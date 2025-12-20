Папа Лев XIV встретился с участниками «Детского католического действия» (+ ФОТО)

19 декабря Папа Лев XIV принял на частной аудиенции юных участников «Детского католического действия» (ACR), сопровождаемых наставниками и сотрудниками движения. ACR объединяет детей и подростков, помогает им расти в вере и становиться активными участниками жизни Церкви, являясь частью обширной сети «Католического действия», существующей в Италии с 1922 года. Передает Vatican News.



Святейший Отец напомнил ребятам, что они являются учениками Иисуса, свидетелями Евангелия и идут вместе с Церковью, принимая участие в её жизни и миссии. Он подчеркнул радость, с какой они открываются вере, учатся заботиться о ближних и становятся живым свидетельством любви Христа в своей общине.

Приглашая взглянуть на рождественские ясли, Папа подчеркнул тему девиза ACR в этом году: «Для всех найдётся место», — отметив, что Иисус открывает сердце каждому и учит нас принимать других с любовью.

Лев XIV напомнил о святых, чья жизнь служит примером веры в действии: Пьер Джорджо Фрассати и Карло Акутис показали, как любовь к ближнему и милосердие могут преобразить жизнь человека и общества.

Рождение Иисуса, называемого в Писании «Князем мира» (ср. Ис 9,6), раскрывает подлинный смысл мира: это не только отсутствие войн, но и дружба между людьми и народами, основанная на справедливости, отметил Папа. Настоящий мир начинается с наших повседневных отношений — дома, в школе, в общине.

В завершение встречи Папа подчеркнул, что стремление к миру — это подлинное «католическое действие», которое делает нас свидетелями Иисуса, Искупителя мира. Епископ Рима сердечно пожелал подросткам и их семьям радости Рождества и внутреннего мира, преподав апостольское благословение.