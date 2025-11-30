«Мир крайне нуждается в мире, единстве и примирении». Проповедь Папы на Св. Мессе первого воскресенья Адвента в Стамбуле (+ ФОТО)

29 ноября 2025 г., в навечерие праздника св. апостола Андрея, покровителя Турции, Папа Лев XIV совершил Святую Мессу первого воскресенья Адвента в комплексе Volkswagen Arena в Стамбуле. Передает русская служба Vatican News.

«Мы начинаем Адвент, чтобы приготовиться вновь пережить в Рождество тайну Иисуса, Сына Божия, “рожденного, несотворенного, единосущного Отцу” (Никео-Константинопольский Символ веры), как 1700 лет назад торжественно провозгласили Отцы, собравшиеся на Соборе в Никее», – сказал Папа.

В своей проповеди Епископ Рима призвал христиан стать светом для мира, сосредоточив внимание на двух ключевых образах из Священного Писания: высокой горе и мосте.

«Красота Сиона, града на горе, символа общины, возрожденной в верности и несущей свет всему человечеству, напоминает, что благая радость притягательна», – отметил Папа, напомнив, что св. Петр встретил Иисуса благодаря воодушевлению своего брата Андрея (см. Ин 1,40-42), которого, в свою очередь, вместе с апостолом Иоанном приводит ко Господу рвение Иоанна Крестителя.

Папа призвал христиан «укрепить верой силу своего свидетельства» и процитировал святителя Иоанна Златоуста, который в толковании на Евангелие от Матфея писал: «Чудо было, и прошло; а жизнь любомудрая пребывает постоянно, и всегда споспешествует к доброму возделанию души его» и заключал: «Итак, позаботимся о себе самих, чтобы приобресть и неверных».

Если мы действительно хотим помочь ближнему, то будем бодрствовать, взращивая нашу веру молитвой и Таинствами, выражая ее в делах милосердия, продолжил Папа, призвав отбросить «дела тьмы» и облечься в «оружие света», чтобы быть готовыми к пришествию Господа, Который ежедневно стучится в наши двери.

Второй образ проповеди – пророчество о мире, когда «перекуют мечи на орала» (Ис 2,4). Епископ Рима подчеркнул: мир крайне нуждается в мире, единстве и примирении. Поясняя, как христиане могут содействовать этому процессу, Святейший Отец предложил образ моста – использованный в логотипе визита в Турцию, а также знаменитые мосты через Босфор, соединяющие Азию и Европу. Эти три моста, отметил Папа, напоминают о необходимости общих усилий по укреплению единства на трех уровнях: внутри Католической Церкви, в экуменических отношениях и во встречах с братьями и сестрами, исповедующих другие религии. Поддерживать эти три «моста» в рабочем состоянии, укреплять и расширять их – это часть нашего призвания оставаться городом, воздвигнутым на горе.

Католики Турции принадлежат к четырем литургическим традициям (латинской, армянской, халдейской и сирийской), и каждая из них несет в себе духовное и историческое богатство, свой особый опыт жизни в Церкви. Единство этих различий – одна из самых прекрасных черт Невесты Христовой, той кафоличности, которая соединяется в единое целое, подчеркнул Святейший Отец.

Свидетельством крепких уз экуменического единства является участие в Мессе представителей других христианских конфессий, которых Папа горячо приветствовал. «Единая вера объединяет не только нас между собой, но и с всеми братьями и сестрами, принадлежащими к другим Церквам и церковным общинам», – сказал Папа, упомянув о совместном молебне, состоявшемся 28 ноября в Изнике.

Говоря о межрелигиозном общении, Лев XIV отметил, что религию слишком часто используют предлог для оправдания войн. Существует тесная связь между тем, как человек относится к Богу и тем, как он относится к себе подобным. Поэтому, призвал Папа, давайте идти вместе, ценя то, что нас объединяет, разрушая стены предубеждений и недоверия, способствуя познанию и взаимному уважению, чтобы дать всем сильное послание надежды и призвать к миротворчеству (Мф 5,9).