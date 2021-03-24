Места Страстей. Dominus flevit: там, где плакал Господь

У францисканской Кустодии Святой Земли есть традиция во время Великого поста совершать стояния в священных местах, связанных со Страстями Господа нашего Иисуса Христа.

Эти стояния совершаются каждую среду в соответствии с приближением к пасхальной тайне. С точки зрения сакральной географии Иерусалима это означает, что они начинаются издалека (в физическом пространстве Святого града), из более далекого прошлого согласно хронологии евангельского повествования, постепенно приближаясь к центральной тайне спасения. Пасха смерти и воскресения Иисуса празднуется там, где древние установили омфалос, «пуп мира», до сих пор обозначенный особым камнем в греческом православном кафоликоне базилики Гроба Господня в Иерусалиме.

Таким образом, первое из великопостных стояний совершается за стенами старого города Иерусалима, на Елеонской горе, в святилище, известном под латинским названием Dominus flevit (церковь Плача Господня). Этот храм построен на том месте, где, по преданию, Иисус оплакивал Иерусалим, предвидя его печальную судьбу. Второе стояние происходит в Гефсимании, следующее – в святилище Бичевания, а затем в святилище Осуждения, подходя всё ближе к празднованию священного Триденствия в базилике Гроба Господня.

Итак, первый этап этого пасхального паломничества – святилище Dominus flevit.

Библейское основание этого места можно найти в эпизоде, рассказанном евангелистом Лукой в ​​контексте мессианского вхождения Иисуса в Иерусалим в начале Страстной недели, в Вербное воскресенье. Приближаясь к городу, спускаясь по склону Елеонской горы, Иисус «заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк 19,41-44).

Плач Иисуса о слепоте Иерусалима, об упущенном времени, когда Бог пришел предложить жителям города Своё спасение, напоминает плач Божий у пророка Иеремии. Эту песнь Церковь вкладывает в уста верующих по пятницам во время чтения Утрени Литургии часов: «Да льются из глаз моих слёзы ночь и день, и да не перестают; ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом» (Иер 14,17).

Мы привыкли думать, что речь идёт о слезах пророка, но на самом деле библейский стих открывается призывом Бога к Иеремии сообщить слово, которое исходит от Него Самого. Таким образом, пророк описывает плач Божий о Святом граде, называемом «девой, дочерью народа моего», согласно стилистическому образу, характерному для древних ближневосточных культур, который использовался для обозначения столицы.

Плач Бога, готовящегося принять искупительные страсти ради Своего народа, не мог не быть записан учениками Иисуса. И он был не только запечатлен в письменной форме в Евангелии от Луки, но и зафиксирован в живой памяти камней Иерусалима, древних свидетелей того плача.

Именно так традиция увековечила это событие при спуске с Елеонской горы, воздвигнув там святилище Dominus flevit. К сожалению, старейшие письменные источники, известные в настоящее время, датируются лишь началом XIII века (Бурхард с горы Сион; Рикольдо да Монтекроче). В XIV веке Джакомо да Верона и Никколо да Поджибонси описали камень, на котором плакал Иисус. Подробные описания этого места оставили также Феликс Фабер в 1480 году и Греффин Аффагарт в 1533-1534 гг. В 1890-1891 годах францисканские монахи построили рядом со святилищем небольшую часовню. Нынешняя францисканская церковь была построена в 1955 году архитектором Антонио Барлуцци на обнаруженных тогда руинах монастыря византийской эпохи, датированных VI-IX вв. В результате археологических изысканий открылся красивый полихромный мозаичный пол с изображением фруктов, цветов и частей рыб, а также надпись посвящения, которую сегодня могут видеть паломники. Во времена Иисуса эта местность, должно быть, использовалась для захоронений, учитывая большое количество кокимов (коким [др.-евр.] – «печные устья»), мест захоронений в древнееврейских гробницах, воздвигнутых между 135 г. до н.э. и 135 г. н.э. Рядом с ними находятся аркосолии и ямные гробницы более позднего периода (IV в.), найденные о. Беллармино Багатти в 1953 году. Там же знаменитый францисканский археолог из Тосканы обнаружил много оссуариев, то есть небольших ящиков для костей, которые он приписал ранней иудеохристианской общине Иерусалима на основании имён, выгравированных на них, и орнаментов.

Современное святилище, возведённое по проекту архитектора Барлуцци, призывает паломника пережить чувства Иисуса благодаря большому окну за высоким алтарём, которое выходит на эспланаду древнего храма (ныне мечети). Алтарь украшает мозаика – наседка со своими птенцами, которых она укрывает крыльями. Этот евангельский образ напоминает о непрестанной заботе Бога о нас, Его неблагодарном народе (см. Мф 23,37-39; Лк 13,34-35).



Свящ. Алессандро Конильо OFM

(доцент экзегетики Ветхого Завета на францисканском Библейском факультете в Иерусалиме)

Источник: Vatican News