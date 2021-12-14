«Мариенталь — долина Марии» (ВИДЕО)

Образовательный видеопроект «Портрет немецких поселений на территории бывшего СССР» подготовил документальный фильм о городке Мариенталь (ныне Советское), расположенном примерно в 60 километрах от Саратова, а также об инициативе восстановления его некогда знаменитого храма.

Немецкие колонии в Поволжье появились во второй половине XVIII века на пустующих землях Российской империи. Важную роль в организации этих колоний сыграла российская императрица немецкого происхождения Екатерина II. С 1764 по 1768 год немецкие колонисты основали на левом, луговом берегу Волги (нем. Wiesenseite) 106 колоний в которых проживало 25 тыс. человек (по 235 человек на колонию).

Одна из крупнейших колоний немецкого Поволжья была основана 16 июня 1766 года колонистами — 82 семействами — выходцами из Лотарингии и Баварии. Она расположилась в степях, на берегу левого притока Волги – реки Большой Караман. По традиции новому поселению первоначально дали имя первого форштегера (старосты общины колонистов) — Пфанненштиль (нем. Pfannenstiel). Позже, когда в колонии был основан католический приход Святой Марии, городок получил новое мелодичное название – Мариенталь (нем. Mariental).

В первые годы условия были тяжёлыми: колонистам, большинство из которых не являлось крестьянами, приходилось жить в землянках, испытывать постоянную нехватку скота, дров и пригодной для обработки земли. Поселение регулярно подвергалось разрушительным набегам кочевников-казахов (тогда они ещё назывались киргизами) и калмыков, в результате которых более 200 колонистов попали в рабство.

К концу XVIII века условия жизни заметно улучшились, поселение начало развиваться. Были построены 14 ветряных мельниц, больница, школа, небольшую старую церковь заменила новая. К началу XX века население увеличилось в 10 раз и переступило отметку в 5000 жителей. В селе имелись волостное правление и кредитное товарищество. В 1915 г. в селе имелись мануфактурно-бакалейная, бакалейная торговля, торговля швейными машинами, мясная торговля, продажа фруктовых вод, аптека, механические мукомольные мельницы, кузнечно-слесарное заведение, занимавшееся ремонтом и изготовлением экипажей и веялок. До 1917 г. в селе имелись одна церковно-приходская и три земские школы, одно министерское 2-х классное училище.

В сентябре 1941 года по указу Президиума Верховного Совета СССР были проведены депортации немецкого населения из села. В 1942 году село было переименовано в Советское и стало центром новообразованного одноимённого района. Статус посёлка городского типа Советскому был присвоен в 1960 году…

В настоящее время существует инициативная группа, которая пытается восстановить историческую церковь, которая когда-то была одной из самых больших в Поволжье и единственной каменной церковью в немецких католических колониях того времени.



Об истории поселения, непростой судьбе его жителей и возрождении храма рассказывает фильм: