Лев XIV покинул Анголу и отправился в последний пункт своего путешествия — Экваториальную Гвинею (+ ФОТО)

Утром во вторник 21 апреля Папа Лев XIV попрощался с Анголой, третьей страной своего Большого путешествия в Африку, которое он совершает в качестве паломника надежды, примирения и мира.

Самолет с понтификом вылетел из международного аэропорта Луанды в 9:19 утра по местному времени после торжественной церемонии, на которой присутствовал президент страны Жуан Мануэл Гонсалвеш Лоуренсу. Церемония прощания включала традиционное исполнение национальных гимнов, почетный караул и приветствия от соответствующих делегаций.

Перелет из Луанды в последнюю — четвертую — страну нынешнего Апостольского визита занимает около двух с половиной часов.

В Малабо, столице и главном экономическом центре Экваториальной Гвинеи, Папу Римского встретят президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого и его супруга Констансия Манге де Обианг.

После церемонии приветствия Лев XIV направится в Президентский дворец для встречи с представителями власти, гражданского общества и дипломатического корпуса. Он выступит с речью, которой будет предшествовать выступление самого президента. После обеда в резиденции архиепископа, перед которым состоится короткая остановка в Митрополичьем соборе Малабо, где Папа сделает паузу для молитвы и поклонения, понтифик направится в Университетский кампус имени Папы Леона XIV Национального университета, переименованный в феврале прошлого года специально в рамках подготовки к мероприятию, которое там состоится: встрече Епископа Рима с представителями культурного сообщества страны.

Третьей и последней публичной остановкой в ​​первый день его пребывания в Экваториальной Гвинее станет посещение психиатрической больницы имени Жан-Пьера Оли, которая, имея шесть отделений, стремится стать поворотным моментом в лечении психических заболеваний в стране. В этом учреждении, открытом в декабре прошлого года после почти 10 лет строительства и считающемся важным на национальном и международном уровне центром психиатрической помощи, Лев XIV выслушает несколько свидетельств и поприветствует специалистов и пациентов. День завершится частной встречей и ужином с епископами Экваториальной Гвинеи в резиденции архиепископа.

По материалам Vatican News