вебинарами. Такой центр мог бы предоставлять практические инструменты для тех, кто занимается цифровым служением, обеспечивая доступ к качественному контенту и вдохновению».[34]

Многие участники рекомендовали не просто отдельные, фрагментарные цифровые усилия, а полное включение цифровой миссии в обычные структуры, кадровое обеспечение и видение Церкви на всех уровнях.

B. О чем это говорит

Интеграция цифровой миссии в церковные структуры требует обновленного понимания как формации, так и общины. Лидерам Церкви, включая епископов, пасторов, мирян, несущих служение, и другим, необходима целенаправленная формация. Кроме того, хотя те, кто трудится в цифровой культуре, уже создали некоторые сети и сообщества для взаимной поддержки и обмена ресурсами, они также выражают желание, чтобы их епископы регулярно встречались с ними, предлагали руководство и духовную поддержку, слушали их и учились у них.

Интеграция цифровой миссии не должна быть лишь административной мерой. Следует признать, что цифровая миссия — это настоящее призвание, и что ее служители нуждаются в такой же заботе, сопровождении и духовной поддержке, как и другие пастырские работники. Церкви следует избегать попыток разделить онлайн- и офлайн-встречи; те, кто служат онлайн, не отделены от остального Тела Христова.

Наша синодальная консультация также подтвердила, что те, кто несет служение в цифровой среде, часто занимаются катехизацией, евангелизацией и духовным сопровождением, и поскольку эта работа часто соединяет цифровое и физическое пространства, зачастую одни и те же люди переносят опыт и примеры из одного пространства в другое. Те, кто вовлечен в цифровое служение, нуждаются как в духовном руководстве, так и в формации; цифровая миссия не должна оставаться на обочине церковной жизни.

Интегрировать цифровую культуру — значит также отвечать на призвание Церкви к гостеприимству и инклюзивности. Гостеприимство и радушие должны быть отличительными чертами Церкви и ее онлайн-деятельности, а приходы и местные общины должны распространять это гостеприимство на тех, кто взаимодействует онлайн.

Интеграция цифровой миссии также влечет за собой пастырское планирование и различение. Она требует продуманных вложений не только в конкретные меры и ресурсы, но и в людей. Как отметил один из участников, «Церковь должна перестать рассматривать цифровую работу как второстепенную или необязательную деятельность. Цифровая миссия должна быть интегрирована в общую стратегию евангелизации на всех уровнях».[35]

Кроме того, как объясняется в документе Antiqua et nova, хотя ИИ может помогать в административных и исследовательских задачах, он не способен воспроизвести пастырское распознание, эмпатию или духовное присутствие, которые необходимы для служения. Формирование у тех, кто занимается пастырским служением, навыков «цифрового различения» будет ключом к интеграции цифровых инструментов таким образом, чтобы уважать незаменимую человеческую природу пастырской заботы.

Эта стратегия должна отдавать приоритет формации, поддержке, видимости и обеспечению ресурсами, помогая гарантировать, что те, кто евангелизирует в цифровых пространствах, не будут изолированы и что их работа будет связана с приходской и епархиальной жизнью и/или другими церковными структурами. Это также позволит Церкви решать проблемы доступа, репрезентации и поддержки для тех, кто недостаточно охвачен цифровыми технологиями, включая людей с инвалидностью, жителей сельской местности, пожилых людей, бедных и других, кто часто остается за рамками цифрового диалога.

C. Рекомендации

1. При поддержке местных епархий и католических университетов Ватикан мог бы «использовать свои коллективные знания, таланты и ресурсы для создания виртуальной библиотеки с учебными пособиями, руководствами и вебинарами. Такой центр мог бы предоставлять практические инструменты для тех, кто занимается цифровым служением, обеспечивая доступ к качественному контенту и вдохновению».[36]

2. Следуя примеру Синода, поместные Церкви должны признать цифровую миссию частью приходских и епархиальных структур, продумывая структурные вопросы о том, какие специальные роли и скоординированные команды необходимы для целенаправленного охвата цифровым служением недостаточно невключённых групп, и отражая ценности солидарности, инклюзивности и участия.

3. Епископским конференциям в сотрудничестве с епископами и епархиальными цифровыми командами следует обеспечить целостное формирование, включающее техническое, теологическое, духовное и синодальное измерения.

4. Епископским конференциям, епископам, епархиальным цифровым командам и другим следует продвигать цифровую пастырскую заботу, которая является естественной для этой культуры, а не просто переносом традиционных моделей.

5. Епископским конференциям следует поощрять инклюзивное цифровое взаимодействие, отражающее миссию воплощать гостеприимство и способствовать уважению достоинства каждого, особенно путем приоритизации доступности и цифровой инклюзии для пожилых людей, людей с инвалидностью и тех, кто сталкивается с технологическими или экономическими барьерами.

6. Епископам, пасторам, епархиальным онлайн командам и прочим следует уделять первостепенное внимание вовлечению молодежи в руководящие роли в онлайн пространстве для укрепления сотрудничества между поколениями и обновления, а также для содействия общению между католиками в цифровой среде.



3. Каких адаптаций к цифровой среде требует представление о юрисдикции, связанной главным образом с географической территорией?

A. Что мы услышали

Участники нашей обсуждения последовательно отмечали, что существующие церковные юрисдикционные структуры, организованные преимущественно по географическому принципу, не в полной мере учитывают безграничную природу цифровой культуры. Многие подтвердили эту проблему: «Цифровая среда кажется ‘лишенной места’», однако она глубоко укоренена в реальных человеческих сообществах. Люди, занимающиеся служением онлайн, «не мыслят свою работу ограниченной рамками епархии, провинции или епископской конференции», а скорее рассматривают ее как часть общих усилий по возвещению Евангелия и жизни по нему.[37]

Как было сказано в одном из материалов: «В цифровой среде географические границы стираются […] пользователь может взаимодействовать с контентом и людьми из множества юрисдикций без территориальных ограничений».[38] Это создает неопределенность в отношении управления, подотчетности и церковного надзора. Участники подчеркнули, что эти реалии требуют новых форм управления и заботы, а не простого распространения старых структур на новые пространства.

По всему миру многие призывали к внесению ясности в вопрос о том, как епископы и поместные церкви должны взаимодействовать с цифровыми миссионерами. В одном докладе рекомендовалось, чтобы вместо создания «цифровых епархий» Церковь делала «акцент на языке сопровождения епископами уже существующих географических епархий цифровых миссионеров своих епархий».[39] Другими словами, ответ должен быть пастырским, а не юридическим. В том же ключе другие подчеркивали, что «взаимоотношения […] имеют решающее значение для эффективной заботы о Народе Божьем. Епископы могут наделять полномочиями, направлять и поддерживать этих миссионеров».[40] Это синодальный подход к руководству: совместный, открытый к слушанию и готовый откликнуться.

Миссионеры, работающие в цифровом пространстве, как и традиционные миссионеры, границы в своей работе часто пересекают географические границы. Некоторые участники отметили, что эти лица должны получать определенное признание за свой вклад в миссию Церкви: «Предоставлять некоторое признание цифровым миссионерам, которые, подобно традиционным миссионерам, выходят за пределы своих епархиальных границ».[41] Подотчетность также была повторяющейся темой. Например, некоторые рекомендовали, чтобы «подотчетность и ответственность обеспечивались постоянным обращением Церкви на глобальном и местном уровне, требующим осуществления правосудия таким образом, который также учитывает потребности жертв/пострадавших».[42] Необходимость защиты и пастырского надзора является неотложной, даже когда служения осуществляются в децентрализованном или сетевом контексте.

B. О чем это говорит

В этой области предстоит провести гораздо более широкую консультацию и распознание. Вовлеченность Церкви в цифровую культуру может потребовать рассмотрения некой формы юрисдикции, организованной не по территориальному принципу, а через пастырские отношения, укорененные в сопровождении. Церковь не может осуществлять надзор за цифровой средой так же, как она осуществляет надзор за географической епархией, но она может и должна присутствовать рядом с теми, кто служит там.

Кроме того, цифровые пространства также должны отражать растущую синодальную природу Церкви. Многие участники призвали епископов, настоятелей и церковных лидеров сопровождать тех, кто реализует эту новую миссию в цифровой культуре, не через контроль, а через ободрение, духовное руководство и формацию. Такое сопровождение могло бы быть связано с обновленными взаимоотношениями, предполагая экклезиологию, укорененную в общении. Укрепление синодальности и коллегиальности также могло бы помочь поместным Церквам и епископам, когда на их работу влияют действия лиц, вовлеченных в цифровую среду, которые преимущественно связаны с другими структурами.

Эти вопросы требуют диалога, различения и возможных совместных действий между поместными Церквами, епископами, епископскими конференциями и религиозными настоятелями для урегулирования потенциальных напряжений при сохранении общения. Хотя эти вызовы особенно остро стоят перед цифровыми миссионерами, являющимися членами клира или религиозных орденов, отдельные миряне и группы мирян также нуждаются в институциональном руководстве для навигации через сложности цифрового служения. Церковь могла бы способствовать общению через усилия по развитию наставничества, подотчетности и защиты.

Это также подчеркивает важность формации для епископов, пасторов и семинаристов. Формация могла бы включать обучение цифровой этике, духовному сопровождению, проповеди (включая гомилетику и катехизацию), различению призваний, связанных с вовлеченностью в цифровую культуру, и пониманию цифровой миссии как жизненно важного измерения пастырской жизни. Интеграция таких усилий в учебные программы семинарий и программы непрерывного образования священников могла бы лучше подготовить клириков к сопровождению, поддержке и сотрудничеству с теми, кто занимается цифровой миссией, обеспечивая полное признание и интеграцию их работы в более широкое церковное сообщество.

Наконец, вопрос подотчетности и защиты касается не только структур; это вопрос морали. В цифровой среде личная информация становится товаром; правительства и политические движения распространяют пропаганду, а предрассудки и фейковые новости множатся. Эти риски не устраняют миссию Церкви в интернете; они углубляют ее. Подобно тому, как Церковь защищает и сопровождает уязвимых в физических сообществах, она должна адаптироваться к реалиям цифрового служения.[43]

C. Рекомендации

1. Епископским конференциям, епископам, епархиальным цифровым командам и прочим следует делать акцент на епископском сопровождении цифровых миссионеров, уделяя первостепенное внимание пастырскому присутствию.

2. Поместным Церквам следует признать цифровую миссию новым харизматическим даром в жизни Церкви, который заслуживает формации, сопровождения и церковного надзора.

3. Создать структуры и координаторов как на уровне Ватикана, так и на епархиальном уровне для руководства цифровым служением, укорененные в реалиях поместной Церкви.

4. Соответствующим ватиканским органам следует изучить возможные канонические адаптации для учета надтерриториальных цифровых реалий.

5. Поместным Церквам следует развивать сети общения между цифровыми миссионерами и церковными властями, чтобы избежать изоляции и способствовать укреплению подотчетности.



4. Каковы практические рекомендации или предложения относительно миссии Церкви в цифровой среде?

A. Что мы услышали

Авторы единодушны в своем призыве: к цифровой миссии Церкви следует относиться серьезно, не как к побочному проекту, а как к жизненно важной части ее евангелизаторского присутствия, и ключом к этим усилиям является адекватная формация: «Многие священнослужители чувствуют себя плохо подготовленными к навигации в цифровом пространстве. Предложение обучения по взаимодействию с социальными сетями, цифровому сторителлингу и онлайн-пастырской опеке поможет укрепить уверенность и компетентность в этой области».[44]

Многие авторы подчеркивали необходимость как технической, так и богословской формации, особенно для мирян-лидеров и священнослужителей, уже активно действующих в сети. В конце концов, цифровые миссионеры имеют потенциал охватить широкую аудиторию за пределами тех, кто посещает Святую Мессу, предоставляя Церкви особый ресурс для того, чтобы слушать и понимать людей, а также делиться Благой Вестью Христа. Именно поэтому формация имеет ключевое значение. Одна из групп рекомендовала создать «программу подготовки цифровых миссионеров, которая охватывала бы не только необходимые технические аспекты, но, прежде всего, базовое богословие, язык, подходящий для миссии ad gentes, и духовность».[45] Это перекликается с более широкой озабоченностью тем, что евангелизация в цифровом пространстве должна отражать богословскую целостность и духовную зрелость.

Защита и этичное использование технологий также стали сквозными темами. «Церковь должна активно заниматься вопросами этичного использования цифрового пространства, продвигая уважение к частной жизни, борясь с дезинформацией и способствуя ответственному общению в сети».[46] Этические нормы должны определять поведение Церкви в Интернете так же, как и ее деятельность в физическом мире.

Многие также назвали серьезным вызовом использование цифровых платформ для поляризации, манипуляции или распространения ложной информации. Папа Лев XIV предупредил, что «вокруг нас так мало диалога; его часто заменяют криком, и нередко в форме фейковых новостей и иррациональных аргументов, предлагаемых несколькими громкими голосами. Необходимо более глубокое размышление и изучение».[47] В то же время Святейший Отец признал, что Церковь призвана разумно взаимодействовать с новыми технологиями: «Я думаю, в частности, об искусственном интеллекте, с его огромным потенциалом, который, однако, требует ответственности и рассудительности, чтобы гарантировать его использование ради блага всех».[48]

Респонденты также подчеркивали важность связи с институциональной Церковью для финансовой и структурной устойчивости.[49] Постоянные инвестиции и институциональная поддержка необходимы, чтобы избежать выгорания, фрагментации или маргинализации этой работы. Другие конкретные рекомендации касались открытости «к инновациям […] при одновременном обеспечении этики и ответственности в обработке персональных данных»[50]; избегания «замкнутого «католического цифрового пространства»»; и поощрения «экуменического и межрелигиозного сотрудничества», а также сотрудничества со светскими институтами, чьи ценности совпадают с ценностями Церкви.[51]

Наконец, авторы рекомендовали не сводить цифровые платформы к роли рупоров, а вместо этого использовать их для создания общины, молитвы и постоянной формации: «Цифровые платформы следует использовать не только для распространения контента, но и для создания онлайн-сообществ веры, которые предлагают возможности для совместной молитвы, формации и взаимной поддержки. Цифровой и личный опыт должны быть взаимосвязаны».[52]

B. О чем это говорит

Цифровая миссия Церкви должна основываться на тщательной формации, этическом распознании и понимании миссии как непрерывного процесса, отмеченного общением и осязаемостью. Формация для работы в цифровой среде выходит за рамки духовного и включает практические аспекты. Такая формация необходима не только цифровым миссионерам, но и церковным лидерам, которые должны сопровождать, поддерживать и оценивать их работу.

Эта потребность в осязаемом свидетельстве приобретает особую актуальность для молодежи. Как размышлял Папа Лев XIV, многие открывают для себя веру в интернете, но часто способами, которые остаются «бестелесными», оторванными от «церковного тела» и от реальных отношений сопровождения и совместной жизни.[53] Без общины переживание веры рискует стать одиноким, чрезмерно индивидуализированным или сформированным алгоритмами, которые «отправляют обратно» только то, к чему человек уже склонен. Этот вызов подчеркивает, почему цифровая культура всегда должна указывать на общение, осязаемую встречу и жизнь в Церкви.

Эта работа также требует культуры защиты. Рискам цифровой среды, включая манипуляцию, эксплуатацию и дезинформацию, необходимо противопоставить четкие протоколы, пастырскую подотчетность и обучение, которое помогает всем распознавать этические риски и поляризацию в сети и реагировать на них с честностью и заботой. Эта ответственность не является второстепенной для миссии; это часть евангельского призыва защищать достоинство каждого человека. Церковь должна выступать за вовлеченность в цифровую культуру, которая продвигает человеческое достоинство и общее благо, сопротивляясь при этом тенденциям, обезличивающим или эксплуатирующим человека.

Цифровая миссия также должна оставаться укорененной в миссионерском ученичестве. Церковь входит в цифровое пространство не для прозелитизма, а для свидетельства о Воскресшем Господе. Эта миссия должна быть не программной, а отмеченной отношениями, и основываться на присутствии, сострадании и честности. Подобным же образом, Церковь должна интегрировать свою приверженность общему благу и свое социальное учение в свою деятельность в цифровой культуре, и ей следует работать над тем, чтобы надлежащим образом влиять на законы и практику в гражданском обществе. Цифровая миссия включает в себя защиту интересов, образование и взаимодействие на социальном и политическом уровнях и является неотъемлемым выражением евангелизационного действия Церкви в мире.

C. Рекомендации

1. Епископским конференциям, епископам, епархиальным онлайн командам и другим структурам следует внедрять цифровые инструменты во все церковные служения не только для евангелизации, но и для содействия участию тех, кто может быть физически или экономически исключен из приходской жизни.

2. Настоятелям, катехизаторам и преподавателям следует предлагать специализированную формацию в области цифровой коммуникации, грамотности и богословия для всех пастырских работников.

3. Ватикану, епископским конференциям, епископам, епархиальным онлайн командам и другим структурам следует способствовать обеспечению устойчивой финансовой поддержки и институционального признания усилий в области цифровой миссии.

4. Епископским конференциям, епископам, епархиальным онлайн командам и другим структурам следует использовать цифровые платформы для синодального диалога, а также экуменического и межрелигиозного сотрудничества.

5. Епископским конференциям, епископам, епархиальным цифровым командам и другим структурам следует уделять первостепенное внимание доступности и вовлечению малообеспеченных общин, людей в отдаленных районах, пожилых людей, инвалидов и экономически обездоленных, демонстрируя приверженность Церкви принципам солидарности и преимущественных опции для бедных.

6. Цифровая безопасность и благополучие, а также медиаграмотность должны стать частью католического образования и семинарской формации.



5. Есть ли у вас другие мысли или примеры эффективных практик, которыми вы хотели бы поделиться по этой теме, а также, возможно, другие вопросы или вызовы, требующие решения в этом процессе дальнейшего изучения?

A. Что мы услышали

Авторы вновь подчеркнули, что миссия Церкви в цифровой среде должна быть духовной, молитвенной и укорененной в подлинном свидетельстве; как ответила одна группа: «Церковь должна выйти за рамки простого поддержания онлайн-присутствия и перейти к активному участию в цифровом служении, основанном на миссии и формации». Молитва и рассудительность, безусловно, необходимы; «Молитва необходима для поддержания евангелизационной работы в сети… чтобы цифровые миссионеры действовали под руководством Святого Духа».[54] Эта духовная основа может помочь обеспечить, чтобы цифровое присутствие было лишь реакцией, а было целенаправленным и исполненным веры.

Аутентичность также рассматривалась как центральный фактор. «Контент должен быть искренним и отражать реальный опыт веры, чтобы установить более глубокую связь с аудиторией».[55] Таким образом, цифровой контент становится не просто информацией, но и формацией, формируя сердца и приглашая других в общину.

Авторы также призвали Церковь намеренно вовлекать периферию в свое онлайн-взаимодействие. «Церковь должна расширить свое онлайн присутствие, чтобы целенаправленно охватить маргинализированные группы, развивая инклюзивное служение в сети через адресную работу с недостаточно обслуживаемыми слоями населения».[56] Это касается духовно далеких, экономически исключенных и тех, кто чувствует себя оттесненным на окраины Церкви.

Наряду с внешней работой, авторы подчеркивали важность развития общины и чувства сопричастности. «Церковь может создавать позитивные онлайн-кампании, которые способствуют развитию чувства сопричастности, ответственности и уважения, показывая онлайн-среду как место для духовного роста».[57]

Наконец, авторы вновь подчеркнули, что онлайн-миссия должна уделять первостепенное внимание диалогу и встрече. Это включает сотрудничество с другими христианскими общинами и межрелигиозными партнерами для продвижения «экуменического и межрелигиозного сотрудничества».[58]

B. О чем это говорит

Ответы на заключительный вопрос высветили несколько последовательных тем: (1) цифровое присутствие Церкви должно быть укоренено в молитве, распознании и живых отношениях; (2) формация в цифровой культуре должна начинаться не с технологии, а с духовности; и (3) те, кто занимается цифровым служением, являются не просто создателями контента; они — пастырские работники, и их труд должен быть связан с местными общинами для личного общения и с та́инственной жизнью Церкви, помогая гарантировать, что рпбота, совершаемая онлайн, не отрываются от Тела Христова.

Цифровая культура открывает пространство для сопровождения исключенных, скептиков и тех, кто чувствует себя забытым. Формация должна отражать эту миссию сострадания и солидарности, а также должна помогать формировать ответы на специфические этические вызовы, создаваемые цифровыми платформами, такие как злоупотребление авторитетом, доктринальные отклонения, погоню за сенсациями и манипуляцию.

Миссия онлайн — это не дополнение; это реальное и развивающееся выражение того, как Церковь присутствует в мире. Существует потребность не только в пастырской интеграции, но и в богословском развитии, и Церкви следует поощрять богословское осмысление таких понятий, как «онлайн миссионеры», «онлайн культура» и «онлайн миссия» в контексте церковного Предания. Наконец, цифровая культура должна отражать синодальную Церковь: инклюзивную, различающую и связанную с периферией.

C. Рекомендации

1. Ватикану следует поощрять богословское осмысление новых концепций и терминологии, специфичных для онлайн-культуры, в контексте церковного Предания.

2. Епископским конференциям и епархиальным онлайн-командам необходимо углублять духовную формацию цифровых миссионеров, чтобы укоренить их служение в молитве и распознании, обеспечивая их опору на принципы сопровождения и уважение достоинства каждого человека, особенно уязвимых.

3. Следует избегать изоляции, связывая их с поместными церквями и жизнью общин для личного общения.

4. Епископским конференциям и епархиальным онлайн-командам следует расширять работу в сети с экзистенциальными и социальными перифериями, включая исключенных, скептиков и тех, кто чувствует себя забытым, чтобы онлайн-присутствие Церкви отражало ее миссию сострадания и солидарности.

5. Епископские конференции и епархиальные цифровые команды могут готовить онлайн-служителей к тому, чтобы распознавать этические риски и поляризацию в сети и реагировать на них честно и с заботой.

6. Епископским конференциям и епархиальным онлайн-командам следует признавать этические риски и возможность поляризации. Они часто бывают как бы встроены в платформы социальных сетей, поэтому все, кто участвует в онлайн-евангелизации, должны знать о любых злоупотреблениях авторитетом, доктринальных отклонениях, поиске сенсаций и манипуляции.

7. Поместным церквам необходимо признавать, что основные онлайн-платформы не нейтральны, а используют алгоритмы, которые могут препятствовать распространению позитивных посланий.

ЧАСТЬ III

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШИМ ШАГАМ



A. Предложения на уровне Святого Престола

1. Создание Управления, Департамента или Комиссии, ответственной за сопровождение миссии в цифровой среде: например, Папская комиссия по вопросам цифровой культуры и новых технологий могла бы отслеживать возникающие богословские, пастырские и канонические вопросы; готовить документы и руководства; определять стратегии обучения для разных уровней (епископов, священников, монашествующих, мирян); а также поддерживать епископские конференции в интеграции онлайн-миссии в их пастырские планы. Она также могла бы созывать рабочие группы для изучения необходимых канонических адаптаций, касающихся надзора за цифровой миссией, и работать синодально со всеми дикастериями, комиссиями и управлениями Ватикана для обмена передовым опытом и сопровождения их в реализации их миссии в онлайн-культуре.

2. Изучение, осмысление и внедрение потенциальных канонических адаптаций для учета наднациональных цифровых реалий. В отношении вопросов юрисдикции предстоит провести гораздо более широкие консультации и распознание. Вовлеченность Церкви в сетевую культуру может потребовать рассмотрения некоторых формы юрисдикции, организованной не по территориальному принципу, а через пастырские отношения, укорененные в сопровождении.

3. Обучение и поддержка сопровождением: Предлагать дифференцированные стратегии обучения в зависимости от роли (епископы, священники, монашествующие, миряне). Обеспечить комплексную формацию, основанную на богословии, пастырском служении, коммуникации и сетевой культуре (включая модели подготовки наставников). Поддерживать программы духовного сопровождения и формации для онлайн-миссионеров, основанные на распознании и миссии, и поощрять механизмы постоянного духовного руководства и пастырского сопровождения. Разработать специальные пастырские рекомендации и обучение для епископов по сопровождению и направлению онлайн-миссионеров.

4. Разработка направляющих принципов, касающихся рисков в сеевой сфере: Разработать руководства, касающиеся поляризации, манипуляции и других рисков. Установить стандарты безопасной цифровой среды, этичного использования технологий и протоколы предотвращения злоупотреблений. Продвигать этичное лидерство, подотчетность, богословскую целостность и синодальный диалог. Четко разграничить цифровизацию пастырской заботы (перевод существующих служений в онлайн) и пастырскую заботу онлайн (служение, осуществляемое изначально в онлайн-среде). Включить нормы и рекомендации по использованию инструментов пастырской заботы онлайн (например, онлайн-капелланство, духовное сопровождение).

5. Продвижение сетей взаимодействия онлайн-миссионеров и синодальных структур: Развивать национальные и международные сети взаимодействия тех, кто занимается онлайн-миссией, для укрепления координации, церковного общения и обмена передовым опытом. Поощрять синодальность, размышления и распознание на цифровых платформах и поддерживать проведение встреч на уровне Ватикана для связи местных, национальных и международных усилий.

6. Развитие сотрудничества с межрелигиозными и экуменическими инициативами: Поощрять и координировать партнерство в таких областях, как интегральная экология, социальный мир и мирное сосуществование. Содействовать сотрудничеству с инициативами, включая экуменический/межрелигиозный сетевой диалог.

7. Поощрение общецерковных структур, обеспечивающих ресурсы и финансирование: Содействовать созданию общецерковного цифрового ресурсного центра и поддерживать модели финансирования, основанные на солидарности (партнерство, краудфандинг, объединенные фонды), в качестве рамок, которые ватиканские структуры могут рекомендовать и помогать создавать. Предоставлять шаблоны и рекомендации по этичному сбору средств и обеспечению устойчивости для проектов цифровых миссионеров.

B. Предложения на уровне Епископских конференций

1. Содействие пастырской работе в цифровой среде: Сопровождать и обучать тех, кто занимается онлайн-миссией на национальном уровне; создавать материалы и учебные программы; поддерживать систематическое включение онлайн-миссии в национальные пастырские планы в координации с епархиями. Обеспечивать, чтобы стратегии конкретно охватывали общины, сталкивающиеся с экономической, географической или культурной изоляцией.

2. Создание комитетов на уровне Епископских конференций и епархиальных комиссий: Учреждать координирующие комитеты на уровне епископских конференций для руководства сопровождением, обучением и развитием духовности онлайн-миссионеров. Поощрять епископские конференции к созданию или поддержке епархиальных комиссий, которые обеспечат включение онлайн-миссии в пастырские приоритеты епархий.

3. Этика, безопасность и предотвращение злоупотреблений: Распространять предлагаемые ватиканом руководства по сетевым рискам и неправомерным действиям и внедрять национальные стратегии этичного лидерства и предотвращения злоупотреблений. Продвигать национальные кампании по сетевой этике, способствующие созданию безопасной, инклюзивной, ориентированной на Евангелие онлайн-среды и стандартов подотчетности.

4. Национальные сети взаимодействия и встречи: Формировать национальные сети взаимодействия онлайн-миссионеров для развития координации, общения и обмена передовым опытом. Организовывать национальные встречи онлайн-евангелизаторов для обмена опытом, укрепления общения и продвижения совместных пастырских проектов в ответ на местные вызовы.

5. Создание общецерковного цифрового ресурсного центра и оценочных инструментов: Разработать (или координировать работу с предполагаемым ватиканским управлением по разработке) цифровой ресурсный центр на уровне епископской конференции или всей Церкви, содержащий учебные материалы, передовой опыт, практические пособия и материалы для совместной разработки контента. Создавать оценочные инструменты и метрики для оценки проектов цифровых миссионеров не только с точки зрения эффективности, но и с точки зрения их влияния на охват бедных, изолированных и духовно удалённых (уделяя первостепенное внимание заботе о перифериях).

6. Поддержка моделей финансирования и устойчивости: Продвигать и облегчать реализацию моделей финансирования, основанных на солидарности (партнерства, гранты, рекомендации по краудфандингу), на уровне епископских конференций для поддержки инициатив цифровой миссии, которые служат маргинализированным общинам и способствуют справедливому доступу к Евангелию в сетевой культуре.

7. Поощрение использования онлайн-платформ как синодальных и экуменических пространств: Продвигать использование цифровых платформ как пространств для синодального диалога, консультаций, а также экуменического и межрелигиозного сотрудничества по вопросам общих ценностей.

8. Пастырское различение и пилотные программы: Созывать рабочие группы для изучения вопросов, связанных со служением на цифровых территориях; поддерживать пилотные приходские программы пастырской работы онлайн; проводить слушания для выявления пастырских потребностей и лучших практик, возникающих у тех, кто активно занимается онлайн-миссией.

C. Предложения на уровне Епархий

1. Содействие местной цифровой пастырской работе: Обучать, сопровождать и организовывать местные сети тех, кто занимается онлайн-миссией. Реализовывать пилотные приходские программы пастырской работы онлайн, которые поддерживают создание общин, катехизацию, гостеприимство и пастырскую заботу в интернете, обеспечивая четкие связи между онлайн-служением и офлайн-жизнью общины.

2. Обучение, формация и духовное сопровождение: Предлагать техническое обучение наряду с богословской, пастырской и синодальной формацией для катехизаторов, пастырских работников и лидеров-мирян. Обеспечивать постоянное духовное сопровождение (включая доступ к духовным наставникам) для тех, кто занимается онлайн-служением. Включать вопросы цифровой культуры и пастырские подходы в начальную и постоянную формацию священников.

3. Общение и синодальность: Поощрять цифровых служителей к тому, чтобы они «шли в общении» с епископом и поместной Церковью; укреплять сотрудничество между евангелизаторами и пастырями, чтобы цифровое служение было интегрировано в епархиальную жизнь; применять практики синодального слушания в интернете, которые остаются связанными с офлайн-пастырскими структурами.

4. Этика и цифровая безопасность: Внедрять и распространять предлагаемые руководства Ватикана и епископских конференций по созданию безопасной цифровой среды. Продвигать вдохновленные Евангелием усилия и этичное лидерство для создания инклюзивных, подотчетных онлайн-пространств. Развивать «миссию доброго самарянина» в сетевом пространстве — сострадательное, защищающее присутствие по отношению к раненым, изолированным и маргинализированным.

5. Пастырское распознание, слушание и инновации: Проводить епархиальные встречи-слушания с опытными цифровыми миссионерами для определения пастырских потребностей и эффективных моделей; поддерживать онлайн-инкультурацию, используя язык и динамику сетевой культуры в проповеди, катехизации и евангелизации; внедрять локальное применение успешных пилотных программ.

6. Интеграция с социальной миссией и служением: Выступать в качестве моста между цифровыми платформами и деятельностью в рамках социальной миссии; использовать онлайн-служение для усиления и координации действий солидарности в пользу наиболее уязвимых; обеспечивать, чтобы цифровая работа намеренно связывала людей с социальной поддержкой и службами офлайн.

7. Финансирование, поддержка и развитие местных ресурсов: Внедрять практики финансирования, основанные на солидарности, на епархиальном уровне (партнерства, местный краудфандинг, епархиальные стартовые фонды) для поддержки приходских и епархиальных сетевых проектов. Использовать епархиальные отделы развития для консультирования по вопросам этичного сбора средств для онлайн-миссии.

8. Оценка и подотчетность: Использовать или адаптировать оценочные инструменты, разработанные на национальном уровне, для оценки местных проектов онлайн-миссионеров, измеряя как пастырскую эффективность, так и конкретное влияние на маргинализированные группы населения; сообщать о результатах в епархиальные структуры и конференции для обучения и распределения ресурсов.

9. Практические пастырские инструменты и службы: Курировать инструменты пастырской заботы онлайн (онлайн-капелланство, виртуальное духовное сопровождение, безопасные пространства для онлайн-молитвы и формации) и создавать практические пособия для приходов, чтобы они могли воспроизводить эффективные практики.

ЧАСТЬ IV

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В русле XVI Очередной Генеральной Ассамблеи Синода Епископов и учительства Магистериума мы признаем, что присутствие Церкви в цифровой среде необходимо для евангелизации современной культуры и для того, чтобы дотянуться до нуждающихся, где бы они ни находились. Часто это становится первым возвещением Евангелия в мире, с ним незнакомом.

Мы призваны уделить обновленное внимание богословскому, коммуникативному и пастырскому языку, с помощью которого Церковь сегодня стремится говорить к уму и сердцу людей, чтобы наша проповедь была осмысленной и доступной в условиях цифровой культуры, формирующей нашу повседневную жизнь.

Как и всякий новый путь, миссия в цифровой среде — это путешествие, которое продолжается. Церковь учится в пути, познавая вызовы, возможности и язык, которые несет с собой эта новая культура. Такие понятия, как онлайн-миссия, онлайн-синодальность, сетевая юрисдикция, онлайн-сопровождение и распознавание, требуют более глубокого изучения для прояснения их богословского, пастырского и канонического значения. Необходимо также продолжать размышления о подготовке и вовлечении онлайн-миссионеров. Этот процесс обучения и распознавания сам по себе является синодальным опытом, поскольку мы вместе идем, чтобы распознавать, как Святой Дух продолжает вести Церковь к воплощению Евангелия в вере и творчестве, делая сетевую культуру пространством встречи, свидетельства и общения.

Миссия в цифровой среде является частью процесса пастырского, миссионерского и синодального обращения, к которому сегодня Святой Дух призывает Церковь. Речь идет не просто об использовании онлайн-инструментов для проповеди Евангелия, но о воплощении этой проповеди внутри сетевой культуры, где отношения, языки и формы общности приобретают новые и особые черты. Присутствие Церкви в цифровой среде может быть знаком общения и свидетельством надежды, способным отражать милосердный лик Христа. Да поможет это распознавание укрепить более синодальную, соучаствующую и миссионерскую Церковь, верную своему призванию возвещать Евангелие в вере и творчестве.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследовательская группа 3 осуществляла свою работу, используя синодальную методологию, отмеченную молитвенным слушанием, диалогом и распознаванием. Наш подход отражает видение миссионерской синодальной Церкви, которая слушает Народ Божий, идет вместе с находящимися на периферии и взаимодействует с сетевой культурой не просто как с инструментом, но как с живой средой, формирующей то, как люди ищут смысл, общность и истину.

Состав и подход Группы

Исследовательская группа 3 объединяет экспертов из различных сфер жизни Церкви и академического мира для изучения сложных аспектов церковной миссии в цифровой среде.

В состав Группы входят:

Доктор Ким Дэниэлс (Kim Daniels), координатор — Джорджтаунский университет

Его Превосходительство Пол Тай (Paul Tighe) — Дикастерия культуры и образования

Его Превосходительство Рино Физикелла (Rino Fisichella) — Дикастерия евангелизации

Сестра Натали Беккар (Nathalie Becquart), XMCJ — Генеральный секретариат Синода

Доктор Паоло Руффини (Paolo Ruffini) — Дикастерия коммуникаций

Монсеньор Лусио А. Руис (Lucio A. Ruiz) — Дикастерия коммуникаций

Отец Антонио Спадаро (Antonio Spadaro), SJ — Дикастерия культуры и образования

Отец Джозеф Борг (Joseph Borg) — Университет Мальты



Поэтапный синодальный процесс

Наш процесс следовал структуре, изложенной в нашем плане работы, причем каждый этап углублял наше коллективное понимание миссии Церкви в цифровой среде:

Обзор синодальных основ

Мы начали с изучения и обобщения идей, полученных на более ранних этапах всеобщего Синода о синодальности. Всесторонний синтез национальных, континентальных и итоговых синодальных отчетов заложил критически важную основу. Эти документы подчеркнули значение сетевой культуры как пространства для встречи и рубежа для евангелизации, подготовив почву для нашего более широкого распознавания.

Слушание и всеобщая консультация

В русле синодального метода мы провели широкие консультации, чтобы отразить многообразие Народа Божьего. Эти усилия включали множество материалов, охватывающих различные дисциплины, культурные контексты и сферы компетенции, в том числе:

Коммуникаторов епископских конференций

При координации со стороны Дикастерии коммуникаций мы получили отзывы из отделов коммуникации 84 епископских конференций по всему миру в ответ на пять ключевых вопросов Исследовательской группы.

Инициативу «The Church Listens to You» («Церковь слушает тебя»)

Эта инициатива снизу позволила выявить опыт и мудрость лидеров, активно занимающихся синодальным онлайн-сопровождением, особенно среди молодежи и лиц, находящихся на периферии. В общей сложности в рамках этого слушания были получены ответы от 1618 онлайн-миссионеров из 67 стран, которые размышляли над пятью ключевыми вопросами.

Индивидуальные и групповые материалы

Многочисленные материалы от теологов, исследователей, пастырских лидеров, контент-криэйторов, университетских студентов и специалистов по коммуникациям обогатили наши размышления перспективами, основанными на актуальных пастырских и цифровых реалиях.

Инициативу «Towards Full Presence» («К полному присутствию»)

Отдельные лица и группы, участвовавшие в разработке и распространении пастырского размышления «Towards Full Presence», осуществляемого Дикастерией, предложили ценные идеи о цифровом присутствии и миссии Церкви. Эта инициатива послужила важной точкой опоры в наших консультациях, формируя взгляды на формирование, евангелизацию и общение в цифровой среде.

Доклад Папской комиссии по защите несовершеннолетних

В важнейшем докладе Комиссии были подчеркнуты этические обязательства Церкви и проблемы защиты в цифровых пространствах — критически важная тема, проходящая красной нитью через всю нашу работу.

Эти консультации определялись пятью основными вопросами, изложенными в нашем поручении, и помогли выявить возникающие темы, которые направляли наше более глубокое распознавание.

Формирование тематических рабочих групп

Для проведения более глубокого и сфокусированного распознавания мы создали три рабочие группы, отражающие разнообразный опыт, дисциплины и глобальные перспективы. Они были сосредоточены на более последовательном реагировании на основные вопросы, особенно в связи с ключевыми темами, такими как интеграция стратегий онлайн-миссии в церковные структуры и решение правовых и этических проблем, связанных с сетевой юрисдикцией, как указано в плане работы:

Рабочая группа исследователей и пастырских экспертов

В эту группу вошел 31 член из Африки, Азии, Европы, Центральной Америки, Северной Америки и Южной Америки. Их работа и опыт были направлены на изучение богословских, канонических и структурных вопросов, связанных с цифровым присутствием и деятельностью Церкви.

Рабочая группа инициативы «The Church Listens to You» («Церковь слушает тебя»)

Эта рабочая группа объединила 12 лидеров всемирной инициативы «Церковь слушает тебя». Их размышления основывались на конкретном опыте синодального слушания и взаимодействия в цифровой среде.

Рабочая группа выпускников программы «Faith Communication in the Digital World» («Передача Веры в сетевом мире»)

В эту группу вошли 11 участников в возрасте 25-35 лет из Португалии, США, Ливана, Мексики, Филиппин, Южной Кореи, Зимбабве, Канады и Хорватии. Она представляет собой динамичную сеть католических коммуникаторов и молодых лидеров, глубоко вовлеченных в цифровую евангелизацию и межкультурный диалог.

Синодальная встреча офлайн в марте 2025 года

В марте 2025 года члены Исследовательской группы 3 собрались на очную синодальную встречу, чтобы обсудить широкий круг поступивших материалов и определить возникающие направления для итоговых рекомендаций Группы. Эта встреча стала временем молитвы, совместного слушания и богословского размышления, что помогло прояснить области согласия, сформулировать открытые вопросы и укрепить общее чувство миссии Группы.

Сессия слушания летом 2025 года

После продления сроков работы Исследовательских групп в апреле 2025 года мы созвали дополнительную синодальную сессию слушания в августе 2025 года, объединив координаторов и отдельных членов трех рабочих групп. Эта виртуальная встреча предоставила участникам возможность обсудить проект итогового доклада, высказать замечания по его темам и рекомендациям, а также оценить, насколько эти элементы созвучны развивающемуся церковному контексту, включая руководящие принципы по применению решений Синода и первых посланий Папы Льва XIV, подтверждающих синодальность и взаимодействие с сетевой культурой. Сессия была организована таким образом, чтобы способствовать открытой дискуссии; рабочий проект и повестка дня были предоставлены заранее для обеспечения осознанного вклада всех участников.

Междисциплинарный подход и культурное разнообразие

Состав участников консультаций Исследовательской группы 3 позволил проводить междисциплинарные размышления, охватывающие теологию, каноническое право, цифровую культуру, пастырское служение, образование, евангелизацию и коммуникации. Это разнообразие было необходимо для осмысления всей сложности присутствия Церкви в цифровой среде и подтвердило важность чутких к культуре и контекстуально обоснованных размышлений.

Синодальность как путь вперед

Этот процесс продемонстрировал ценность работы синодальным методом, особенно при ориентации в сложности и динамизме цифровой культуры. Наша работа была усилена междисциплинарными подходами и голосами со всех континентов. Вместе они помогли нам глубже понять возможности и вызовы миссии Церкви в цифровой среде.

Мы увидели, что синодальность — это не просто метод, но необходимый путь для цифрового присутствия Церкви. Слушание, диалог и совместное распознавание позволили нам воспринимать цифровую культуру не просто как пространство для коммуникации, но как пространство для общения, сопровождения и свидетельства.

[1] Лев XIV, Обращение к католическим цифровым миссионерам и инфлюенсерам, 29 июля 2025 года.

[2] Там же

[3] Лев XIV, Обращение к Верховным настоятелям Общества Иисуса, 24 октября 2025 года.

[4] Ср. Франциск, Письмо Его Высокопреосвященству кардиналу Марио Греку, 22 февраля 2024 года.

[5] Генеральный Секретариат Синода, Исследовательские группы по вопросам, поднятым на Первой сессии XVI Очередной Генеральной Ассамблеи Синода Епископов, для изучения в сотрудничестве с Дикастериями Римской Курии. План работы, 14 марта 2024 года, раздел 3: «Миссия в сетевой среде».

[6] Лев XIV, Обращение к Верховным настоятелям…, цит.

[7] (1) Что миссионерская синодальная Церковь может почерпнуть из более глубокого погружения в цифровую среду; (2) Как можно более регулярно интегрировать цифровую миссию в жизнь Церкви и ее церковные структуры, углубляя значение нового цифрового миссионерского рубежа для обновления существующих приходских и епархиальных структур (ср. ОД, 17j); (3) Какой адаптации к цифровой среде требует понятие юрисдикции, прежде всего связанной с географической территорией; (4) Какие практические рекомендации или предложения существуют относительно миссии Церкви в цифровой среде; (5) Не хотели бы Вы поделиться каким-либо иным вкладом или положительным опытом по этой теме? Или, возможно, добавить любую другую проблему или вызов, которые следует рассмотреть в этом процессе изучения и размышления?

[8] Ср. Генеральный Секретариат Синода, Исследовательские группы по вопросам…, цит.

[9] Лев XIV, Обращение к католическим цифровым миссионерам…, цит.

[10] Превосходным примером этого является инициатива «Наводя мосты» (Building Bridges), запущенная в 2022 году между несколькими ватиканскими ведомствами и университетами Северной и Южной Америки, в рамках которой студентам было предложено участвовать в синодальных слушаниях между континентами, что в итоге включало виртуальную беседу с Папой Франциском. Эта модель впоследствии была расширена и воспроизведена с участием студентов, профессоров, пастырей и университетов Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Ср. Папа призывает студентов Америки строить лучший мир, 24 февраля 2022 г., Vatican News

[11] Ср. Лев XIV, Обращение к членам Международного совета молодежи, 31 октября 2025 года.

[12] Синод принял и признал цифровую миссию как часть миссии Церкви: «Поместным Церквам следует поощрять, поддерживать и сопровождать тех, кто занимается миссией в цифровой среде» (ИД, 113).

[13] Доклад Рабочей группы ученых и пастырских экспертов.

[14] Доклад Рабочей группы выпускников «Коммуникация веры в цифровом мире» для Исследовательской группы 3, 2024 г.

[15] «Существует более высокий процент молодых людей, чьей естественной средой являются социальные сети. Более глубоко вовлекаясь в цифровую среду, Церковь имеет возможность лучше понять нынешнее поколение, которое родилось уже в мире, охваченном сетью». Бразилия, Сводка ответов, полученных в рамках проекта «Церковь слушает».

[16] Соединенные Штаты, Сводка ответов, полученных в рамках проекта «Церковь слушает».

[17] Доклад Рабочей группы ученых и пастырских экспертов.

[18] Доклад Рабочей группы «Передача веры в сетевом мире».

[19] Филиппины, Сводка ответов, полученных в рамках проекта «Церковь слушает».

[20] Папская комиссия по защите несовершеннолетних. Вклад в Исследовательскую группу 3.

[21] Термин «миссия-онлайн» (или «цифровая миссия» — digital mission) используется для обозначения всей деятельности Церкви, связанной с пастырским попечением, осуществляемой либо непосредственно в цифровых пространствах (социальных сетях), либо любым иным образом Церковью в ее деятельности в современной культуре (например, в гомилетике или катехизации).

[22] Колумбия, Сводка ответов, полученных в рамках проекта «Церковь слушает».

[23] Как признал Синод, «Интернет, будучи сетью связей, открывает новые возможности для лучшего переживания синодального измерения Церкви» (ИД, 113).

[24] Этот термин используется для обозначения людей, которые так или иначе осуществляют свою евангелизаторскую задачу с определенной спецификой и самоотдачей, особенно в сетевой среде, и чей голос имеет достаточную значимость, чтобы требовать особого внимания со стороны Церкви.

[25] Это выражение используется для обозначения «инфлюенсеров», которые работают как мирские инфлюенсеры, но осуществляют свою деятельность, живут и трудятся как католики (по аналогии с католическими врачами или католическими предпринимателями).

[26] Дикастерия Вероучения – Дикастерия Культуры и Образования, Antiqua et Nova. Комментарий об отношениях между искусственным интеллектом и интеллектом человеческим, 28 января 2025 г., 39.

[27] Доклад Рабочей группы ученых и пастырских экспертов.

[28] В недавнем Юбилее цифровых миссионеров и католических инфлюенсеров приняли участие приблизительно 1380 миссионеров, представляющих 75 стран, что подчеркивает глобальное разнообразие и масштаб инициатив в области цифровой евангелизации.

[29] Соединенные Штаты, Сводка ответов, полученных в рамках проекта «Церковь слушает».

[30] Франция, Сводка ответов, полученных в рамках проекта «Церковь слушает».

[31] Доклад Рабочей группы «Передача веры в цифровом мире».

[32] Там же.

[33] Папская комиссия по защите несовершеннолетних…, цит.

[34] Доклад Рабочей группы «Передача веры в цифровом мире».

[35] Там же.

[36] Там же.

[37] Доклад Рабочей группы ученых и пастырских экспертов.

[38] Международная группа лидеров, Сводка ответов, полученных в рамках проекта «Церковь слушает».

[39] Доклад Рабочей группы ученых и пастырских экспертов.

[40] Филиппины, Сводка ответов, полученных в рамках проекта «Церковь слушает».

[41] Там же.

[42] Папская комиссия по защите несовершеннолетних…, цит.

[43] «Хотя цифровые медиа обладают огромным потенциалом для улучшения нашей жизни, они также могут причинять вред и наносить ущерб через травлю, дезинформацию, сексуальную эксплуатацию и зависимость. Церковные образовательные учреждения должны помогать детям и взрослым развивать критическое мышление для безопасного пользования сетью» (ИД, 149).

[44] Доклад Рабочей группы «Передача веры в цифровом мире».

[45] iMisión, Сводка ответов, полученных в рамках проекта «Церковь слушает»

[46] Доклад Рабочей группы «Передача веры в цифровом мире».

[47] Лев XIV, Обращение к членам Фонда «Centesimus Annus Pro Pontifice», 17 мая 2025 года.

[48] Лев XIV, Обращение к представителям СМИ, 12 мая 2025 года.

[49] Бразилия, Сводка ответов, полученных в рамках проекта «Церковь слушает».

[50] Доминиканская Республика, Сводка ответов, полученных в рамках проекта «Церковь слушает».

[51] Италия, Сводка ответов, полученных в рамках проекта «Церковь слушает».

[52] Доклад Рабочей группы «Коммуникация веры в цифровом мире».

[53] Лев XIV, Обращение к членам Международного совета молодежи, 31 октября 2025 года.

[54] Аргентина, Сводка ответов, полученных в рамках проекта «Церковь слушает».

[55] Там же

[56] Доклад Рабочей группы «Коммуникация веры в цифровом мире».

[57] Папская комиссия по защите несовершеннолетних…, цит.

[58] Италия, Сводка ответов, полученных в рамках проекта «Церковь слушает».

Источник (англ.): www.synod.va

Перевод: Александр Баранов для сайта Архиепархии

Источник (русск.): Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве