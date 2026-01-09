Лев XIV провёл первую чрезвычайную консисторию с начала своего понтификата

Завершая первую чрезвычайную консисторию с начала своего понтификата, Папа Лев XIV объявил о намерении сделать такие встречи регулярными. Следующая консистория состоится в июне перед праздником свв. апостолов Петра и Павла, а в дальнейшем подобные собрания планируется проводить ежегодно, продолжительностью три–четыре дня.

Консистория проходила 7 и 8 января, собрав в Зале Павла VI около 170 кардиналов со всех континентов. Как пояснил глава Зала печати Ватикана Маттео Бруни на пресс-конференции вечером 8 января, этот формат работы отвечает пожеланиям, высказанным кардиналами на генеральных конгрегациях перед майским конклавом.

Обращаясь к участникам в конце встречи, Святейший Отец поблагодарил за поддержку и активное участие, отметив старших по возрасту кардиналов и назвав их свидетельство особенно ценным. Он также выразил близость тем членам Коллегии кардиналов, которые не смогли присутствовать лично, подчеркнув духовное единство с ними.

Подводя итоги, Папа Лев XIV отметил, что пережитый опыт стал проявлением глубокой гармонии и единства. Выбранная методология, по его словам, способствовала взаимопониманию с учётом многообразия происхождения и пастырского опыта участников. Святейший Отец вновь напомнил о Втором Ватиканском соборе как о фундаменте обновления Церкви и заверил, что темы литургии и апостольской конституции Praedicate Evangelium, не вынесенные на голосование, остаются в поле внимания, будучи тесно связанными с соборным наследием.

Отдельное внимание было уделено международной ситуации, которая делает церковный ответ «ещё более насущным», особенно в отношении поместных Церквей, страдающих от войн и насилия.

Кардиналы, выступившие на пресс-конференции, рассказали о рабочей атмосфере консистории, сочетавшей заседания, молитву и братское общение. В центре обсуждений в двадцати языковых группах были синодальность как совместный путь, её отражение в осуществлении власти, подготовке и служении нунциев, более выраженный международный характер Курии. Была подчёркнута неизменная актуальность апостольского увещания Папы Франциска Evangelii gaudium, в особенности для епархий, Римской Курии и самого Епископа Рима.



Источник: русская служба Vatican News