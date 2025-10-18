Лев XIV встретился с Мехрибан Алиевой (+ ФОТО)

Утром 17 октября Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана госпожу Мехрибан Алиеву, первого вице-президента Азербайджанской Республики. Сообщает русская служба Vatican News.

После беседы со Святейшим Отцом госпожа Алиева встретилась с государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и монсеньором Даниелем Пахо, заместителем секретаря по многосторонним вопросам Отдела по связям с государствами и международными организациями.

«Во время дружественной беседы в Государственном секретариате стороны выразили удовлетворение развитием и укреплением существующих добрых двусторонних отношений, особенно в области культурного сотрудничества, а также отметили с признательностью деятельность Католической Церкви в Азербайджане», – говорится в коммюнике Зала печати Ватикана. Стороны обсудили и другие вопросы взаимного интереса, в частности, «необходимость установления справедливого и прочного мира на Южном Кавказе».