Лев XIV встретился с представителями Всемирной сети молитвы Папы (+ ФОТО)

30 января Святейший Отец принял на аудиенции представительство Всемирной сети молитвы Папы, которая распространяет молитвенные нужды Папы Римского, побуждая всех верующих присоединиться к его молитве. Сообщает русская служба Vatican News.

Лев XIV приветствовал руководство Всемирной сети и в особенности «послов» ватиканского фонда, обеспечивающих «стабильность и жизнеспособность этой миссии своей щедростью».

«Как вы знаете, каждый месяц после внимательного распознавания мои предшественники и я сам делились с вами различными нуждами, касающимися вызовов, которые стоят перед человечеством, а также перед жизнью и миссией Церкви», — сказал Св. Отец, выразив благодарность за усилия Всемирной сети по распространению этих молитвенных нужд, что является неотъемлемой частью «евангельского дела Тела Христова», добавил Папа. Духовность апостольства молитвы коренится в Сердце Иисуса, и его участники проходят путь духовного становления, называемый «Путём Сердца». Папа Лев отметил в связи с этим, что важно привлекать и молодежь к этой духовности, и у Всемирной сети есть для этого особый ресурс: Молодежное евхаристическое движение.

«Дорогие братья и сестры, сердечно вас благодарю за ваши усилия по продвижению во всем мире молитвы согласно намерениям Папы и прошу вас продолжать этот путь в духе радости», — сказал в конце встречи Святейший Отец.