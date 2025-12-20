Лев XIV посетил выставку шедевра книжного искусства XV века

18 декабря Лев XIV посетил выставку в Риме, посвящённую Библии Борсо д’Эсте — одному из важнейших рукописных памятников христианской культуры XV века. Экспозиция приурочена к Юбилейному году, сообщает русская служба Vatican News.

Выставка проходит в библиотеке Сената Италии, расположенной в Палаццо-делла-Минерва. Библия Борсо д’Эсте — это искусно иллюминированный манускрипт, созданный между 1455 и 1461 годами. Двухтомный рукописный памятник считается шедевром книжного искусства эпохи Возрождения и крайне редко выставляется для посетителей.

Экспозиция даёт возможность увидеть уникальный экземпляр Священного Писания спустя сто лет после его последнего публичного показа. Оригинал рукописи представлен в защитной витрине в соответствии с требованиями сохранности, а для посетителей подготовлена специальная копия, позволяющая ознакомиться с текстом и художественным оформлением.